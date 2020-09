Meno- en penopauze blijven taboe voor vrouwen én mannen: 1 op de 4 mannen gelooft er zelfs niet in Liesbeth De Corte

20 september 2020

13u48 0 Seks & Relaties Krakende gewrichten, stramme ledematen, een uitdijend buikje en ook de seks is niet meer wat het geweest is. Dat is het stereotype beeld over de menopauze en de penopauze. Niet bepaald aanlokkelijk, waardoor we er liever over zwijgen: meer dan de helft vindt de overgang taboe. Dat toont een nieuwe studie van iVox aan, die werd uitgevoerd in opdracht van JOE voor het radioprogramma Krakende gewrichten, stramme ledematen, een uitdijend buikje en ook de seks is niet meer wat het geweest is. Dat is het stereotype beeld over de menopauze en de penopauze. Niet bepaald aanlokkelijk, waardoor we er liever over zwijgen: meer dan de helft vindt de overgang taboe. Dat toont een nieuwe studie van iVox aan, die werd uitgevoerd in opdracht van JOE voor het radioprogramma ‘Love, Sex & Drama’ met presentatrice Tess Goossens.

De menopauze. Op een bepaald moment overkomt het elke vrouw. Maar er open en bloot over babbelen? No way. Meer dan de helft van de vrouwen vindt het taboe en durft er niet over te praten (56 procent). Als we het toch doen, gebeurt dat vooral met de huisarts en de gynaecoloog. Maar zelden met de vriendinnen.

Bijgevolg weten veel mensen (28%) niet wat het inhoudt. Onze kennis gaat niet veel verder dan de typische symptomen: opvliegers, zweten, prikkelbaar en emotioneel zijn, ... Niet bepaald de leukste vooruitzichten. Zo’n 60 procent van de vrouwen kijkt er dan ook tegenop, omwille van de symptomen en de verwachte negatieve gevolgen op relatie, dalende zin in seks en de onstabiele mentale gezondheid.

Wat als het zover is? Hoe ervaren vrouwen de menopauze dan zelf? Volgens de studie zijn er grote verschillen: de helft vindt het al bij al wel meevallen, de rest beschouwt het als een struggle. 37 procent vindt de kwalen eerder zwaar, 44 procent heeft geen zin meer in seks, en 21 procent ziet een negatief effect op de relatie.

Penopauze

Als de menopauze al een taboe is, dan wordt de penopauze pas écht doodgezwegen (67 procent). Het fenomeen is veel onbekender, waardoor zo’n 75 procent van de mannen er zelfs nog nooit over heeft nagedacht. Meer dan de helft van de mensen weet niet wat het inhoudt, en één op de vier gelooft er zelfs niet in.

Raar maar waar: de symptomen worden dan weer wel goed erkend. Erectieproblemen, prikkelbaar zijn, minder zin in seks, ... Zo’n 53 procent van de mannen die nog niet in de overgang zitten, kijken er tegenop. Als het zo ver is, vindt de ene helft het best meevallen. De overige helft vindt de kwalen eerder zwaar, 37 procent heeft geen zin meer in seks en 37 procent ziet een negatief effect op de relatie

Een op de tien mannen heeft al eens medicatie genomen tegen erectieproblemen

Opvallend: 55 procent wist eigenlijk niet wat de penopauze inhield toen het begon. Slechts 19 procent durft erover te praten, en dan vooral met de partner en de huisarts. Vrienden zijn echt een grote uitzondering (5%). De verklaring? Erectieproblemen liggen erg gevoelig, ondanks dat bijna de helft van de ondervraagde mannen er al eens last van heeft gehad. Een op de tien heeft al eens medicatie genomen. In de helft van de keren zonder medeweten van de bedpartner. Ook in de helft van de keren uit noodzaak, de ander helft uit nieuwsgierigheid of voor het plezier.

Zondagavond gaat Tess Goossens dieper in op deze cijfers. ‘Love, Sex en Drama’, elke zondag van 19 tot 21 uur.

