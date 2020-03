Marie-Lore (30) pleegt al drie jaar overspel met haar beste vriend: “Vreemdgaan maakt van mij een betere vrouw voor mijn man”

“Vreemdgaan maakt dat ik een betere vrouw ben voor mijn man.” Die zin lijkt op het eerste gezicht niet te kloppen. Maar voor deze vrouw, die geregeld even wegspringt uit haar relatie om ook eens iets anders te beleven dan lepeltje-lepeltje vrijen, klopt het helemaal. De minnaar in haar leven is haar beste vriend. “Ik sta ervan te kijken hoe gemakkelijk overspel is.”

Nu in tijden van corona wordt aangeraden om thuis te blijven, hebben we met z'n allen meer tijd om te lezen.

“Het begint rustig. Altijd.Hij trekt mij langzaam naar zich toe en begint mij te kussen. Hoe heviger het kussen, hoe groter de begeerte en het verlangen. Hij kleedt mij uit. Dan draait hij mij om. In mijn ogen is dat precies zoals in ‘Fifty Shades of Grey’.”

Marie-Lore is razend koket. Ze straalt én fatsoen én ondeugendheid uit. Blondbruine lokken, bruin gebronsd. Slanke taille, stevige boezem, stevige billen. Haar jurk weet perfect wat er in de verf moet worden gezet en vooral: wat niet. Keurig opgevoed volgens de normen van liefhebbende maar strenge ouders en een damesschool met goede faam. Net iets te lief om snobistisch te zijn, al heeft ze zich dan gesetteld in een gezapige, chique buitenwijk waar je veel snobs kan vermoeden. Ze lijkt het perfecte leventje te leiden: al veertien jaar samen met haar knappe vent Dennis (30), twee bloemen van dochtertjes, een villa die veel licht capteert, een immense tuin mét zwembad en plaats voor twee grote wagens onder de houten carport.

Maar: Marie-Lore zou een personage uit de serie ‘Desperate Housewives’ kunnen zijn, in die zin dat niets is wat het lijkt. Ze is niet de vrouw die voor het volle pond gelukkig is in dit ogenschijnlijk perfecte plaatje, ze is niet de toegewijde echtgenote die iedereen denkt dat ze is. Drie jaar geleden - een half jaar na de geboorte van haar jongste - stortte ze zich opnieuw in de armen van haar beste vriend Alex (30) die ze al sinds haar jeugdjaren kent. Sindsdien bedriegt ze haar man zo ongeveer één keer om de maand. En niemand die haar grote geheim doorheeft.

Extra kilo’s

MARIE-LORE: “Na de komst van onze tweede dochter zat ik niet goed in mijn vel. Niet alleen door de tien kilo’s die er waren bijgekomen, maar vooral omdat niks nog goed genoeg was voor mijn man Dennis. Hij zou me nooit de grond inboren of me uitschelden, maar hij begon kritiek te geven op zo ongeveer alles wat ik deed - of beter: niet deed - in ons gezin. Ja, ik was een goeie mama. Maar op maandag, nadat zijn week nachtshifts erop zat, kon hij zeggen: ’Schat, de kinderen zijn hyperactief: wat heb jij daar in ‘t weekend mee aangevangen?’ Had mijn moeder door de week voorgesteld om eens mee te koken voor ons, dan was het van: ‘Dat is makkelijk zo!’ Had ik uit tijdsgebrek eens lasagne in de oven gestoken, dan kon hij zeggen: ‘Ja, maar dat is niet koken, hé.’ Hij gaf me constant het gevoel dat ik lui was. En ik kan je verzekeren: met twee kleine kinderen in huis én een voltijdse job als zorgkundige, ben je allesbehalve lui.”

Elke euro omgedraaid

“Nu, mijn man is altijd een enorme perfectionist geweest. Hij is zo iemand die ’s avonds na zijn werk nog eens met een vod door de keuken gaat, ook al heb ik die keuken opgeruimd. En die dan ook nog eens in de tuin zijn toer gaat maken en daar een half uur bezig is, terwijl daar in mijn ogen niets meer op te ruimen valt. Ook zijn gierigheid, waar ik altijd al problemen mee had gehad, stak weer enorm de kop op. ‘Schat, je hebt de stekkerdoos gisterenavond wéér niet uitgezet!’ ‘Was dat nu echt allemaal nodig wat je in de supermarkt hebt gekocht?’ (rolt met de ogen) Ja, ik heb een man die op citytrip een uur naar de goedkoopste frituur kan zoeken. Die nooit naar de cinema gaat, want ‘je kan toch films downloaden’! In het weekend gaan wij niet op restaurant, maar naar een dürümzaak. Waar ik al bijna moet smeken om een nagerecht als ik ook al een voorgerecht heb genomen. Hij was hard gebeterd op dat vlak - omdat ik mij nu ook niet helemaal laat doen en per slot van rekening komt er hier maandelijks 5.000 euro netto binnen - maar na de komst van ons tweede kind begon hij dus weer extreem gierig te worden. Het zorgde opnieuw voor een hoop frustraties in huis, precies zoals in het begin toen wij samenwoonden. Dennis heeft altijd elke euro omgedraaid. Hij is bezig met de toekomst, wat ergens goed is want ik heb een gat in mijn hand. Maar: ik wil ook in het hier en nu leven.”

