Mensen die emoji’s gebruiken hebben meer seks (volgens dit onderzoek dan toch) Margo Verhasselt

20 augustus 2019

13u38

Bron: Psychology Today 0 Seks & Relaties Knipoogje hier, smiley daar: emoji’s fleuren berichtjes op en kunnen een sms’je net dat tikkeltje sympathieker over laten komen. Maar wat zegt het gebruik van emoji’s nu eigenlijk over je seks- en liefdesleven? Wel, volgens een nieuw onderzoek kunnen de kleurrijke figuurtjes er niet alleen voor zorgen dat je meer tussen de lakens belandt, ze zorgen er ook voor dat je datingleven over het algemeen actiever én succesvoller is.

Het onderzoek, dat gepubliceerd werd in het tijdschrift PLoS ONE, kwam tot die constatatie nadat twee aparte studies werden bekeken door onderzoekers van het Amerikaans Kinsey Instituut. Voor de eerste studie werd data van 5.327 single Amerikanen bekeken, de deelnemers waren tussen de 18-94 jaar oud, het merendeel (84%) was heteroseksueel en blank (62%). Ze werden gevraagd een enquête in te vullen met vragen over of ze emoji’s gebruiken en waarom ze dat deden.

38% gaf aan dat ze nooit emoji’s gebruiken in gesprekken met mensen die ze willen daten, 29% doet het amper, 3% in bijna elk bericht en 2,5% in iedere sms. De reden waarom mensen de figuurtjes verstuurden varieerden, vaak hoopten ze zo hun berichtjes persoonlijker te maken, wouden ze hun gevoelens duidelijk communiceren of vonden ze het een gemakkelijkere manier om snel een berichtje te versturen. Daarnaast vertelden velen ook nog dat het gewoon een trendy manier van sms’en is.

Het tweede onderzoek was een kleinschalige online bevraging dat 275 volwassenen onder de loep nam. Bij deze groep kwam het gebruik van emoji’s meer voor. Sterker nog, amper 3 % gaf aan dat ze nooit emoji’s gebruiken bij potentiële partners. In tegenstelling tot de eerste studie werd emoji-gebruik hier niet gelinkt aan vaker op date gaan, wel aan het hebben van een tweede afspraakje. Wel zag men bij dit onderzoek ook dat mensen die vaak emoji’s sturen meer seks hebben, zo zag men een link tussen het aantal sekspartners in het afgelopen jaar.

Emotionele emoji’s

Het onderzoek mag dan wel aantonen dat een leuke smiley een positief effect kan hebben op je datingleven, er moet nog meer onderzoek gedaan worden naar het onderwerp. Er werd niet bijgehouden welke emoji’s de ondervraagden juist verstuurden. Het kan zijn dat bepaalde emoji’s het beter doen dan anderen, daarnaast bekeken de onderzoekers ook alleen de uitkomst van het versturen, niet het krijgen.

Maar waarom doen de figuurtjes het nu zo goed? De onderzoekers wijzen erop dat het met de spontaniteit van de berichtjes te maken kan hebben: “Mensen die emoji’s sturen, krijgen vaak betere connecties met anderen.” Emoji-gebruikers zijn volgens de onderzoekers ook vaak emotioneler over het algemeen.