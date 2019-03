Meer dan 8 op de 10 vrouwen werden al slachtoffer van seksuele intimidatie: Brussel lanceert campagne #zerosexism Nele Annemans

06 maart 2019

11u47 0 Seks & Relaties Uit een studie van de UGent voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, blijkt dat meer dan 8 op de 10 vrouwen in Brussel slachtoffer werd van seksuele intimidatie en 15% ooit te maken kreeg met seksueel geweld. Daarom lanceert Brussels Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets, met equal.brussels vandaag - niet toevallig 2 dagen voor de Internationale Vrouwendag - een campagne rond instemming en seksueel geweld.

“Veel vrouwen geven aan, zelfs jaren na de feiten, nog te lijden onder seksueel geweld. Daarom willen we duidelijk aan iedereen zeggen: er is pas sprake van instemming als beide mensen volmondig “ja” zeggen”, zegt de Brusselse Staatssecretaris bevoegd voor Gelijke Kansen, Bianca Debaets.

Geweld op vrouwen heeft immers niet alleen een impact op de vrouw in kwestie, maar op de samenleving als geheel. “Geweld tegen vrouwen is een gedragspatroon dat de rechten van vrouwen en meisjes schendt, hun participatie aan de samenleving op onder meer sociaal, economisch en juridisch vlak belemmert en de fysieke en mentale gezondheid schaadt”, klinkt het in de campagne #zerosexism om seksisme en seksuele intimidatie aan te pakken.

In de tram komt hij vlak naast mij staan en zegt: “Mooie billen heb je”

En de cijfers liegen er niet om, dat blijkt uit een onderzoek van de UGent bij 426 Brusselse vrouwen tussen 18 en 90 jaar. Maar liefst 15% van de vrouwen in Brussel kreeg ooit te maken met seksueel geweld, een derde geeft daarvan aan dat ze daar nu nog last van ondervindt. 1 op de 2 Brusselse vrouwen krijgt in haar leven te maken met een vorm van partnergeweld en slechts 13% diende daarvan een aanklacht in of deed aangifte bij de politie. 1 op de 5 vrouwen in Brussel krijgt in haar leven te maken met stalking en 1 op de 3 heeft in haar leven minstens een keer te maken gekregen met fysieke kindermishandeling.

86% van de Brusselse vrouwen was ooit ook al het slachtoffer van een vorm van seksuele intimidatie, gaande van indringende blikken en ongepaste vragen tot ongewenste aanrakingen. De voorbije maanden werden er via sociale media ook heel wat getuigenissen over ervaringen met seksuele intimidatie verspreid. “In de tram komt hij vlak naast mij staan en zegt: “Mooie billen heb je”, is maar een van de vele voorbeelden.

Waar kan je als slachtoffer terecht?

Na seksueel geweld kan je terecht in een Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG). Dat is een dienst in bepaalde ziekenhuizen waar elk slachtoffer terechtkan, op gelijk welk uur of welke dag en die alle diensten aanbiedt van medisch onderzoek tot politie en parket. Tot nu toe zijn er zulke zorgcentra in het UZ Gent, het UMC Sint Pieter in Brussel en het het UMC Luik, maar gisteren kondigde minister van Gelijke Kansen Kris Peeters (CD&V) gisteren aan in het UZ Gent, dat twee jaar geleden als eerste met het proefproject startte, dat er 3 nieuwe bijkomen in Charleroi, Antwerpen en Leuven en dat de bestaande centra structurele financiering krijgen. Daarvoor zal 4,5 miljoen euro vrijgemaakt worden. Sinds de start van het project in 2017 hebben zich als 1.281 slachtoffers aangeboden. “Dat is veel meer dan verwacht”, zei Peeters wat meteen ook de reden was om 3 extra centra te openen.

Voor meer vragen over over seksueel geweld kan je terecht op www.seksueelgeweld.be. Meer info over de campagne vind je op www.zerosexism.brussels.