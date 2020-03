Exclusief voor abonnees Marianne (47) gaat al twee jaar vreemd met haar eerste echtgenoot: “Ik heb de perfecte man, maar vrijen doe ik met mijn ex”

Annick Grobben

28 maart 2020

09u00

Marianne (47). Ze gaat vreemd met haar ex-man, de vader van haar kinderen. Niet dat ze het zelf snapt. Want ze heeft de perfecte echtgenoot in huis. De man die haar alles geeft waarin haar ex schromelijk tekortschoot. "En toch blijkt mijn ex mijn grote liefde te zijn", zegt ze. "Hij doet me leven en beven. Ik rij zonder slipje naar hem, om sexy te zijn. En ik rij met een grote onderbroek terug naar mijn echtgenoot thuis, om daar vooral niks uit te lokken."

Menig gescheiden vrouw zou jaloers zijn op het lot dat Marianne - een verpleegster - getrokken heeft. Na haar niet al te gelukkige huwelijk met Eddy (52) - nogal lui van aanleg - vindt ze een man die haar wel geeft wat ze nodig heeft. Chris (47) helpt wél mee in het huishouden, rijdt het gras af en houdt er twéé jobs op na zodat ze goed vooruit kunnen in het leven. Chris is ook als een bovenste beste vader voor haar kinderen die ze met Eddy heeft. Haar ouders zijn in de wolken met een schoonzoon als Chris. Ze hadden altijd voorspeld dat het met die onverantwoordelijke teddybeer van een Eddy niks zou worden. Zelfs op haar trouwdag zeiden ze: “Kind, ben je wel zeker? Want over tien jaar sta je hier terug.” En ze kregen dus helaas gelijk. Mochten ze weten dat hun dochter nu al twee jaar vreemdgaat met Eddy, ze zouden haar bij wijze van spreken op staande voet onterven.

Niet bij te sturen

MARIANNE: “Ik ben op mijn 21ste met Eddy getrouwd, na zes jaar verkering, omdat ik wist: hij zal er altijd zijn voor mij. Eddy - brede borstkas - gaf me een heel beschermd gevoel. Hij was het type dat op festivals voor mij uit liep met zijn handen naar achteren, zodat niemand mij kon raken. Ik was verliefd, maar had - toen - niet het gevoel dat hij de man van mijn leven was. Want ik wist dat Eddy niet al te ver vooruit keek in het leven. Ik wel. Ik droomde van een huis, stabiliteit en kansen voor mijn toekomstige kinderen. Maar ik wist dat Eddy door een vuur zou gaan voor mij en dacht: ‘Ik zal hem wel bijsturen.’”

“Al gauw ontdekte ik dat een man als Eddy niet bij te sturen valt. Behalve zijn job in de bouw deed hij namelijk niks. Kwam ik thuis van mijn werk, dan lag hij in de zetel al tv te kijken. Ik moest dan nog de kinderen van de opvang halen, koken, afwassen, stofzuigen, de kinderen in bad zetten. Als ik vroeg om te helpen, was het altijd: ‘Seffes.’ Ook het vele werk aan ons huis kwam op mij neer. Het is dikwijls gebeurd dat ik nog tot middernacht laminaat aan het leggen was of kamers zat te behangen. De vuilniszakken buitenzetten? Eddy raakte niet verder dan de garage. Het gras afrijden? Dat kwam zijn pa doen. Eddy vond dat ik mij druk maakte om niks. ‘Er moet toch niet elke dag worden gestofzuigd?’ ‘Geen goesting om te koken? Dan gaan we toch gewoon iets halen?’ Zo bezag hij het.”

Eddy deed géén moeite om zich eindelijk eens te bewijzen. Het was nog altijd: zijne zetel, zijne tv. In de weekends kon hij van ‘s morgens tot ‘s avonds voor de televisie hangen. Voetbal, series, tot en met de weerberichten toe

“Ook seksueel ging het bergaf tussen ons. Nadat de twee kinderen er waren, was seks sowieso geen prioriteit meer voor mij. Ik geef toe dat ik was veranderd in een moederke. Maar mijn goesting verdween ook omdat ik mijn respect voor Eddy aan het verliezen was. Het eerste wat bij mij wegebt wanneer ik mij niet goed voel, is de zin in seks. Ik had voorheen altijd graag en heftig met Eddy gevrijd, maar op den duur ging het zover dat ik hem seks gaf om dingen van hem gedaan te krijgen. Wanneer ik bijvoorbeeld graag had dat hij naar de bakker ging, dook ik met hem onder de lakens om hem dan een paar uur later te vragen: ‘Ga jij naar de bakker?’ Ik wist dat hij dan zou gaan. Erg, hé. Maar vooral erg omdat ik tegen mijn zin met hem vrijde en er soms letterlijk als een dode plank bij lag.”