Ik stond op het punt om mijn man te verlaten voor Alex. Maar kort daarna bleek ik zwanger te zijn en ik dacht: ‘Dit is het lot, een teken dat ik toch bij mijn man moet blijven’

“Kort gezegd: Dennis liet mij voelen dat ik niks meer waard was in ons gezin. Ik wist wel wie ik was buiten mijn relatie - een goeie vriendin en goed in mijn job - maar ik wist niet meer wie ik was in mijn relatie. Vroeg ik aan mijn man waarom hij bij mij was als toch niks goed genoeg was en wat hij eigenlijk nog wel goed vond aan mij, dan kreeg ik het typische antwoord: ‘Ja, maar je bent een goeie mama, hé.’ Ik werd heel onzeker, begon het echt beu te worden om altijd weer op de centen te moeten letten en voelde mij seksueel ook hoe langer hoe minder tot hem aangetrokken. Ik vond hem niet meer aantrekkelijk, nam ook geen initiatief meer in bed.”

Enter Alex

“En zo lag de weg naar Alex, mijn beste vriend sinds mijn vijftiende, opnieuw wijd open. Want ik miste spanning in mijn leven en tussen Alex en mij heeft er altijd een soort erotische spanning gehangen. In onze jeugdjaren, toen het eens tijdelijk uit was met Dennis, hadden we ooit een kortstondige flirt met alleen maar kussen. En voor ik zwanger werd van mijn eerste kind, hebben we voor de eerste keer - eenmalige - seks gehad. Dat was ook weer zo’n periode dat ik mij ergerde aan het controlerende en gierige gedrag van mijn man. Eigenlijk stond ik toen zelfs op het punt om mijn man te verlaten voor Alex. Maar kort daarna bleek ik zwanger te zijn en ik dacht: ‘Dit is het lot, een teken dat ik toch bij mijn man moet blijven.’”

“Ik hunkerde naar Alex, al heeft hij niet per se een wow-lichaam met blokskes en is hij zelfs iets kleiner dan ik. Mijn man is veel groter en nog mooier. (lacht) Alex is een soort playboy die nog altijd graag van de ene vriendin naar de andere fladdert. Hij krijgt erg veel aandacht van vrouwen. Dat hij baas is van een eigen bedrijf en heel veel geld heeft, zal daar wel niet vreemd aan zijn. Ik wist dat Alex mij extreem vrouwelijk kan laten voelen en dat gevoel miste ik compleet bij mijn man. Dus ik begon bij Alex, die ik in die jaren als vriend maar een paar keer per jaar zag, omdat mijn man extreem jaloers is op die vriendschap, via WhatsApp mijn beklag te maken. Over mijn onzelfzekerheid en mijn belabberde seksleven. Ik wist dat daar opnieuw seks van zou komen. Sterker: ik wist dat ik vanaf dan een verboden affaire zou gaan hebben.”

