Mijn geheim. Britt heeft een affaire met een BV: “Twee dagen per week leven we samen. Maar als hem iets overkomt, zal ik het moeten lezen in de krant”

Seks & Relaties

Geheimen. We steken ze weg, houden ze stil, bewaken ze met ons leven.

Eén keer alles op tafel. En dan nooit meer. Vandaag: Britt heeft een affaire met een BV.

In een koffiebar, najaar 2017, veranderde het leven van Britt. Betekenisvolle blikken, een wederzijdse vonk. Sindsdien heeft ze een affaire. Eén van de stomende, passionele soort. Maar het is moeilijk. De man met wie ze twee dagen per week samenleeft, is getrouwd. En: hij is een Bekende Vlaming. "Als ik hem op televisie zie, ben ik natuurlijk fier. Tegelijk denk ik: verdomme, ík wil daar op die eerste rij zitten."