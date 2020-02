Marjan (39) moet kiezen tussen haar man en haar kind (16): “Hij aanvaardt niet dat zijn zoon homo is”

Marjan en Anouar leerden elkaar kennen in hun studententijd. “Op een feestje van onze richting verpleegkunde kwam ik hem tegen. Hij zat in zijn laatste jaar. Hij was groot en slank, met pikzwart krullend haar en indringende ogen. En ik viel altijd al op zuiderse types. (lachje) ‘Voor we iets beginnen, moet je wel weten dat ik moslim ben’, zei hij op onze eerstvolgende date. Dat ik zelf geen geloof had, vond hij geen probleem. We kusten die avond en ik viel als een blok voor hem.”

“Redelijk snel wilde Anouar trouwen, zodat hij zijn ouders tevreden kon stellen. Ik vond dat allemaal goed. Na twee jaar was ik zwanger. Ook dat was een heel bewuste keuze. Onze eerste zoon Idriss werd geboren, vier jaar later volgde nog een tweeling: twee meisjes. Ons huwelijk was meer dan goed. Twee culturen onder één dak? Dat was een verrijking. Ik deed mee aan de ramadan – of ik probéérde het alleszins (lacht) – en hij vierde mee Kerstmis. Onze kinderen groeiden op met beide tradities. We waren echt gelukkig.”

Tot een half jaar geleden. Zoon Idriss, intussen een boom van een kerel, roept zijn ouders samen. Wat hij die avond vertelt, had zijn mama al lang voelen aankomen. “Onze Idriss was altijd al een zachte gast”, glimlacht Marjan. “Heel gevoelig. Sinds hij ongeveer tien jaar was, merkte ik dat hij zich anders gedroeg dan andere jongens van zijn leeftijd. Hij had vooral vriendinnen en heel soms kon hij nogal verfijnd, bijna elegant, bewegen. Toen hij er die dag zo dapper mee naar ons kwam, was dat vooral een bevestiging van mijn vermoeden.”

“Maar Anouar? Die viel compleet uit de lucht. Hij reageerde in eerste instantie vol ongeloof. ‘Dat kan niet. Dat moet een vergissing zijn’, snikte hij ’s avonds in bed. Zijn ongeloof veranderde daarna in een soort boosheid die ik van hem nooit eerder gezien heb. Hij richt die vooral tegen Idriss zelf. Hij scheldt hem uit, voor ‘verrader’. Ik verdedig mijn zoon telkens, maar dat wordt me niet in dank afgenomen.”

“Op een dag zei hij tegen Idriss: ‘Als jij homo bent, ben je mijn zoon niet meer.’ En tegen mij: ‘Ik verwacht van jou dat je hetzelfde zegt.’ Ik héb uiteraard geprotesteerd. Ik héb geprobeerd om Anouar tot rede te brengen, maar hij wil er niet van weten. ‘Ik kan niet zó iemand als zoon hebben’, briest hij.”

“Het onderwerp is compleet onbespreekbaar geworden bij ons thuis en Anouar praat tout court niet meer tegen Idriss. Alsof hij niet bestaat. Idriss gaat gebukt onder de stress en zit vooral in zijn slaapkamer. Intussen is dit vijf maanden aan de gang. Onze relatie is compleet verziekt. We hebben elkaar al die tijd niet aangeraakt, zelfs geen kus meer gegeven. Alsof hij mij méé verstoot. Ik mis hem verschrikkelijk, maar ik voel toch ook boosheid en teleurstelling. Ik zal nooit begrijpen dat je je bloedeigen kind zo kan laten vallen. Dit is een impasse, en ik weet me geen raad. Anouar dwingt me te kiezen tussen hem en onze zoon. Ik zie Anouar doodgraag, ik vind hem nog altijd de mooiste man ter wereld, en na bijna twintig jaar vlogen de vonken er tussen ons nog regelmatig af: we are a perfect match. Maar zoals het nu loopt, zie ik geen andere uitweg dan hem te verlaten. Wat nu?”

De raad van Wim Slabbinck: “Je man heeft duidelijk veel meer tijd nodig”

“Je zit absoluut in een impasse, Marjan. Je hebt een mooi huwelijk en een goede relatie met je zoon. En nu dreigt alles op de helling te komen. Toch zijn er een aantal zekerheden: je weet dat je zoon niet op zijn stappen zal terugkomen. Jezelf outen is geen keuze, en al zeker niet iets wat genezen kan worden. Jij kan ervoor zorgen dat je zoon zich op een veilige manier kan outen. Dat is je plicht als moeder.”

“Niet alleen moslimhomo’s hebben het moeilijk om uit de kast te komen: ook voetballers houden het nog altijd liever voor zichzelf. Dit is dus geen probleem dat zich alleen stelt bij mensen met een migratieachtergrond, dit is een ‘mannenprobleem’. Sommige vaders voelen zich bedreigd in hun mannelijke identiteit als blijkt dat hun zoon homo is. De reactie van jouw man vertrekt uit het feit dat hij bezorgd is over wat zijn omgeving zal zeggen. Zijn zoon beantwoordt niet aan ‘de verwachtingen’. Maar Anouar mag geen enkel ultimatum opleggen aan jullie. De identiteit van Idriss is zijn eigendom niet. Het is aan Anouar om te aanvaarden dat dingen niet altijd lopen zoals we willen in het leven. De enige manier om hiermee om te gaan, is het aanvaarden van de oriëntatie van Idriss.”

“Dat zal tijd en geduld vragen, maar als de liefde groot genoeg is, kan je die opbrengen, toch? Misschien kan je het proces versnellen door contact op te nemen met Merhaba: een organisatie van vrouwen en mannen met roots in de Maghreb, het Midden-Oosten en Turkije, die zich aangetrokken voelen tot mensen van dezelfde sekse en/of vragen hebben rond hun seksuele geaardheid. Zij creëren een omgeving waarin deze doelgroep elkaar kan ondersteunen. Misschien kan je man, door herkenning te vinden bij andere vaders, beginnen werken aan een aanvaardingsproces? Ga met hem mee. Steun elkaar.”

“Het is belangrijk dat je ook nog de andere aspecten aan je man blijft appreciëren. Blijf hem complimenteren over alles wat hij wél goed doet. Jouw man moet op zijn beurt alle aspecten van Idriss die hij wél fijn vindt, blijven waarderen. Een identiteit is opgebouwd uit heel veel laagjes: er is zeker nog genoeg aanwezig om elkaar graag te blijven zien.”

Heb jij ook een liefdesprobleem dat je (anoniem) wil delen? Mail dan naar Anke Michiels, anke.michiels@nina.be.

