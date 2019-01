Meer en meer vrouwen krijgen te maken met deze onopvallende vorm van misbruik TVM

09 januari 2019

17u03

Bron: Metro/Buzzfeed News 0 Seks & Relaties Een condoom die stiekem afgenomen wordt tijdens de seks, een partner die zegt dat hij gesteriliseerd is terwijl dat niet het geval is of net een vrouw dwingen om een abortus te laten uitvoeren of langer anticonceptie te gebruiken: uit een studie die werd uitgevoerd door de universiteit van Bournemouth blijkt dat een kwart van alle vrouwen al te maken kreeg met een vorm van ‘reproductief misbruik’.

Bij huiselijk geweld denken we al snel aan een partner die zijn of haar geliefde een blauw oog sloeg of erger, maar er zijn ook andere vormen van misbruik binnen een relatie die niet zo nodig fysiek zichtbaar zijn. ‘Reproductief misbruik’ of in het Engels ‘reproductive control’ is daar zo’n voorbeeld van.

Voor de studie die werd gepubliceerd in het BMJ Sexual and Reproductive Health en uitgevoerd werd door de universiteit van Bournemouth, bestudeerden onderzoekers verslagen van patiënten die een bezoekje hadden gebracht aan een centrum voor klinische seksuologie tussen 2010 en 2017. Er werd wel enkel gekeken naar verslagen van centra in de Verenigde Staten.

Aan Buzzfeed News vertellen de onderzoekers dat ze de resultaten bijzonder choquerend vinden. Vooral dan dat zoveel vrouwen al te maken kregen met een vorm van ‘reproductief misbruik’. “Meestal gaat het om mannen die een vrouw zwanger proberen krijgen, op de een of andere manier. Dat kan gaan om haar aanmoedigen om een gezin te starten tot haar anticonceptiemiddelen afnemen”, aldus dokter Sam Rowlands. “Soms wordt het condoom bijvoorbeeld stiekem doorprikt op voorhand, in extreme gevallen werden zelfs al spiraaltjes uit de vrouw getrokken. Sommige vrouwen vragen specifiek om een vorm van anticonceptie die hij niet zal opmerken. Vaak stellen we dan de prikpil voor of een spiraal waarbij de draadjes onderaan heel kort worden geknipt, zodat het niet zomaar zelf verwijderd kan worden of gevoeld wordt tijdens de seks.”

De onderzoekers roepen gynaecologen op om goed in de gaten houden of er sprake kan zijn van ‘reproductief misbruik’ wanneer een patiënt bij hen over de vloer komt. “Alarmsignalen kunnen zijn wanneer een vrouw vraagt om een anticonceptiemiddel dat ze kan verstoppen of wanneer ze vaak soa-testen laat uitvoeren of regelmatig naar de morning after pill vraagt.” Ook stellen ze voor om vrouwen altijd alleen op consultatie te laten komen, en dus niet vergezeld van hun partner.