“Na negen jaar huwelijk ging ik weg bij Eddy. Pas op, er is nooit een hoog woord tussen ons gevallen. Want ik wist dat het toch niks zou uithalen en ik wilde vooral niet dat de kinderen in een huis vol ruzie zouden opgroeien. Toen ik bij mijn ouders op de stoep stond, stuurden die mij terug naar Eddy. ‘Want we hadden je verwittigd!’ Eddy geloofde niet dat ik het meende, want ik zei al twee jaar dat ik zou vertrekken. Maar ik vertrok met de kinderen. Om drie jaar later... terug naar Eddy te gaan. Hij miste mij te hard. Mijn ouders waren razend. Omdat ze wisten dat Eddy mij doodongelukkig maakte.

Ik zei tegen Eddy dat er nu echt dingen moesten veranderen, dat hij méér initiatief en verantwoordelijkheid moest tonen. Hij ging akkoord, ik geloofde er geen woord van.”

“En al na twee weken wist ik: hier gaat helemaal niks veranderen. Eddy deed géén moeite om zich eindelijk eens te bewijzen. Het was nog altijd: zijne zetel, zijne tv. In de weekends kon hij van ‘s morgens tot ‘s avonds voor de televisie hangen. Voetbal, series, tot en met de weerberichten toe. Seksueel spatten de vonken er wel van af. Nog heviger dan tijdens de eerste jaren van ons huwelijk toen de kinderen er nog niet waren. Eddy en ik vrijden overal. In het bos als we met de hond gingen wandelen, in de kerk waar hij me had ontmaagd, in de sauna, langs de kant van de weg, op de achterbank van de auto.”

Goeie seks voor mij is vrijen met iemand die van aanpakken weet. Die al eens wat ruwer is. Mij tegen de muur zet, mij omdraait, goed vastpakt en al eens bij de haren trekt

“Nu, Eddy heeft nooit veel nodig gehad om mij tot in de zevende hemel te brengen. Dat heeft niks met techniek te maken, maar alles met fysieke aantrekkingskracht. Die stoere teddybeer moet zijn T-shirt nog maar uittrekken of ik kom bij wijze van spreken al bijna klaar. Goeie seks voor mij is vrijen met iemand die van aanpakken weet. Die al eens wat ruwer is. Mij tegen de muur zet, mij omdraait, goed vastpakt en al eens bij de haren trekt. Op dat vlak heeft Eddy altijd van aanpakken geweten. Op de koop toe heeft hij een groot libido. Maar bon, het was dus opnieuw pijnlijk duidelijk - zeker ook voor de kinderen - dat ik niet met hem kon leven. Dus na drie jaar vertrok ik wéér en ik scheidde van hem. Eddy was zo kwaad en zo verdrietig dat hij me nooit meer wou zien of horen. Ook niet als ik de kinderen bracht of ophaalde. Dat hij geen klop deed, vond hij geen reden om bij hem weg te gaan. Want, zei hij: ‘Ik drink niet, neem geen drugs, ga niet vreemd en ik sla u niet.’”

“Dan ben ik drie jaar alleen geweest, voor ik op mijn 39ste mijn huidige man Chris leerde kennen. En in die drie jaar was het alsof ik eindelijk mijn puberteit beleefde. Ik had nooit gepuberd, hé. Want ik vrijde al heel vroeg met Eddy. Olala, ik heb het ervan gepakt in die periode. Wanneer de kinderen niet bij mij waren, ging ik veel op stap. Ik heb toen - voor het eerst in mijn leven - een paar onenightstands gehad, twee jaar lang had ik ook een ‘friend with benefits’: een Pool die ik tijdens het boogieën in een discotheek had leren kennen. Tattoos, afgetraind tot en met en met zijn 27 jaar nog jong ook. Wanneer ik met hem ging kameren, liep ik al bijna naakt in de gang nog voor we op de kamer waren. (lacht) Noem het mijn drie wilde jaren en ik ben blij dat ik ze heb mogen meemaken.”

