Mensen in een open relatie zijn even gelukkig als anderen Margo Verhasselt

05 juli 2018

11u02 0 Seks & Relaties Mensen in een open relatie, die daten en naar bed gaan met andere mensen buiten hun hoofdpartner, zijn net zo gelukkig als mensen die geen open relatie hebben.

De universiteit van Guelph uit Ontario Canada deed onderzoek naar hoe gelukkig mensen zijn in hun relatie. "Mensen die een niet monogame relatie hebben, zijn even gelukkig met hun relatie, mentaal welzijn en seksleven als mensen in een monogame relatie," stelt Jessica Wood, een van de onderzoekers. "Dit doorprikt het ingebakken idee dat monogamie de enige ideale relatievorm is."

De onderzoekers bekeken het leven van meer dan 140 mensen die een open relatie hebben, daarnaast werd ook de relatie van meer dan 200 monogame mensen onder de loep genomen. Zij werden allemaal ondervraagd over de tevredenheid in hun relatie, hoe vaak ze er al aan dachten uit elkaar te gaan en of ze zich beperkten in hun partners.

Daaruit werd duidelijk dat mensen met een open relatie net zo gelukkig zijn als mensen die er wel voor kiezen om maar een partner te hebben. Een belangrijk punt kwam hierbij naar boven. De belangrijkste pijler voor een gezonde relatie is op dezelfde golflengte zitten op seksueel vlak.

Jaloezie

"Bij beide monogame en niet monogame relaties werd duidelijk dat mensen die seks hebben om zich verbonden te voelen met hun partner een betere relatie hebben dan mensen die seks hebben om intrinsieke redenen, zoals het ontlopen van ruzies."

Moet iedereen dan maar met iedereen daten? Niet zo snel zegt Dr. Fran Walfish. "Het grote merendeel van heteroseksuele koppels voelt zich ongemakkelijk en wordt belaagd met zorgen, competitie, jaloezie en rivaliteit wanneer hun partner het bed met iemand anders deelt. Open relaties kunnen zeer complex en extreem ingewikkeld zijn, dus ik zou ze niet meteen aanbevelen."