Marie Kondo-alarm: deze schoonmaakgewoonte is erg nefast voor je huwelijk

NA

31 januari 2019

13u05

Bron: PureWow 0 Seks & Relaties Jij beschouwt jezelf als een dubbelganger van Marie Kondo, je wederhelft is ... nu ja, laat ons zeggen dat ie z’n best doet. Hij of zij vouwt de was op, maakt het bed op, vult de vaatwasser, máár helaas pindakaas: niet op jouw manier. En wat doe je? Jij verricht de huishoudelijke taakjes gewoon achter zijn rug opnieuw. En laat die gewoonte nu net erg nefast zijn voor je huwelijk.

Natuurlijk lijkt het onschuldig, jouw partner vult of leegt de vaatwas, niet helemaal zoals jij het of je innerlijke Marie Kondo wil, en je doet het opnieuw. Misschien zie jij er geen erg in, of vind je net frustrerend, maar ook voor je partner is het geen fijn gevoel. Zo lijkt het alsof je zijn of haar hulp niet op prijs stelt, of erger nog, dat je echtgenoot helemaal een kneus is in het huishouden.

Dus hoe vind je nu een goede balans tussen de schoonmaakfreak in jezelf en je nonchalante wederhelft? Zit erover samen en benoem de dingen waar je haren echt van gaan rechtstaan en met wat je wel kan leven. Misschien heb je een hekel aan de aangekoekte restjes tandpasta in de gootsteen, maar zijn de handdoeken die hij verkeerd opvouwt geen échte dealbreaker, zolang ze maar netjes worden opgeborgen. In dat geval is het dus aan jou om een aantal keren diep in en uit te ademen. Je overleeft het heus wel om je af te drogen met een handdoek die niet op jouw manier gevouwen is.