Koorden van de Brico

MARIANNE: “Op mijn 40ste ben ik gekalmeerd en getrouwd met Chris, omdat hij in veel opzichten het tegenovergestelde is van Eddy. Chris is een alledaagse doorsneeman, die vijf dagen in de week gaat werken en in de weekends ook nog eens bijklust om mijn kinderen - die zijn kinderen niet eens zijn - op kot te kunnen laten gaan. Hij kookt dikwijls, lapt de ramen, doet mee boodschappen, ruimt ook elke avond af want het moet bij hem allemaal juist zitten in de afwasmachine en wanneer ik ‘s morgens opsta, is de machine leeggemaakt. Hij wast de auto, onderhoudt de tuin. Het gras is bijna griezelig perfect bijgewerkt. En daar hoef je allemaal niks tegen te zeggen, die doet dat uit zichzelf. Bij Chris is ook nooit iets langer dan één dag kapot. Bij Eddy moest ik alles zelf repareren.”

Heb ik Eddy gezien, dan zit ik vol energie en kan ik oprecht lief zijn tegen Chris. Maar anders kan ik hier soms echt de bitch uithangen, omdat ik met mezelf geen blijf weet en ik Eddy zo mis

“En toch bedrieg ik hem nu al twee jaar... met Eddy. Omdat ik intensiteit mis én omdat Chris niet weet hoe hij er emotioneel voor mij moet zijn. Mee naar de dokter gaan met mij als ik ziek ben? Dat komt niet bij hem op. Omdat Chris van thuis uit nooit heeft geleerd om er voor een ander te zijn. Het verlangen naar Eddy, naar zijn sterke armen waarin ik ontelbaar veel uren had gelegen, begon zo hard op te flakkeren dat ik hem na al die jaren een sms’je stuurde: ‘Ik mis u.’ Waarop hij meteen antwoordde: ‘Dat is vervelend.’ Toen wist ik dat Eddy niet langer kwaad was op mij. En ik wist ook: als ik hier nu op reageer en met hem afspreek, ga ik mij in nesten werken. En zal ik hem nooit meer kunnen laten gaan.”

“’s Anderendaags hadden we al afgesproken. Eddy zou me oppikken aan het station. Tuurlijk wist ik wat er zou gebeuren! Ik was uitgebreid in bad geweest, had mijn mooiste kleedje aan en mijn hakkenschoentjes uit de kast gehaald. Eddy had minder moeite gedaan. Hij kwam aangelopen in een oude joggingbroek en versleten T-shirt. ‘Dat is Eddy’, dacht ik, als ik het na acht jaar al had kunnen vergeten. We stapten in zijn auto, hij zei: ‘Is het zover?’ ‘Ja.’ Waarna hij zei: ‘Niet aan?’ ‘Nee.’ Zoals in onze goeie ouwe tijd had ik inderdaad geen slipje aan, iets waar Eddy dol op was. Zijn hand vloog tussen mijn benen en ik kwam klaar binnen de minuut. (rolt met de ogen) Hemels! Zalig! Toen we op zijn flat kwamen, lag de matras al in zijn living. Zodat we geen last zouden hebben van een bed dat te hard kraakte. Ja, Eddy had zijn voorzorgen genomen. ‘Gooi mij tegen de muur’, zei ik. Eddy zette mij tegen de muur. Het was hevig en teder tegelijk. Zo vertrouwd. En het mooiste vond ik nog het contact dat er was toen we elkaar aankeken. Dat was zo... diep.”

“Sindsdien zien Eddy en ik elkaar minstens één keer per week. We zouden elkaar veel meer willen zien, maar praktisch krijg ik dat niet gedraaid. Kinderen die vaak langskomen, Chris die er ‘s avonds dikwijls is, Eddy die in shiften werkt. Op donderdag komt de poetsvrouw en dan kan ik naar Eddy. Meestal hebben we dan onmiddellijk seks. En niet één keer, maar twee, drie keer. En gemiddeld heb ik drie orgasmes per keer dat we vrijen. Negen orgasmes na een bezoek aan Eddy, ik kan je verzekeren dat je dan leeg terug naar huis rijdt. (lacht) En dan moet je weten dat Eddy en ik al vijf jaar vrijden voor ik de eerste keer klaarkwam. Want ik kende dat niet en durfde mij toen niet te laten gaan.”

