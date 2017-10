Meer dan helft Vlamingen kijkt porno 06u28 0 thinkstock

53,2% van de Vlamingen kijkt al eens naar porno. En van die groep zegt 1 op de 3 of 30,7% dat ze jonger waren dan 17 jaar toen ze voor het eerst porno keken. En natúúrlijk kijken meer mannen dan vrouwen naar porno - of geven minder vrouwen toe dat ze ook weleens graag naar wat blote actie surfen als de heer des huizes voor tv in slaap is gevallen: 79,8% van de mannen zegt soms porno te kijken, tegenover maar 26,7% van de vrouwen.



Wanneer het gaat over 'de eerste keer', blijkt Vlaanderen er helemaal niet zo vroeg aan te beginnen als algemeen aangenomen. 34,6% is tussen de 17 en 18 jaar oud wanneer ze de eerste keer vrijen. 21% is jonger dan 17 jaar oud en 1 op de 5 Vlamingen of 20,5% was zelfs ouder dan 20. Opvallend is dat 25,3% van de ondervraagde mannen ouder was dan 20 toen ze voor het eerst seks hadden. Bij de vrouwen was dat 'maar' 15,8%.



In de eerste aflevering van 'Telefacts: De seksenquête 2017' praat Julie Colpaert vanavond openlijk over seksualiteit met leden van de Chiro van Kluisbergen. Erover praten is al zeker geen taboe, zo blijkt.