Met je huisdier in bed? 58% van de partners wil het niet ND

08u31

Bron: Twoo 0 thinkstock Seks & Relaties Vandaag is het Werelddierendag, dus wie weet mag Blackie of Minoes wel voor één keer mee in het 'ouderlijke' bed slapen. Toch ziet 58% van de Belgen het niet zitten om het bed te delen met het huisdier van zijn of haar partner. Voor 15% is een huisdier in bed zelfs reden genoeg om meteen een punt achter de relatie te zetten. Dat blijkt uit een bevraging van datingapp Twoo.

Katten, honden, konijnen of zelfs slangen - dieren hebben duidelijk een speciaal plekje in het hart van de Belgen. Uit een bevraging bij 2000 Belgen op dating app Twoo blijkt dat het merendeel zijn leven zou riskeren om een dier in nood te redden. Sterker nog: één vijfde van de Belgische mannen en één vierde van de Belgische vrouwen vindt dieren belangrijker dan mensen.



Liever geen beest in bed

Belgen hebben duidelijk een hart voor dieren, maar een goede nachtrust staat toch een trapje hoger. 58% ziet het namelijk niet zitten om het bed te delen met het huisdier van zijn of haar partner. Voor 15% is een huisdier in bed zelfs reden genoeg om meteen een punt achter de relatie te zetten.



Te veel haar?

"We hebben niet gepolst naar de redenen voor deze afkeer," zegt Lien Louwagie, woordvoerder van Twoo, "maar misschien ligt het wel aan de afkeer voor te veel haar. Uit onze cijfers blijkt namelijk ook dat maar liefst 55% van de Belgen niet zou willen daten met iemand met abnormaal veel lichaamsbeharing." Nochtans zou slapen met je huisdier er voor zorgen dat je van een betere nachtrust geniet. Voor één keer toch eens proberen vandaag?

Voor 15% is een huisdier in bed zelfs reden genoeg om meteen een punt achter de relatie te zetten

Lees ook: Deze cartoons vatten het leven met een hond perfect samen