Dominant en zelfzeker

“Alex is op seksueel vlak een enorm dominante, zelfzekere man. Iemand die mij bij de billen grijpt, mij tegen de muur plakt en mij veel complimenten geeft tijdens de seks. ‘Amai, tijger, gij zijt zo heet!’ ‘Goh, wat een mooie borsten!’ ‘Jij bent zo sexy!’ Doorgaans ben ik nogal een preutse en eigenlijk heb ik zelfs een laag libido. Maar Alex geeft mij zo een extreem vrouwelijk gevoel dat mijn libido bij hem de hoogte inschiet. (lacht) Hij looft mijn kunsten tijdens het liefdesspel, zegt dat ik blijkbaar ‘heel erg goed ben in seks’. Dat maakt natuurlijk dát ik bij hem ook veel lig te kronkelen. Ik heb altijd vlinders bij hem. Als we iets gaan drinken en hij nijpt mij eens in de billen als niemand het ziet of hij gaat snel even met zijn hand onder mijn rok, dan kan ik blozen van genot. Mijn man zegt nooit iets tijdens het vrijen. De enige bevestiging die ik krijg, is dat hij goesting heeft. Daar moet ik dan uit afleiden dat hij mij sexy vindt. (rolt met de ogen) Terwijl je dat als vrouw ook weleens wil horen. Het eerste dat Alex altijd zal zeggen als hij mij ziet, is: ‘Wow, je hebt iets moois aan!’ Bij mijn man moet ik daar altijd naar vragen. ‘Natuurlijk vind ik je mooi!’ Of hij zegt het achteraf. ‘Ik was zo trots!’ Dat is niet hetzelfde, hé. En tuurlijk is het vooral de spanning van iets dat niet mag, die maakt dat het zo seksueel opwindend en begeerlijk wordt. Tussen mij en Dennis is er na veertien jaar niks van spanning meer. Ah nee, ik kan er elke avond naast liggen, hé. De passie is weg. Wij vrijen alleen nog lepeltje-lepeltje en al na vijf minuten ben ik blij dat het gedaan is.”

Ik verdraag maar moeilijk dat mijn man naar me kijkt tijdens het vrijen. Dat komt omdat al die kritiek van hem in mijn hoofd is gekropen

“Seksueel ben ik een heel andere vrouw bij Alex. Wulpser. Dat komt door die complimenten. Alex gaat er ook enorm in op wanneer hij mij ziet bewegen van genot. De manier waarop hij naar me kijkt wanneer ik op hem zit, is... overdonderend. Tja, dan word je vanzelf wulps. Ik verdraag maar moeilijk dat mijn man naar me kijkt tijdens het vrijen. Dat komt omdat al die kritiek van hem in mijn hoofd is gekropen. Daarom zit ik ook niet graag bovenop hem. Ik doe dat maar heel af en toe en ook alleen maar wanneer ik mij echt goed voel in mijn vel. Bij Alex vrij ik op die manier dus wel graag. Ik wil ook niet dat mijn man mij oraal verwent, terwijl Alex dat wel mag. Bij hem geniet ik daarvan, bij Dennis zou het me geen genot geven. Dat is alweer die onzekerheid van mij. Het laatste wat ik zou willen, is dat mijn man kritiek zou geven op mijn lichaam, hoewel ik hem dat - toegegeven - nu niet direct zie doen. Mocht Dennis nu eens uit zichzelf zeggen wat hij voelt of ziet, dan zou ik mij al veel zekerder voelen. Maar dat zit er dus niet in. Het maakt mijn man ook niks uit of ik in bed iets roods met iets knalgeels eronder aan heb, terwijl ik bij Alex altijd, sowieso, een setje zal dragen. Want hij heeft daar wél oog voor.”

Verliefd/liefde

“Maar op Alex mag ik dan verliefd zijn, het is Dennis van wie ik hou. Omdat mijn man mij - ondanks de kritiek die hij kan hebben - op handen draagt en veel voor me doet. Is hij vroeger thuis dan ik, dan staat het eten klaar op tafel. Tegen dat ik de kinderen in bad heb gestoken en te slapen heb gelegd, is al het speelgoed beneden opgeruimd. En hij ruimt dan ook de badkamer nog op. Dat is dan weer de leuke kant van zijn perfectionisme. (lacht) Nu, hij moet zich ook nodig kunnen voelen. Mijn man heeft heel hard het gevoel nodig dat ik zonder hem niet zou kunnen leven. Wij hebben ook altijd heel goed met elkaar kunnen babbelen.”

“Maar ik hou vooral van hem omdat hij een bangelijke papa is. Ik wist al van in onze beginjaren dat hij de man was met wie ik een gezin wilde stichten. Omdat ik toen al een goeie papa in hem zag. En in Alex zag ik toen al de playboy die hij ook altijd is gebleven. Mijn man kan anderhalf uur aan een stuk met de kinderen dollen in het zwembad, hij graaft enthousiast mee putten op het strand en hij blijft ravotten tot de meisjes niet meer kunnen. Hoeveel vaders zijn er echt met hun kinderen bezig? Ik heb dus geluk, want ik heb daar allemaal het geduld niet voor. Ik ben in ons gezin degene die verzorgt: eten geven, in bad steken, voorlezen, knuffelen, pijntjes oplossen. Mocht ik ooit met de kinderen weggaan, dan zou Dennis zichzelf verliezen. Zijn gezin is alles voor hem. Wij zullen altijd op de eerste plaats komen bij hem.”

