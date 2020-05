Mei masturbatiemaand. Seksuologe Kaat Bollen: “Als we niet masturberen doen we onszelf tekort op seksueel vlak”

Seks & Relaties Bevredigen, soloseks, masturberen. Mei werd jaren geleden uitgeroepen tot ‘masturbatiemaand’. Betekent dat dat we allemaal massaal aan een masturbatiemarathon moeten beginnen? Neen. Maar wat zelfliefde zo nu en dan is wel erg gezond. Waarom vinden we het dan nog zo gênant om erover te praten? Seksuoloog Kaat Bollen legt uit.

Geen sociale plannen en geen dates. Onze agenda’s werden zo’n twee maand geleden plots volledig geschrapt door de coronacrisis. Dat betekent dat we meer tijd hebben om wat aandacht aan onszelf en onze partners te schenken. Maar masturbatie brengt veel meer met zich mee dan alleen seksueel genot. Waarom vinden we het dan nog zo moeilijk om over het onderwerp te praten?

Sekuoloog Kaat Bollen: “Vooral vrouwen vinden het ongemakkelijk om over zelfbevrediging te praten. Het taboe op masturbatie bij vrouwen is nog steeds veel groter dan het taboe bij mannen. Van jongs af aan is het nu eenmaal een onderwerp waar mannen veel 'normaler’ over spreken. Het is typisch dat jongens gaan vergelijken hoe vaak ze dat doen, à la ‘Bij mij lukte het vandaag wel 8 keer’. Vrouwen passen daarvoor. Mannen sturen ook echt ‘geile filmpjes’ door naar elkaar, bevredigingsmateriaal zeg maar. Ook dat is iets wat vrouwen zelden zullen doen.”

“Mei werd uitgeroepen tot masturbatiemaand, maar dat is vooral gericht op vrouwen”, stipt Bollen aan. “En met reden. De taboe bij vrouwen leeft veel meer en dat is jammer. We weten immers dat vrouwen die masturberen daar heel veel positieve gevolgen van ondervinden. Het zorgt ervoor dat ze een hoger (seksueel) zelfvertrouwen hebben, meer orgasmes krijgen, vaker zin hebben in seks, meer seks hebben, gelukkiger zijn met hun seksleven en dat zelfs hun relatie beter is.”

Dat bevestigde ook seksuoloog Wim Slabbinck al eerder: “Zelfbevrediging kan zeer zinvol zijn. Het is niet alleen goed voor je hart, je immuunsysteem en een betere nachtrust, het is ook een goede stress reliever. Jezelf strelen is een soort fysieke activiteit en mentale oefening waarbij je even alle zorgen loslaat. Het geeft je een goed gevoel, iets wat je dag mooier kan maken. Bovendien hebben mensen die geregeld vrijen of masturberen de uren na het orgasme ook vaak minder stress, dus dat betekent dat je de rest van de dag ook beter doorstaat”, legt hij uit.

Soloseks is dus niet alleen positief voor de vrouw, ook voor haar partner en de relatie. “Eigenlijk vind ik dat iedere vrouw zou moeten masturberen. We doen onszelf tekort op seksueel vlak als we dat (te) weinig doen”, geeft Bollen mee.

Maar waar komt het taboe vandaan?

Het taboe valt vaak terug te leiden naar onze opvoeding. “Als een jongetje zijn lichaam begint te verkennen, is hij vaak nog maar een jaar of drie. Hij speelt met zichzelf en dat vinden we grappig, we laten hen dan ook maar doen. Als een meisje zichzelf begint te stimuleren, dan zijn we gechoqueerd en reageren we daar heel negatief op. Die eerste aanraking met eigen seksualiteit wordt door de omgeving dus vaak al heel negatief bekrachtigd bij vrouwen, bij mannen is dat niet het geval”, legt Bollen uit.

Vrouwen wordt niet geleerd om van hun lichaam te genieten. Er is een dubbele moraal Kaat Bollen

“Verder wordt vrouwen vaak geleerd dat seks iets is wat je vooral met je partner doet, je doet dat niet met iedereen. Je moet immers oppassen om geen slechte naam te krijgen. Er is een dubbele moraal. Vrouwen wordt niet geleerd om van hun lichaam te genieten, het te omarmen en plezieren. Het genot van het masturberen en het orgasme wordt gewoon niet genoeg aangehaald. Bovendien zijn mannen ook veel vertrouwder met hun geslachtsdeel. Ze moeten het simpelweg al vasthouden wanneer ze gaan plassen. Vrouwen komen niet zomaar bij hun clitoris uit, daarnaar moet je op zoek gaan. Het stimuleren is ook moeilijker. Het is niet voor de hand liggend, zeg maar.”

“Bij mannen onderling is het taboe kleiner, maar ze vinden het vaak wel moeilijk om het onderwerp met hun vrouw te bespreken. Vaak, ik zeg niet altijd, is dat omdat vrouwen zelf niet masturberen en daar niet open over praten. Het kan zijn dat zij dan wat veroordelend gaan zijn tegenover hun partner. Waardoor die besluit er niet meer over te praten”, stelt Bollen. “Het is belangrijk dat je erover kan praten, maar het moet niet per se. Je partner moet niet weten wanneer je juist masturbeert of met welke fantasieën of speeltjes dat gebeurt. Positief op ontdekking gaan, is iets dat aan te raden valt: je kan masturberen in dezelfde kamer, hetzelfde filmpje bekijken en aan soloseks doen in een andere ruimte of je partner tonen hoe je te werk gaat. Dat vraagt wel om ons kwetsbaar op te stellen, maar dat is nu juist wat liefde zo mooi maakt.”

