Met slimme seksspeeltjes kun je – heel veilig – van elkaar genieten

Tess heeft jaren in seksshops gewerkt en kreeg personeelskorting op alles in het pretpaleis. In de loop der tijd heeft ze nogal wat in huis gehaald ter nadere kennismaking. Dan kom je erachter dat er soms een kloof gaapt tussen het genot dat de verpakking belooft en de klantervaring. Maar hoe weet je dat als argeloze consument nou van tevoren?

‘In Nederland was er drie jaar geleden maar één recensiesite gewijd aan seksspeeltjes, terwijl ik toch graag had willen horen wat anderen vonden van die vibrators en dildo’s waar ik uiteindelijk niks aan vond.’

Ziedaar een openstaande vacature voor wat ze zelf een droombaan noemt. Tess (39) uit Almere ging voor een carrière als professioneel seksspeeltjestester. Eerst naast haar baan in de seksshop, later als fulltimerecensent. Nu heeft ze Tesstesst, een blog waarop ze als eenmansconsumentenrubriek haar oordeel uitspreekt over producten als de Tarzan, de Hummer of de G-spot Rabbit. Traditioneel gereedschap voor soloseks waarop, nu fysiek contact beperkt is, een zwaar beroep wordt gedaan. Onlangs meldde het Nederlandse distributiebedrijf EDC, een van de grootste Europese erotische webwinkels, een verdubbeling van de omzet in de coronamaanden.

Maar dat we afstand moeten houden, wil niet zeggen dat we het niet met elkaar kunnen doen. Sterker nog, op afstand bestuurbare seksspeeltjes lijken gemaakt voor een quarantainesituatie. Die kloeke saamhorigheidsleus ‘apart maar toch samen’ kan zo op de doos van een We-Vibe Bloom of Kiiroo Titanic, die zich net zo makkelijk ­laten bedienen door wifi als door een mensenhand.

En het slaat aan. Toen Tess in 2017 met haar blog begon, gingen de vragen nog vooral over wát het is.

‘Maar sinds het begin van de crisis is dat veranderd in ‘welke moet ik nou nemen?’ en vragen naar hoe het speeltje werkt.’ En hoe werkt het dan?

Telefoonseks 2.0

‘Kijk, dit is de We-Vibe Chorus’, zegt ze terwijl ze een reuzenkikkervisje voor de camera houdt in ‘kosmisch roze’ dat zo kan bijbeunen als presse-papier. Dan volgt de uitleg over welk deel van het dikkopje inwendig gaat en welk deel tegen de clitoris schurkt.

‘Het werkt met een app op je smartphone die zowel zender als ontvanger moeten hebben. Jouw telefoon stuurt een wifisignaal naar mijn telefoon, die stuurt weer een bluetoothsignaal van mijn telefoon naar de afstands­bediening van het speeltje.’ Resultaat: digitale stimulatie.

Een uitkomst, ook voor Tess. Want ze deelt weliswaar lief en leed met echtgenoot Jay, ze heeft daarnaast nóg een maatje. ‘Hiervoor zagen we elkaar zo’n één keer in de week en gebruikten we die speeltjes misschien eens per jaar. Inmiddels is dat eens in de twee weken geworden.’

En omdat slimme speeltjes met smartphones werken, ontstond er, als vanzelf, een moderne variant van virtuele gemeenschap: telefoonseks 2.0. Bel met beeld en zie wat je teweegbrengt.

Natuurlijk, je kunt ook videochatten terwijl je de zaak letterlijk in eigen hand houdt, ‘maar het geeft juist die extra connectie als de ander dat ding bestuurt. Het voelt meer alsof je het ook echt samendoet.’

Niet op je best maar wel zin? Schakel gewoon de videofunctie uit. Als Tess net wakker is en haar haar zit niet goed, doet ze het zonder beeld.

En als de ober eraan komt dat ding aanzetten. Het is ondeugend, stiekem. Je deelt een geheimpje waarmee je elkaar kunt teasen zonder dat iemand het doorheeft.

Seks in het openbaar alleen voor avonturiers? Ook conservatievere geesten kunnen zich publiekelijk overgeven aan gedeelde verdekte ­intimiteit. Als Tess en Jay uit eten gaan, draagt ze weleens een trillende verstekeling mee.

De mogelijkheden zijn legio. Toegegeven, een groot deel van het assortiment gaat nog uit van één zender en één ontvanger, maar om wederzijdse stimulatie na te bootsen zijn er ook duospeeltjes.

