Mensen blijven volgens de wetenschap om 3 redenen hangen in slechte relaties Margo Verhasselt

25 oktober 2018

07u59 0 Seks & Relaties Het is geen ongewoon scenario: je kent iemand met een ongezonde relatie en stelt jezelf de vraag waarom die twee in godsnaam samenblijven. Maar als het jou overkomt, heb je eigenlijk geen idee hoe je jezelf uit die situatie moet halen. Samenblijven met iemand waarmee we niet gelukkig zijn, waarom doen we dat?

Er is geen hapklaar antwoord. Iedere persoon is anders en daardoor zijn ook alle relaties erg verschillend. Toch zou de wetenschap een handje kunnen helpen. Een studie van de universiteit van Utah, die gepubliceerd werd in het Journal of Personality and Social Psychology, toont aan dat mensen vaak te veel met hun partners gevoelens inzitten. “Wanneer iemand ervan overtuigd is dat zijn of haar partner blij is met de relatie, gaan ze minder snel uit elkaar”, legt Samantha Joel, auteur van de studie, uit aan lifestylewebsite Bustle. Dit is wat de wetenschap te zeggen heeft over waarom we doorgaan met slechte relaties:

1. We maken ons zorgen over onze partner

Mensen maken zich (te veel) zorgen over hoe hun partner gaat reageren en over hoe die zich gaat voelen wanneer ze een punt achter de relatie zetten. Maar waarom? Als ze niet gelukkig zijn, is het beter om er meteen een eind aan te maken, toch? De zaak is wat ingewikkelder.

“Het heeft te maken met hoe sociaal we zijn”, meent Joel. “Mensen geven nu eenmaal om elkaar en kwetsen elkaar niet graag. Uiteraard is dit toepasbaar op verschillende situaties en kan dit effectief ook erg positief zijn. Het is goed dat we om onze partner geven. Maar die positieve motivatie kan dus ook een negatief resultaat hebben. Want we vinden het moeilijk om onze gevoelens tegen te spreken.”

2. We zijn het gewoon om geen goede behandeling te krijgen

Jammer genoeg zijn sommige mensen het echt gewoon om niet goed behandeld te worden, ze gaan dan geen moeite doen om verandering in die situatie te brengen. Een enquête uit 2015, waaraan 2.000 Britten deelnamen, gaf aan dat zo’n 60% van de mensen al ooit samen bleef met iemand waarmee ze niet gelukkig waren. Het komt er dus op neer dat mensen wennen aan een slechte behandeling, dus vaak houden ze vast aan een relatie zonder te beseffen hoe slecht die eigenlijk is.

3. Mensen zijn te vergevingsgezind

Een studie waarvoor Yale, University of Oxford, University College London, en de International School for Advanced Studies de handen in elkaar sloegen, wijst er dan weer op dat mensen erg vergevingsgezind zijn. Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat mensen zich beter voelden wanneer ze een goede indruk hadden over iemand. Daarnaast zagen ze ook dat mensen daardoor sneller hun slechte indruk wilden aanpassen, ook al hadden ze genoeg redenen gezien waarom die persoon eigenlijk niet geweldig was.

Mensen gaan dus liever hun mening bijschaven en slecht gedrag sneller vergeven. “Niemand is perfect, we maken allemaal fouten. Maar we moeten ook beseffen dat het een dunne lijn is tussen een tweede kans geven en steeds opnieuw slecht gedrag vergeven, waardoor we onze eigen emotionele gezondheid op het spel zetten.”