De weinige keren dat ik nog met hem vrij - één keer om de drie maanden - geef ik hem wat hij graag heeft, om hem zo rap mogelijk te laten klaarkomen. Of ik neem twee slaappillen in als hij wil vrijen

“De seks die we nu hebben, kan ik nog het best vergelijken met de vrijpartijen in onze beginjaren. Heel hevig. Met dat verschil dat Eddy nu ook zijn fantasieën vertelt. Af en toe eens geblinddoekt worden of vastgebonden. Niet extreem, zenne. Gewoon, met koorden van de Brico. (lacht) Ik heb geen speciale wensen. Als ik bij hem ben, is het goed voor mij. En elke keer als ik naar Eddy rijd, heb ik zenuwen en vlinders in mijn buik. Omdat ik zo naar hem verlang. Dat is een hemels verlangen, ik kan het niet anders omschrijven.”

Stiekeme berichtjes

MARIANNE: “Tuurlijk is mijn gedrag thuis veranderd sinds Eddy terug in mijn leven is. Ik ben veel killer geworden. Heb ik Eddy gezien, dan zit ik vol energie en kan ik oprecht lief zijn tegen Chris. Maar anders kan ik hier soms echt de bitch uithangen, omdat ik met mezelf geen blijf weet en ik Eddy zo mis. Dan zit Chris aan tafel zijn verhaal te doen en vraagt hij of ik wel luister en hoor ik mezelf koudweg zeggen: ‘Nee.’ Dan voel ik me schuldig omdat ik zo rot tegen hem doe. Chris en ik kijken nog wel altijd samen in de zetel naar ‘Thuis’, maar niet langer voet tegen voet of arm tegen schouder. Ik verdraag dat niet meer. Ik verdraag ook geen complimentjes meer. ‘Ik ben uw vrouwke niet’, denk ik dan elke keer. ‘Ik ben Eddy zijn vrouwke.’ Ik slaap zelfs in een pyjama nu, terwijl ik vroeger naakt in bed lag naast Chris. De deur van de badkamer gaat dicht, terwijl Chris vroeger in en uit liep.”

“Het valt hem allemaal niet op. Ook niet dat wij nog zelden of nooit vrijen. In het begin van ons huwelijk was ik een heel seksueel actief beest bij Chris. Al is hij redelijk ouderwets op het vlak van vrijen - ook daarin is hij de tegenpool van Eddy - en hebben we nooit echt heel spannende seks gehad. Méér dan de klassieke missionarishouding in de slaapkamer heeft er bij Chris nooit ingezeten. Toen ik hem eens voorstelde om in het bos te vrijen, bekeek hij mij alsof ik een alien was. (lacht) Mocht ik tegen Chris op restaurant zeggen dat ik geen slipje aan heb, dan zou hij dat wel fijn vinden. Maar waar Eddy dan direct zou zeggen ‘naar de wc, nu!’, zou Chris eerder denken: ‘Hmm, misschien straks thuis.’ De sleur zat er al snel in bij ons. Het is Chris zelfs nooit opgevallen dat ik mijn orgasmes altijd heb gefaket. Want klaarkomen bij hem? Dat heb ik nooit gekund, ook niet in onze beginjaren. Ik kan me simpelweg niet volledig laten gaan bij hem, omdat ik onbewust misschien wel denk dat hij me niet volledig mag krijgen. Ik ben, denk ik, altijd van Eddy blijven houden. Ik kan mij blijkbaar alleen maar helemaal bij Eddy laten gaan.”

Ik snap mezelf niet. Ik heb een geweldige man in huis, als moeder kan ik alleen maar dankbaar zijn dat Chris zo goed is voor mijn kinderen

“Ik moet mezelf nu verplichten om seks te hebben met Chris. De weinige keren dat ik nog met hem vrij - één keer om de drie maanden - geef ik hem wat hij graag heeft, om hem zo rap mogelijk te laten klaarkomen. Of ik neem twee slaappillen in als hij wil vrijen. Want daar word ik blijkbaar, zo beweert Chris althans, zo heet van als iets in mijn slaap. Dan vrijen we dus zonder dat ik het ten volle besef, precies alsof ik het droom. Heel erg, ja. Maar ik wil echt zo weinig mogelijk vrijen met Chris, ik verdraag het gewoon niet meer. Wanneer ik naar Eddy ga, draag ik geen slipje om op mijn sexyst te zijn voor hem. En wanneer ik terug naar huis rijd, draag ik een grote onderbroek, zo één tot op de navel. Omdat ik thuis allesbehalve sexy wil zijn, ik zo veel mogelijk wil vermijden dat mijn man seks wil. Mijn sexy lingerie zit in mijn doos van de bikini’s en die is voor Eddy. Mijn bomma-bh’s en -onderbroeken zitten in een andere doos, die zijn voor Chris.”