Voor haar een vibrator en voor hem een stimulator, een met zacht materiaal gevoerde koker voor de mannenmassage. Wat hij doet, voelt zij en vice versa. Ze heeft hem samen met Jay getest. In hetzelfde huis, op een andere verdieping. Maar na een paar ‘voel je al wat, schat?’ over en weer, werden de pogingen tot lange afstandsseks gestaakt. ‘Ik geloof dat we één uur verder waren voordat we überhaupt verbinding hadden gemaakt.’

De techniek laat soms wat te wensen over. ‘Bluetooth is niet bedacht om door een lichaam heen te dringen. Nu hebben sommige speeltjes een alternatief systeem met een externe afstandsbediening, die je in de buurt moet houden van je telefoon. Die vangt het bluetoothsignaal op en zendt een sterker signaal naar het speeltje zelf.’

Social distancing

Tess is ervan overtuigd dat met voortschrijdende technologie en een grotere bekendheid meer mensen aan de smart sex toys gaan. Genoeg ­potentiële gebruikers. ‘Zelfs als we ons niet meer aan de regels van social distancing hoeven te houden zijn er nog zat mensen die een latrelatie hebben of die elkaar om wat voor reden maar beperkt kunnen zien.’

Tess noemt het een serieus segment in de seksspeeltjesmarkt. Maar hoe ver de techniek ook voortschrijdt, het blijft een alternatief voor wat mensen écht willen: ­fysiek menselijk contact. In tijden van nood zoeken we naar ander mogelijk­heden om uit te reiken naar de ander.

Tess laat een zwart armbandje zien. ‘Ken je dit? Dit is een Bond Touch, een elektronisch vriendschapsarmbandje. Als ik hem aantik trilt hij bij mijn partner die er net zo een draagt. Een soort digitale ik-denk-aan-je. Leuk, hè?

Nog leuker: hij is verstelbaar. ‘Ik heb aan hem verteld dat hij hem ook als cockring kan gebruiken.’

Als het huis vol staat met slimme speakers, wekkers en stofzuigers, kan de slaapkamer niet achterblijven. Gelukkig wordt het assortiment slimme speeltjes steeds ruimer.

Meimaand was ooit bloeimaand, maar corona heeft alles veranderd en online seksshop Easy Toys heeft op zijn site bondig geformuleerd wat mei nu karakteriseert: ‘Mei masturbatiemaand’.

Natuurlijk, wie dildo’s slijt, moet sekspraat verkopen, maar dat we meer masturberen in mei is niet uit de lucht gegrepen. Een aantal weken geleden meldde de Nederlandse seksspeeltjeshandel EDC Retail, moederbedrijf van onder andere Easy Toys, dat in ‘het nieuwe normaal’ vibrators ‘de nieuwe warme broodjes’ zijn. De verkoop van seksspeeltjes is tijdens de coronacrisis met 94 procent gestegen. Vorige week bleek uit eigen onderzoek van EDC dat van de Nederlandse singles 85 procent meer masturbeert dan voor de lockdown, van de stelletjes is dat 39 procent.

Allicht. Nu singles, mensen met een latrelatie en polyamoreuzen verstoken zijn van een tweede (derde of vierde) lichaam, zullen ze voor hun lijfelijke pleziertjes wat creatiever aan de slag moeten.

Lees: met hulpmiddelen, want het virus leert je op ander manieren van jezelf te houden. EDC zag onder andere de verkoop van vibrators en levensechte sekspoppen toenemen. Er komen gemiddeld tweeduizend extra bestellingen per dag binnen en het bedrijf heeft veertig mensen moeten aannemen om de drukte op te vangen.

Dat is één deel van het verhaal, dat van ouderwetse soloseks in nieuwemediatijden. De andere kant is dat in het internettijdperk iedereen zich kan overgeven aan virtuele gemeenschap, quarantaine of geen quarantaine. Slimme seksspeeltjes, op de markt sinds 2013, werken op afstand door verbinding met het wifinetwerk of bluetooth en maken zo van een verre vriend een virtuele vrijer.

Internet of things, ook tussen de dekens

Het zat eraan te komen. Als het internet of things de slaapkamer binnendringt met slimme speakers en wekkers, dan ook tussen de dekens. Al zijn de slimme speeltjes bij EDC nu nog een niche en maken ze slechts 0,43 procent uit van het assortiment van bijna 14 duizend producten, zegt productiespecialist Roy Tolner. ‘Maar de groei van de verkoop houdt gelijke tred met die van de traditionele seksspeeltjes. Over de maanden februari, maart en april steeg de omzet met 86 procent.’

