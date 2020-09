Michelle Obama geeft treffend relatie- en huwelijksadvies op podcast: “Ja, soms wilde ik Barack uit het raam duwen. Maar dat is geen reden om op te geven” Stéphanie Verzelen

07 september 2020

15u04 0 Seks & Relaties Altijd al het geheim van powerkoppel Michelle en Barack Obama willen kennen? In de nieuwste aflevering van ‘The Michelle Obama Podcast’ praat de voormalige first lady onverbloemd over daten, trouwen en toewijding, en hoe zij dat aanpakt. “Nu en dan zal je huwelijk gebroken lijken. Bij Barack en mij was dat niet anders.”

Michelle Obama is on a roll, zoals ze in Amerika zouden zeggen. In haar nieuwe podcast, gratis te beluisteren op Spotify, behandelde ze al met verve moeilijke topics als rassendiscriminatie en mentale gezondheid. Nu, voor haar zesde aflevering getiteld ‘They Do: Talking marriage with Conan O’Brien’, praat ze samen met de bekende Amerikaanse talkshowhost over ups en downs in relaties, daten en trouwen. De voormalige first lady is ontwapenend eerlijk over haar huwelijk met Barack en daar komen een resem mooie liefdeswijsheden uit voort.

Een relatie is een spelletje basketbal

“Getrouwd zijn een van de moeilijkste dingen die je ooit doet en toch krijg je er amper advies of training voor”, opent Obama de discussie. Zij en O’Brien denken allebei terug aan hoe zij in hun jeugd nooit over relaties, seks of het huwelijk konden praten met hun ouders. Toch werd ze als jong meisje geconditioneerd om te willen trouwen, vertelt Obama.

Daarom was ze ook verrast, toen ze ontdekte dat Barack daar anders in was. Ze vraagt zich af of mannen niet in het algemeen een andere – en gezondere – kijk op het huwelijk meekrijgen. “Ik denk dat een man meer geneigd is om af te wachten, uitgebreid op zoek te gaan en zichzelf ondertussen klaar te stomen. Ik denk dat dat een goede reflex is die ook jonge vrouwen zouden moeten hebben. Want je moet eerst weten wie jij bent om te weten naar wie je op zoek bent.”

Kies voor iemand die sterk is, iemand met wie je kan winnen. Je wil James LeBron, niet de kerel op de bank Michelle Obama

Obama vult die gedachte aan met origineel advies: ze stelt voor om het huwelijk met een basketbalteam te vergelijken. “Als we onze partner nu eens zouden selecteren zoals we een teamlid selecteren. In een team kies je voor iemand die sterk is, iemand met wie je kan winnen. Je kiest niet voor iemand zwak, die je kan domineren, of voor iemand die niet veelzijdig is. Je kiest niet voor diegene die alleen maar kan dribbelen, snap je. Je wil James LeBron. Niet de kerel op de bank.”

Ze verduidelijkt hoe ze wist dat Barack haar LeBron was. “Eens we vrienden waren, was hij heel duidelijk over het feit dat hij me wilde daten. De mannen die ik tot dan had ontmoet, waren altijd afwachtend geweest. Barack wist wat hij wilde en was niet bang om er achteraan te gaan. Hij zei gewoon: ‘ik vind je bijzonder en ik wil je graag daten’. Een man die zo duidelijk is over zijn gevoelens is zeldzaam. En zo aantrekkelijk.”

“Sluit die datingapp”

Daarna gaat de voormalige first lady dieper in op het huwelijk. En hoe zwaar het kan zijn. Je kan je uitverkoren partner dus maar beter eerst goed leren kennen. “Een huwelijk is een langdurige uitdaging, met veel ups en downs. Neem dus eerst de tijd om je partner in allerlei situaties te leren kennen. Je wil zien hoe ze zijn, wanneer ze down zijn, wanneer ze boos zijn. Je wil zien hoe ze hun moeder behandelen. Want hey, dit is de persoon met wie je je leven wil spenderen.”

Ze waarschuwt dat die rollercoaster veel toewijding vraagt. “Er is geen magische manier om iets op te bouwen met een partner. Je moet serieus willen zijn en bereid zijn om te investeren in die persoon. Dat vraagt inspanning. Sluit die datingapp, geef die persoon je volledige aandacht en onderzoek of er een toekomst in zit. Zó bouw je iets op. Een langetermijnrelatie creëer je niet al tinderend.”

Een gebroken huwelijk? Geef niet op

Obama is erg open over haar eigen huwelijksstruggles. Alles ging vlotjes met Barack, tot hun eerste dochter geboren werd. Toen besefte Obama dat een huwelijk hard werk is. “Het eerste kind creëert een ongelijkheid tussen jullie. Als vrouw moet je grote zaken opofferen: je carrière, je fysieke autonomie. Je man niet. Ik moest thuisblijven en mijn echtgenoot kon zijn zelfde leven blijven leven. Dan kan je wrok beginnen te koesteren.”

Nu en dan zal je huwelijk gebroken lijken. Bij Barack en mij was dat niet anders. Maar had ik dan opgegeven, dan had ik ook alle schoonheid gemist Michelle Obama

“Jonge koppels die voor het eerst samen die stress ervaren, geven vaak op. Omdat niemand ze waarschuwt voor zulke lastige tijden. Je moet weten: er zullen periodes zijn, lange periodes die jaren kunnen duren, waarin jullie elkaar niet kunnen uitstaan. Soms wilde ik Barack uit het raam duwen. Ik wil maar zeggen: die gevoelens kunnen intens zijn. Maar dat hoeft niet te betekenen dat je opgeeft. Nu en dan zal je huwelijk gebroken lijken. Bij Barack en mij was dat niet anders. Maar als ik dan had opgegeven, zou ik alle schoonheid gemist hebben die er óók was.”

Daarom vindt ze goede communicatie tussen partners het allerbelangrijkst, besluit Obama. “In een huwelijk moeten beide partners een stem hebben. Veel vrouwen wordt dat niet aangeleerd. Integendeel: we worden geleerd om niet boos te zijn, om niet de ‘zaag’ te zijn in de relatie. Terwijl communiceren zodat de ander je hoort heel belangrijk is. Dan hoef je niet alleen te zijn met je gevoelens.” Empathie is de sleutel tot succes, zegt ze. “Je moet de persoon die je graag ziet in de ogen kunnen kijken en zeggen: ik begrijp je en ik begrijp waar je vandaan komt. Of je partner nu gefrustreerd, boos of gelukkig is. Pas dan kunnen jullie echte gesprekken hebben.”

