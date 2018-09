Meeste mensen hebben rituelen, zelfs in de slaapkamer MV

20 september 2018

10u58

Bron: Nypost 2 Seks & Relaties Met programma's als 'sekstape' en 'koppels' krijgen we dit TV-seizoen meer dan ooit een inkijk in de bedgeheimen van Vlamingen. Zelfs in de kleine kantjes en vreemde gewoonten. Nu toont een Amerikaans onderzoek aan dat we heuse gewoontedieren zijn wanneer het op seks aankomt, zo zouden 4 op de 10 mensen een ritueel hebben dat voorafgaat aan seks.

Van een douche nemen voor je je opnieuw in het zweet werkt tot een kaarsje aansteken: mensen houden van routine, ook in de slaapkamer. Een Amerikaanse studie, uitgevoerd door OnePoll in opdracht van relatiebureau Pure Romance, nam het gedrag van 2.000 mensen onder de loep. Het onderzoek bekeek hoe zij zich gedroegen zowel voor als na seks. Maar liefst 38% zou een routine hebben die telkens opnieuw opduikt.

Het grootste doel van de voor-seksrituelen? Het geeft meer zelfvertrouwen en plezier volgens 64% van de ondervraagden. Maar de reden waarom mensen deze rituelen onderhouden, hangt af van man tot vrouw. 3 op de 5 vrouwen maakt zich zorgen over hoe ze eruit zien. Wat ze voor de daad doen, kan er voor zorgen dat ze zich minder zelfbewust voelen tijdens de seks zelf.

Mannen daarentegen geven aan dat de rituelen hun zelfvertrouwen een boost geven, wat maakt dat ze zich beter voelen over hun prestatie. 58% stelt dan ook dat dit hun grootste motivatie is om de rituelen te onderhouden.

Intimiteit

De juiste dingen doen voor we tussen de lakens kruipen blijkt erg belangrijk voor de meeste mensen. Volgens 56% is de juiste sfeer creëren belangrijk om de intimiteit op punt te brengen. Maar het is niet alleen voor seks dat we vasthouden aan gewoontes. 36% geeft aan ook na seks telkens hetzelfde te doen. 74% houdt ervan te knuffelen na een stomende vrijpartij, 48% kijkt televisie en 48% gebruikt de eerste momenten na seks om zichzelf opnieuw te hydrateren.

Mensen onderhouden hun gewoonten om zeker te zijn dat hun partner van het moment geniet. 52% gaf dan ook aan dat het genot van hun partner het belangrijkste is. Voor mannen betekent dat evenveel als lang genoeg kunnen volhouden, 3 op de 10 gaf aan dat ze tijdens seks aan zowat alles denken dat hen langer kan laten presteren.