Meer dan helft van jongvolwassenen in relatie heeft een back-uplief Charlotte Dierckx

10 maart 2018

18u13

Bron: Mbg 3 Seks & Relaties Leg jij soms contact met een potentiële lover terwijl je eigenlijk al in een relatie zit? Je bent niet alleen. Volgens onderzoek van het Amerikaanse Hope College houdt 72% van de jongvolwassen een 'back-uplief' achter de hand voor het geval dat hun huidige relatie op de klippen loopt.

De meest voornamelijke reden daarvoor is de angst om alleen door het leven te gaan. Contact houden met een potentiële partner is als het ware een manier om toekomstige emotionele schade in te perken en betekent dus niet noodzakelijk dat jongeren ongelukkig zijn in hun huidige relatie. Het hoge percentage doet overigens echter sterk vermoeden dat het een veelvoorkomend fenomeen is bij alle leeftijden.

"Onzekerheid en angst motiveren de noodzaak om een 'back-uplief' achter de hand te houden," legt Elizabeth Lomardo, professor in de psychologie uit. "Er heerst veel angst bij jongvolwassenen om er alleen voor te staan. Ze denken vaak: 'Als deze relatie niet zal blijven duren, wat dan? Ik heb iemand nodig om er voor mij te zijn.'" Ze voegt daaraan toe dat jongvolwassenen vaak geneigd zijn om hun eigenwaarde te baseren op de romantische interesse die in hun getoond wordt. "Opvallend veel jongeren voelen zich minderwaardig wanneer ze niet in een relatie zitten."

Gevaar voor relaties

Hoewel een 'back-uplief' dus niet het einde van een relatie hoeft te betekenen, zou het volgens Lombardo wel een negatieve invloed kunnen hebben op onze romances. Wanneer er andere opties op de loer liggen, voelen we ons vaak minder genoodzaakt om onze relatie door een moeilijke periode te loodsen. "Het kan er ook toe leiden dat we onze huidige partner gaan vergelijken met de potentiële. En zodra er stressvolle tijden de kop opsteken in onze relatie, lijkt het gras al gauw groener aan de overkant."



SOS back-uplief

Als je vermoedt dat jouw lief er een reserve-partner op nahoudt, is de beste reactie vragen waarom hij of zij de behoefte voelt om iemand anders in de coulissen te laten wachten. Relatie-expert Margaret Paul: "In plaats van je partner te veroordelen, vraag je beter in alle rust en kalmte naar de achterliggende reden. Sta open voor de ander zijn gevoelens en probeer zijn of haar redenering te begrijpen. In het beste geval leidt het tot diepere gesprekken en groeien jullie dichter naar elkaar toe."