Meet the parents: 10 tips die de eerste ontmoeting gemakkelijker maken

20 november 2018

Bron: Huffington Post 0 Seks & Relaties De ouders van je geliefde ontmoeten kan zenuwslopend zijn. Het is een grote stap in de relatie die veel impact heeft op jullie beiden. De feestdagen komen er weer aan en dat betekent dat zo'n ontmoeting haast niet meer te ontlopen valt. Experts geven hun tips.

“Een eerste indruk kan meteen een blijvende zijn”, vertelt huwelijks- en familietherapeut Danny Gibson aan The Huffington Post. “Als je je niet correct gedraagt, dan kan het zijn dat de ouders meteen een oordeel over jou klaarhebben en dat kan voor problemen in de relatie zorgen.”

Maar hoe maak je nu die eerste goede indruk? Therapeuten geven hun tips.

1. Let op de kusjes

“Tonen dat je van elkaar houdt door elkaar af en toe eens stevig vast te pakken, is normaal en ook goed. Maar er zijn momenten waarop dat kan en waarop niet. Je moet niet ineens afstandelijk en koud beginnen doen, maar wel even rekening houden met wie voor je zit. Handjes vasthouden, of je hand op het been van je lief leggen is een goede manier om te tonen dat je van elkaar houdt en dat je de mensen rondom jullie respecteert”, meent psycholoog Jamie Goldstein.

2. Dronken worden

“Ontmoet de ouders niet als je een glas te veel ophebt, en drink ook niet te veel tijdens de kennismaking. Je wil niet overkomen als iemand die geen controle over zichzelf heeft. De ouders ontmoeten gaat hand in hand met jezelf zijn en vooral ook de beste versie van jezelf”, stelt Gibson.

3. Let op de onderwerpen

“Praat niet over religie of politiek. Ook al zijn jij en je liefste twee handen op een buik wanneer het over deze onderwerpen gaat, ga er niet van uit dat de ouders dezelfde mening delen. Daarnaast praat je beter ook niet over seks, zeker niet over jullie seksleven. Wordt er zo nu en dan een schunnige mop verteld? Lach dan mee, maar hou je eigen inbreng voor jezelf, tot jullie een betere band hebben”, legt psycholoog Gina Delucca uit.

4. Liegen of overdrijven om jezelf goed over te laten komen

“Doe jezelf niet anders voor dan wie je echt bent. Eerst en vooral: je valt vroeg of laat door de mand én je partner zal meteen gefrustreerd raken omdat die jou echt kent. Als je partner je neemt voor wie je bent, dan moet de familie dat ook doen”, meent therapeut Kurt Smith.

5. Je gsm niet met rust laten

“Probeer je gsm niet te checken wanneer je in gezelschap van de ouders bent. Zo lijk je snel afwezig en komt het vaak over alsof je geen interesse hebt in hen”, vertelt psycholoog en sekstherapeut Janet Brito.

6. Help opruimen

“Zit niet gewoon aan tafel na een diner. Stel voor om te helpen opruimen”, zegt Brito.

7. Praat niet over geld

“Zeggen dat iemand een mooi huis heeft, is oké. Maar vragen hoe ze eraan komen is not done. Geld aanhalen in een conversatie is meestal geen goed idee, soms komt het zelfs onbeleefd over. Eens jullie een goede band hebben, dan kan het zijn dat je je comfortabel genoeg voelt om te vragen hoeveel dat nieuw horloge bijvoorbeeld kostte, maar stel zo’n vragen niet bij de eerste kennismaking”, verklapt Smith.

8. Je ongepast kleden

“Eruitzien alsof je net uit bed rolde of je kortste mini-rok aantrekken: het is geen goed idee. Kleed je comfortabel en netjes, zo geef je de indruk dat je er belang aan hecht om hen te ontmoeten", stelt Brito.

9. Alleen over jezelf praten

“Uiteraard willen je schoonouders heel wat over jou weten, maar de kans is klein dat ze het alleen nog over jou willen hebben voor de rest van de avond. Ga op zoek naar een balans in het gesprek en stel hen vragen, zo weten ze ook dat jij hen even graag wil leren kennen”, meent Delucca.

10. Helemaal niet praten

“Het kan erg intimiderend zijn om de ouders te ontmoeten, maar probeer niet toe te klappen. Probeer te tonen dat je respect hebt, wees vriendelijk en eerlijk en doe moeite om een gesprek te hebben", stelt psychotherapeut Tine Tessina.