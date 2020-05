Mei masturbatiemaand: “Een seksspeeltje kiezen kan een vorm van voorspel zijn” + 4 toppers voor je pretpakket

Seks & Relaties Mei is de masturbatiemaand, en dat moet volgens ons ‘gevierd’ worden. Voor al wie nog niet helemaal thuis is in de wereld van de seksspeeltjes, staken wij ons licht op bij Ann Cuyvers, uitbaatster van de Erotische Verbeelding.

“Eigenlijk vind ik dat iedere vrouw zou moeten masturberen. We doen onszelf tekort op seksueel vlak als we het (te) weinig doen”, zei seksuologe Kaat Bollen eerder deze maand al in een interview met Nina.be. En daar is ook Ann Cuyvers, erotisch counselor en uitbaatster van de Erotische Verbeelding in Antwerpen, het mee eens. “Waar ik sterk in geloof is dat je eerst je eigen lichaam moet kennen voor je met een speeltje aan de slag kan. Ik beloof dan ook geen hemelse orgasmes met de accessoires die je in mijn winkel kan kopen. Leer eerst je lichaam kennen en wat je fijn vindt. Dat kan je doen door online op zoek te gaan naar informatie, of door boeken over het onderwerp te lezen. Zelf schreef ik al een boek over het onderwerp, dat inmiddels is uitgegroeid tot een bijbeltje voor vele vrouwen. In ‘12 orgasmes’ neem ik de lezeres mee op ontdekkingstocht doorheen haar lichaam en geef ik concrete tips over hoe je een bepaald orgasme kunt bereiken”.

Voel je je klaar om voor het eerst met een speeltje aan de slag te gaan, maar ben je lichtelijk geïntimideerd door het grote aanbod dat er online beschikbaar is? Niet gevreesd, want volgens Cuyvers mag je je zeker laten leiden door je intuïtie. “Bekijk het aanbod rustig, en denk na over welk speeltje jou het meest aanspreekt. Vaak is het kiezen van een vibrator een kwestie van ‘liefde op het eerste gezicht’. Het kiezen van een seksspeeltje kan bovendien al een vorm van voorspel zijn. Zijn er verschillende speeltjes die jou wel kunnen bekoren? Lees dan rustig de productinformatie door, vaak geeft die je een laatste duw in de juiste richting. Let er wel op dat je voor een kwalitatief exemplaar kiest, want daar zal je gewoonweg veel meer én veel langer genot van hebben.”

Durf te vragen

Alle emancipatie ten spijt: praten over masturbatie blijft voor vele vrouwen een taboe. Soms is advies vragen over een seksspeeltje zelfs voor de meest vrijgevochten vrouw een dingetje. “Nergens voor nodig”, stelt Cuyvers gerust. “Durf te vragen! Mijn kennis kan je helpen en ik kijk nergens vreemd van op. Door advies te vragen voorkom je bovendien dat je met een miskoop thuiskomt. Er bestaan wel degelijk vibrators die te groot zijn en niet passen, maar evengoed zijn er speeltjes die te klein zijn en daardoor misschien de juiste plekjes niet kunnen raken.”

ABC, vibreer je mee?

Vingervibrator, voorbinddildo, g-spotstimulator... Zie jij door de bomen het bos niet meer? Dan maken we je graag even wegwijs in de wereld van het seksuele genot.

Airstimulator: Een airstimulator imiteert een zuigende stimulatie. Dit zuigeffect lijkt een beetje op orale seks en stimuleert de clitoris nog intenser dan een klassieke vibrator, vaak met een verbluffend orgasme als resultaat.

Dildo: Een dildo wordt gebruikt voor penetratie (vaginaal of anaal) en vibreert niet.

Duovibrator: Een duovibrator (ook gekend onder de naam rabbitvibrator) heeft een dubbele functie. De grote staaf van dit soort speeltjes stimuleert je vagina inwendig, terwijl het kleine, externe uiteinde de clitoris bevredigt.

Staafvibrator: Een staaf of G-spotvibrator is het meest gekende type vibrator en is ideaal voor zowel inwendige als uitwendige stimulatie. Of je nu je g-plek vindt, op een diepliggend deel van je clitoris stuit of gewoon een erg gevoelige vaginawand ontdekt : de binnenkant van je vagina is een bron van genot.

Vingervibrator: Een clitorisvibrator en vingervibrator zijn speeltjes voor extern gebruik. Deze zijn makkelijk vast te houden in je hand of rond je vinger en volgen perfect je rondingen of de plooien van je vagina en clitoris. Gebruik dit speeltje als je op zoek bent naar gerichte en krachtige stimulatie. Bovendien is dit type vibrator ook geschikt voor de stimulatie van je borsten en tepels.

Voorbinddildo: De voorbinddildo staat ook gekend onder de naam ‘strap on’. Dit type dildo kan je door middel van een harnasje ‘voorbinden’ of je kan een deel ervan bij jezelf vaginaal inbrengen terwijl je met het andere deel je partner penetreert.

Pretpakket voor beginners

1. De stille genieter: Het ontwerp van Amy is niet te groot en niet te klein. Met een lichte curve zal de Amy en haar waterdichte siliconen materiaal, moeiteloos in uw lichaam glijden en jou daar raken waar je dat graag wilt. Met Amy kan je ook eenvoudig je G-spot stimuleren. Bovendien is dit een bijzonder stille vibrator.

Amy staafvibrator, 65 euro bij Erotische Verbeelding.

2. Zalige zuigstimulator: In plaats van te trillen tegen en op de clitoris, maakt de Womanizer gebruik van luchtdruk. Wanneer je de opening vlak voor jouw clitoris plaatst, zal deze de clitoris zachtjes naar binnen zuigen en daar luchtdrukpulsaties uitvoeren die je al snel naar de 7e hemel brengen.

Womanizer, 98,99 euro bij Kaat’s Keuze.

3. Klein maar krachtig: Fin is een kleine, draagbare vibrator die gedragen wordt tussen de vingers om de intieme aanraking te versterken door stimulerende vibraties.

Fin, 75 euro bij Bol.

4. Topper voor koppels: Dit paars koppelstpeeltje geeft zowel haar als hem een intensievere stimulatie bij het liefdesspel. Dit partnerspeeltje is u-vormig: eén schacht ligt dus op je clitoris, de andere breng je tijdens het liefdesspel in. Omdat beide schachten uitgevoerd zijn met een krachtige motor, profiteert niet alleen je genotsparel van de intensieve vibraties, maar ook het lid van je partner en je G-spot worden tegelijkertijd gestimuleerd.

Koppelspeeltje met afstandsbediening, 50 euro bij Erotische Verbeelding.