Ik zou mijn man ook niet kunnen missen. En dat méén ik, ook al bedrieg ik hem. Mocht ik er maar één van de twee kunnen redden - Dennis of Alex - dan red ik mijn man

“Ik zou mijn man ook niet kunnen missen. En dat méén ik, ook al bedrieg ik hem. Mocht ik er maar één van de twee kunnen redden - Dennis of Alex - dan red ik mijn man. Het gevoel voor hem gaat dieper. Hij geeft me dan wel geen zekerheid op het vlak van mijn lichaam en mijn vrouwelijkheid, hij geeft mij wel zekerheid op een veilige toekomst. Maar: hij geeft me dus geen kriebels meer en veel tussen ons is gewoonte geworden. Mijn man verwaarloost zichzelf ook, vind ik. Ik zie hem elke dag in dezelfde kleren, er zitten gaten in veel van zijn broeken, zijn afgebleekte shorten ben ik beu gezien. Wanneer we nog eens naar een trouwfeest moeten en hij draagt zijn kostuum, dan weet ik weer exact waarom ik ooit op hem verliefd geworden ben.”

“Alex en ik hebben gisteren - eindelijk kwam het ervan - één van onze grote fantasieën in daad omgezet: seks op het bureau van zijn bedrijf. Iedereen was weg, hij had net zijn secretaresse buitengelaten. Oh, als ik er nog maar aan terugdenk, springt mijn maag al omhoog. Ik hoor zijn dwingende echo nog: ‘En op je knieën nu!’ Ik voelde mij precies meespelen in ‘Fifty Shades of Grey’. Zo opwindend, amai. Ik durf gewoon veel meer bij hem en dat is zo fijn. Toen ik daar op zijn bureau lag - eerst op mijn rug en dan op mijn buik, jawel - had ik zelfs uitzicht op de straat, want de lamellen waren maar half dicht. (blijft giechelen) Ineens zei Alex: ‘Amai, dit is toch vermoeiender dan ik dacht!’ Tja, staand vrijen is met zijn gestalte niet echt ideaal. Dus ik zei: ‘Wacht, ga jij maar zitten dan!’ En dan heb ik het op een stoel... afgewerkt, om het zo maar te zeggen. Ik herkende mezelf bijna niet.”

“Soms vrijen we bij Alex thuis, of hij nu een vriendin heeft of niet en voor ’t moment heeft hij er één. Maar meestal vrijen we in een privésauna en daar doen we het dan ook overal en vooral véél: drie keer in het zwembad, een keer of twee op die zetels en dan nog eens een paar keer in de jacuzzi. En alles erop en eraan, dan. Hapjes, cava, wijn. Ook dat geeft me een heel vrouwelijk gevoel. De superweinige keren dat ik met Dennis eens naar de sauna ga, smokkelt hij de wijn mee naar binnen. (blaast) Het leuke aan Alex is ook dat hij keilenig is. Hangen mijn benen niet in zijn nek, dan hangt er dikwijls wel een been van hem naast mijn hoofd. Kinky dingen doen we dan weer niet. Daar hebben we geen van beiden behoefte aan. Wat ruwere seks, oké. Een klets op de poep, hooguit. Want spanking zou de lading al niet dekken.”

Liever sinds affaire

“Het klinkt misschien raar, maar het feit dat ik een minnaar heb, maakt dat ik een betere vrouw ben voor mijn man. Ik ben veel liever voor hem sinds ik een affaire heb. Vraag meer hoe het was op zijn werk, hoe hij zich voelt en of alles oké is. Ik geef hem ook meer seks. Ik moet er moeite voor doen, maar ik doe het. Voor ik met Alex begon, vrijden mijn man en ik nog hooguit één keer per maand. Sinds Alex op dat vlak mijn leven zalig kleurt, krijgt mijn man toch één keer per week seks. Al zou hij elke dag kunnen vrijen met mij. Maar dat vind ik nu weer te veel gevraagd. Ik stuur mijn man nu ook al eens een lief sms’je overdag, omdat hij dat belangrijk vindt. Want zelf hecht ik daar weinig belang aan. Maar ik doe het toch maar. Dat ik liever ben voor mijn man, komt trouwens niet voort uit een schuldgevoel. Ik voel namelijk geen schuld omdat ik ondanks mijn affaire heel normaal tegen hem kan doen.”

