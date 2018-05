Mei Plasticvrij: gebruik een menstruatiecup in plaats van tampons of maandverband TVM

20 mei 2018

13u50 1 Seks & Relaties Mei Plasticvrij is bijna drie weken ver en samen werken we aan een betere wereld met minder afval. Elke week geeft NINA samen met zero waster Veerle Colle een ecologische tip!

Wist je dat tampons voor ongeveer 136 kilogram afval zorgen in jouw leven? Maandverband doet het zelfs nog slechter. "Waarom zou je dus niet gaan voor een duurzaam, herbruikbaar alternatief? Iets dat bovendien goedkoper uitkomt?" vertelt Veerle Colle.

"Inmiddels zijn ze verkrijgbaar in alle kleuren én zonder geuren! 'De menstruatiecup' (The DivaCup​ , Mooncup​, De Groene Cup​ , de cup van Lamazuna​, ...) Uit ervaring kan ik je vertellen dat het zo comfortabel zit dat je de Russische vlag hélemaal vergeet."

Voor de leken: een menstruatiecup is een soort bekertje dat je inwendig draagt en dat al je menstruatiebloed opvangt. Omdat de beker gemaakt is uit niet-giftige en flexibele materialen kan bijna iedere vrouw hem gebruiken. Daarnaast zijn ze ook ecologisch. Een exemplaar kan je kopen voor ongeveer dertig euro. Duurder dan een doos tampons, maar je kan het wel 10 jaar gebruiken. En alsof dat allemaal niet genoeg is, zouden ze er ook voor zorgen dat je minder last hebt van krampen.

