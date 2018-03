Met deze 7 nieuwe date-termen vind je de ware Jolien Meremans

04 maart 2018

13u44

Bron: The Guardian 1 Seks & Relaties In een tijdperk van dating apps en sociaal acceptabele stalking is er een geheel nieuw en verwarrend jargon ontstaan. Heel wat termen binnen het datingsleven zijn voor beginners nog onduidelijk. Het is dus essentieel om het verschil tussen naaktfoto's verzenden en een taxi met iemand delen te verduidelijken.

We leven in een gouden eeuw van het datingsjargon, maar er zijn veel moderne datingervaringen die nog steeds niet onder woorden zijn gebracht. Daarom probeerde de Britse krant The Guardian ze voor eens en altijd een plaats te geven.

Casperen

Casperen is de nieuwste toevoeging aan het moderne dating lexicon. Het is vernoemd naar het fictieve spookje Casper uit de kinderserie Casper. De term zou een vriendelijk alternatief voor ghosting zijn . In plaats van iemand te negeren, ben je eerlijk over hoe je je voelt en laat je ze zachtjes vallen voordat je uit hun leven verdwijnt.

International Business is de grondlegger van de term en heeft sindsdien al talloze nieuwe datingtrends voortgebracht. Iemand Casperen doe je volgens de organisatie door iets aardigs te zeggen, voordat je de persoon in kwestie afschudt. Bijvoorbeeld: "Je bent geweldig, maar eerlijk gezegd denk ik niet dat de vonk er is. Het was wel geweldig om je te leren kennen.”

Sunday Night Fever

Zondagavond is naar verluidt een van de drukste momenten op dating-apps. Dat is niet verwonderlijk, want op dat moment is de kans dat je alleen bent en met veel tegenzin aan een nieuwe en saaie ‘singleweek ’ begint het grootst.

Aangezien heteromannen eerder geneigd zijn een gesprek te beginnen, kan deze piek in activiteit tijdens 'Sunday Night Fever' zijn tol eisen in de mailboxen van veel vrouwen.

Freeclimbing

Je doet aan freeclimbing wanneer je op gevaarlijk onderzoek uitgaat om je match beter te leren kennen .

Zodra je op de Instagrampagina, het Facebookprofiel of LinkedIn van je match bent, volgt een angstaanjagende koorddans. Je vinger moet met absolute precisie tikken en scrollen. De muis hangt over het scherm zoals Tom Cruise in Mission Impossible, en analyseert elk duim die jouw match op zijn/haar profielfoto krijgt.

Printing

Bij printing laat je jouw vuile digitale vingerafdrukken op de pagina van je match achter. Dat kan in verschillende vormen voorkomen. Zo kan je per ongeluk tijdens het scrollen een Instagramfoto uit 2013 liken.

Sexting the waters

'Sexting the waters' gebeurt wanneer iemand duidelijk met jou aan sexting wil doen. "Dus ... wat ben je aan het doen?" kan aan je gevraagd worden, of in de hoop dat je in bed ligt, een subtiele "Waar ben je?". Anderen proberen "Hoe ziet je kamer eruit?".

Ze willen gewoon "wat draag je?" vragen, maar dat zou het spel weggeven en te cliché zijn. Dus wachten ze tot de andere persoon het initiatief neemt en nieuwe manieren bedenkt om verder naar naaktfoto’s te vissen.

Cryptomancer

Het duurt nooit lang voordat een cryptomancer zichzelf openbaart. Ze zijn mannelijk en zullen na ongeveer drie inleidende vragen zeggen: "Ik heb onlangs in veel bitcoins geïnvesteerd, evenals Ripple en Ethereum." Cryptomancers staan erom bekend om vrouwen aan te moedigen te investeren ("het is nooit te laat).

linking

Linking is de meest moderne manier om iemand voor te stellen.

Op de populaire taxi-app Lyft is er een optie om een rit te delen met een onbekende. Wanneer je die optie kiest, vraagt de app of je alleen bent of je liever iemand naast je hebt.

Als je met iemand aan het flirten bent, maar je je te verlegen voelt om die persoon mee op date te vragen, hoef je hen enkel het keuzescherm van de app door te sturen. Ze kunnen dan zelf kiezen of ze al dan niet naast jou in de taxi komen zitten.