Iets soortgelijks zien ze ook bij Wow Tech, een bedrijf dat zich sinds 2008 met bijna alleen maar slimme speeltjes op vrouwen en stellen richt en de merken We-Vibe en Womanizer heeft. Dat laatste merk introduceerde in 2014 als eerste een seksspeeltje met een app, zegt communicatiedirecteur en hoofd ‘sexual empowerment’ Johanna Rief. Hoewel volgens haar de omzet in de maanden maart en april in Nederland met 140 procent is gestegen, zitten slimme speeltjes al langer in de lift. ‘Vergeleken met april vorig jaar is de omzet hier met 350 procent toegenomen.’

En Nederlanders zijn early adopters: bij Wow Tech staan ze zevende op de wereldranglijst van afnemers. Rief merkt dat het seksspeeltje zich definitief heeft bevrijd uit zijn niche van ‘abonneecadeau bij damesblad’ en dat je niet single hoeft te zijn om in je eentje te genieten. Uit een onderzoek van Wow Tech van afgelopen maart bleek dat 72 procent van hun klanten een relatie heeft.

Maar slimme speeltjes vinden niet alleen hun weg naar van elkaar verwijderde partners. Het feit dat seks-op-afstand mogelijk is, resulteert in creatievere toepassingen dan de traditionele een-op-eenseks. Kijk daarvoor naar de webcamwereld. Kiiroo, een Nederlands bedrijf dat het accent legt op speeltjes voor mannen en stellen, is onder andere daar actief. Met de geavanceerde technologie van software- en hardwarebedrijf Feel Robotics kunnen meerdere gebruikers tegelijkertijd één seksspeeltje op afstand aansturen. ‘Met een uitzending kun je dat in principe ongelimiteerd doen’, legt technisch directeur van Kiiroo Maurice Op de Beek uit. ‘Meerdere klanten van camseks kunnen tegen betaling het speeltje van een webcammodel bedienen. De betaling van de kijker wordt omgezet in een signaal. Hoe hoger het bedrag, hoe heftiger de vibraties.’

Andersom kan ook. Een vrouw kan met haar speeltje een reeks mannenspeeltjes aansturen. Op de Beek: ‘Al onze speeltjes kunnen onderling communiceren.’

Virtual reality

Niet alleen de seks, ook de partner kan virtueel zijn. Teledildonica en virtual reality maken van het bekijken van een pornofilmpje een volledig immersieve ervaring.

‘Met de VR-bril ziet de gebruiker het filmpje vanuit het gezichtspunt van de persoon in wiens huid hij of zij kruipt. De bewegingen in de filmpjes worden frame voor frame omgezet in samentrekkingen in een peniskoker, waarbij diepte en de snelheid van de penetratie worden vertaald in het apparaat.’ En voilá, je doet het met een pornoster.

Toekomstmuziek? Nee hoor. Op Pornhub, wereldwijd de grootste leverancier van online porno, staan al video’s die op de nieuwe manier kunnen worden beleefd.

Bent u meer een boekenmens? Drie jaar geleden presenteerde het Groningse techbedrijf Vrroom de eerste porno-VR-bril voor vrouwen met Fifty Shades of Grey-content. Met de Sensual VR kun je gekoppeld aan speeltjes in een game gebaseerd op de bestseller avonturen beleven met meneer Grey.

Op de Beek voorziet ook pornogames waarbij jij soms de game bestuurt en andersom. Of een slim speeltje dat hartslag en temperatuur meet, als trainingsmaatje voor mannen die te snel klaarkomen.

De seksrobot? Ik geloof daar niet zo in. Maar dat komt door de praktische en niet de technische problemen. De prototypes zijn loodzwaar en moeilijk schoon te houden.

En de heilige graal in slimmespeeltjeswereld, de seksrobot?

Op de Beek: ‘Die laat nog op zich wachten. Ik geloof daar niet zo in. Maar dat komt door de praktische en niet de technische problemen. De prototypes zijn loodzwaar en moeilijk schoon te houden.’

Rief: ‘Sowieso is de ontwikkeling daarvan nog veel te duur om er een commercieel interessant product van te maken.’

De robots zijn er nog niet maar de slimme speeltjes zijn aan hun zegetocht begonnen. In het onderzoek van Wow Tech antwoordde 45 procent van de negenduizend ondervraagden dat ze zich konden voorstellen een zo'n speeltje te kopen. Rief : ‘We zien om ons heen allerlei andere merken die nu ook apps aan hun speeltjes toevoegen.’

Het voelt misschien nog wat onwennig, maar geef het een paar jaar en wat vertrouwen en Motor Bunny en Titan Masturbator hebben ook de digitale markt gepenetreerd.

