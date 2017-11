Menstruatieondergoed in plaats van tampons of maandverband: te mooi om waar te zijn? Timon Van Mechelen

09u27 0 Thinx Seks & Relaties Na de menstruatiecup is er weer iets uitgevonden om je maandstonden draaglijker te maken, namelijk menstruatieondergoed. Deze onderbroeken vangen dankzij ingebouwde absorberende lagen het menstruatiebloed op, bestrijden bacteriën en drijven vocht af. Ze zijn bovendien ook beter voor het milieu en op termijn spaar je er geld mee uit. Te mooi om waar te zijn?

Een klein jaar geleden werd het eerste menstruatieondergoed voorzichtig op de markt gebracht. In de onderbroeken zitten verschillende lagen ingebouwd die bloed absorberen, vocht afvoeren en bacteriën bestrijden. Het verschilt van merk tot merk hoeveel bloed geabsorbeerd kan worden. Soms de hoeveelheid die in een halve tampon past, dan weer de hoeveelheid die in twee tampons past. Als het broekje “vol” is, stop je het gewoon in de wasmachine.

Dankzij de speciale technologie hoef je volgens merken als Thinx en Lunapanties geen schrik te hebben voor lekken en vieze geurtjes. Omdat de onderbroeken gemaakt zijn van een speciale stof, drogen ze ook nog eens extra snel op na het wassen. Of dat zeggen de merken zelf toch. Werkt het ook echt?

Thinx

Kanttekeningen

Op internet staan talloze recensies van menstruatieondergoed, zowel in video als in tekstvorm. En hoewel bijna iedereen overwegend positief is, worden er toch een paar kanttekeningen gemaakt. Ten eerste kunnen de meeste vrouwen maar moeilijk wennen aan de gedachte van menstruatieondergoed dragen. Bijna iedereen vertelt ook dat ze op “hevigere dagen” het menstruatieondergoed moesten combineren met een tampon, maandverband of menstruatiecup, omdat het anders aanvoelt alsof je een pamper draagt. Dat je verschillende onderbroeken per dag moet gebruiken én wassen, vinden velen ook lastig en bovendien niet bepaald milieuvriendelijk. Maar al bij al is bijna iedereen toch relatief enthousiast.

Ook heel wat vrouwelijke collega’s waren meteen benieuwd naar het menstruatieondergoed, een uitgebreide recensie volgt dus nog de komende weken.

