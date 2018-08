Met je partner op reis gaan en als single terugkomen. Het overkwam Thijs (26) Leo van Marrewijk

07 augustus 2018

13u52

Bron: AD 0 Seks & Relaties Met je partner op reis gaan en als single terugkomen. Het overkwam Thijs van Egmond, in Laos maakte zijn vriendin Naomi het uit. "Een week later werd ze verliefd op een jongen uit Canada.''

Zeker, hij was er in eerste instantie kapot van toen zijn vriendin meldde dat ze niet met hem verder wilde. Maar compleet onverwacht kwam de breuk nou ook weer niet, vertelt Thijs van Egmond (26). "We hadden een jaar een relatie waarbij we elkaar ongeveer één of twee keer per week zagen toen we besloten dat we vier maanden samen op reis zouden gaan. We boekten een ticket naar Singapore, zouden rondreizen en dan zestien weken later vanuit Thailand terugvliegen naar Nederland."

Het eerste deel van de reis verliep volgens plan. "We zijn eerst naar Maleisië gereisd en zouden naar Bali gaan. Omdat daar toen een vulkaanuitbarsting was, wilde Naomi (23) dat niet. We reisden verder naar Vietnam, Cambodja en Laos. En daar ging het uit."