Als ik al een schuldgevoel heb, is het tegenover Alex. Want ik heb mijn basis, mijn mooie gezinnetje en mijn veilige toekomst, terwijl hij op dat vlak nog altijd op de dool is

“Daar sta ik enorm van te kijken, hoe gemakkelijk overspel is, eenmaal je ermee begonnen bent. De eerste keren zit je daar nog mee in je hoofd: ‘Waar ben ik mee bezig?’ Maar ik merkte vrij snel dat ik thuis heel vlotjes kan doen alsof er niets is gebeurd. Toen ik na het beleven van mijn fantasie op Alex zijn bureau thuiskwam, heb ik Dennis in een euforische stemming een kus en een knuffel gegeven. Het is zelfs al gebeurd dat ik na Alex ’s avonds ook seks had met mijn man omdat hij goesting had. Ik zei het al: ik ben gewoon een betere vrouw geworden.”

Fout en egoïstisch

“Maar geen schuldgevoel betekent niet dat ik het niet fout vind wat ik doe. Want het is fout en ik vind mezelf soms een heel egoïstische vrouw. Als ik in een film overspel zie, ben ik degene die zich hardop zit kwaad te maken. Geméénd kwaad, hé. ‘Allez, hoe kan die vrouw het vertrouwen van zo een goeie man nu zo schaden?’ Tot ik besef: ‘Maar ik doe het zelf ook!’ Raar, hé. Als ik al een schuldgevoel heb, is het tegenover Alex. Want ik heb mijn basis, mijn mooie gezinnetje en mijn veilige toekomst, terwijl hij op dat vlak nog altijd op de dool is.”

“Over mijn mooie gezinnetje gesproken: er is een heel kleine kans dat mijn oudste dochter van Alex is. Omdat wij één keer hebben gevrijd voordat ik zwanger ben geworden van haar. Alex heeft toen wel een condoom gebruikt - iets wat hij nu nooit meer doet, want ik heb een spiraaltje - maar van voorvocht kan je ook zwanger geraken, hé. Ons oudste heeft precies wat uiterlijke trekken van Alex’ moeder. Of misschien lijkt dat alleen maar zo. Ik zeg het: de kans is heel, heel klein. Alex vindt die gedachte wel fijn, dat ons oudste dochtertje heel misschien van hem zou kunnen zijn. Mocht hij het ooit zeker willen weten, dan wil ik het wel laten testen. Maar dan alleen voor hem. En mocht hij haar vader zijn, dan zou ik dat nooit tegen Dennis zeggen. Omdat hij dus echt een fantastische papa is die dat niet verdient.”

“Achteraf bekeken weet ik waarom ik het gedurfd heb om in dat spel van bedrog te stappen. Want begrijp me niet verkeerd: ik was tégen bedrog. En zeker als mama zag ik het mij al helemaal nooit doen. Want wat heb je niet allemaal te verliezen als het uitkomt? Ik ben Dennis de eerste zeven jaar hondstrouw geweest, terwijl hij mij toen vaak bedrogen heeft op momenten dat hij zat was. Maar hij beschuldigde mij van overspel. Pure projectie. Op den duur dacht ik: ‘Als hij mij toch al beschuldigt, laat ik het dan ook maar gewoon doen.’ En nu zijn de rollen omgedraaid. Nu is hij mij als familieman zo trouw als wat en ben ik het niet meer.”

Nooit meer trouw zijn

“En ik zal het waarschijnlijk ook nooit meer zijn, want ik heb én mijn man én mijn minnaar nodig. Ik wil geen van de twee opgeven. Soms zou ik willen dat ik voor altijd bij Alex kon zijn, maar ik weet dat ik mijn man nooit zou kunnen lossen. Anders zou ik hem die misstappen in onze beginjaren ook niet hebben vergeven uit liefde. En wie zegt dat Alex het niet al rap beu zou zijn, samenleven met een vrouw met twee kinderen? ‘Ik hoop dat dit blijft duren tot ik een oud versleten vrouwke ben’, zeg ik soms tegen Alex. Waarop hij dan altijd zegt: ‘Oud en versleten ga ik je nog altijd sexy vinden.’ Ik weet dat hij me ook graag ziet. Zonder hem zou ik maar een saai seksleven hebben, hé. Wie weet wat ik nog allemaal met hem ga beleven. Ooit de liefde kunnen bedrijven op zijn boot, is nog zo een mooie fantasie van ons. Ik kan niet wachten. Intussen ben ik zo ver dat ik redeneer: ‘Wanneer een affaire niet tussen de relatie komt te staan en zelfs een betere partner van je maakt, waarom zou je het dan laten?’”

