Meer dan 1 op de 3 mannen vindt bedrog aanvaardbaar NA

22 november 2019

15u58

Bron: BBC, The Independent 3 Seks & Relaties In Vlaanderen gaan ongeveer 1 op de 4 mannen en 1 op de 5 vrouwen vreemd. Mannen rijden dus vaker een scheve schaats. Uit een nieuw onderzoek blijkt echter ook dat meer dan 1 op de 3 mannen vindt dat bedrog soms wel acceptabel is.

Dat kwam naar voren uit een nieuwe studie van de BBC. Voor hun onderzoek ondervroeg de BBC meer dan 3.000 volwassenen over hun normen en waarden wat betreft hun relatie. Over het algemeen was 83% van de volwassenen het ermee eens dat ze een belangrijke verantwoordelijkheid voelden om trouw te blijven aan hun partner.

Maar bij de kwestie of het nooit acceptabel was om hun wederhelft te bedriegen, was er een duidelijke genderkloof. Zo was maar liefst 80% van de vrouwen het eens met die stelling, tegenover 64% bij de mannen. 36% van de ondervraagde Britse mannen vinden dus dat bedrog in bepaalde situaties wel moet kunnen.

Al doet niet iedereen wat hij of zij predikt. Uit het onderzoek bleek namelijk ook dat minstens 3 op de 5 volwassenen die zéggen dat bedrog nooit goed te keuren valt, wel al vreemdgingen.

Een eerder onderzoek van de BBC bij meer dan 2.000 Britten toonde ook al aan dat mannen losser omgaan met het concept bedrog. Zo bleek uit een studie van vorig jaar dat de helft van de mannen een kus niet per se als vreemdgaan beschouwd. 73% van de vrouwen doet dat daarentegen wel. Ook in cyberseks zag 50% van de mannen geen probleem, 75% van de vrouwen zag dat wel als bedrog. Over naar bed gaan met iemand anders was bijna iedereen het eens: 91% van alle deelnemers gaf aan dat dat wél bedriegen is.

Bovendien kijken beide geslachten ook anders naar bedrog. Zo wees een studie, waaraan zowel de Universiteit van Texas als de University of Science and Technology in Noorwegen meewerkten, uit dat vrouwen het eerder moeilijk hebben met emotioneel bedrog, als hun wederhelft dus gevoelens heeft voor iemand anders, terwijl mannen fysiek bedrog erger vinden.