“Ik voel mij ook enorm schuldig tegenover Eddy wanneer ik met Chris vrij. Eddy zou het niet verdragen, mocht hij weten dat ik af en toe nog met Chris de lakens deel. Maar hij weet dat niet, want ik heb hem gezegd dat mijn man... impotent is. Een leugen om Eddy niet te kwetsen. (zucht diep) Ik zit hier in het juiste huis, want ik woon hier graag, maar: met de verkeerde man. Sinds ik vreemdga met Eddy heb ik bijna aldoor het gevoel dat ik hier niet hoor te zijn. Het verlangen naar Eddy is bij momenten onverdraaglijk. Zeker wanneer ik in bed lig naast Chris of wanneer ik ‘s avonds met hem aan tafel zit.

Dan kan het gebeuren dat ik Eddy stiekem sms, tegen Chris zeg dat ik in het bos met de hond ga wandelen en dat Eddy naar het bos komt. Daar beminnen wij elkaar dan als zot, goed wetende dat mijn buren daar kunnen passeren, want die hebben ook een hond. En het is echt niet voor de kick dat we het doen, maar omdat we zo hard naar elkaar verlangen.”

Arm schaap

MARIANNE: “Ik snap mezelf niet. Ik heb een geweldige man in huis, als moeder kan ik alleen maar dankbaar zijn dat Chris zo goed is voor mijn kinderen. Chris heeft hen leren autorijden, hij heeft zoveel voor hen gedaan. Mijn kinderen hebben een oké band met hun vader, maar ze zullen nooit vergeten hoe lastig Eddy het mij heeft gemaakt en hoe het was om twéé keer te moeten vertrekken. Ze zien Chris doodgraag en omgekeerd. Hoeveel vrouwen zouden niet tekenen voor wat ik heb? En hoe komt het dan dat ik niet gelukkig ben? De therapeut zegt dat ik niet mag vergeten waarom ik destijds bij Eddy vertrok.”

Hoe ingewikkeld mijn leven ook is geworden, ik heb géén spijt dat ik Eddy opnieuw heb toegelaten. Eddy geeft mij het gevoel dat ik leef. Wanneer ik in zijn brede armen lig, voel ik mij veilig én intens geliefd

“Dat doe ik ook niet. Ik wéét dat we geen toekomst samen hebben, dat ik niét met Eddy kan samenleven. Daarom zeg ik dikwijls: ‘Pas in het rusthuis kunnen wij samen zijn. Want daar is geen gras, daar moet niks worden gedaan in huis.’ Ik zou ook een arm schaap worden, mocht ik - in een latrelatie, bijvoorbeeld - openlijk voor Eddy kiezen. Mijn ouders zouden mij laten vallen, de kinderen zouden verschrikkelijk boos zijn en Chris veel te hard missen. Ik zou het hen ook niet kunnen aandoen om hen nog eens een thuis af te nemen.”

“Er dan maar eeuwig een minnaar op na houden? Zo simpel is dat niet. Je doet als vreemdganger altijd iemand tekort, inclusief jezelf. Ik lever een constant gevecht met mezelf. Dagelijks zeg ik: ‘Zijt nu eens content met wat je hébt!’ Toen ik met Chris trouwde, had ik me nooit kunnen voorstellen dat ik zou vreemdgaan, laat staan met Eddy. Met Chris ging ik oud worden. Hij was alles wat ik zocht, alles wat ik wou. Tot ik het had. Zie ik hem nog graag? Ja, maar als vriend. En dat is niet genoeg voor een koppel. Eddy blijkt mijn grote liefde te zijn. Hij is het die diep in mijn hart zit, Chris zit vooraan in mijn hart.”

“Hoe ingewikkeld mijn leven ook is geworden, ik heb géén spijt dat ik Eddy opnieuw heb toegelaten. Eddy geeft mij het gevoel dat ik leef. Wanneer ik in zijn brede armen lig, voel ik mij veilig én intens geliefd. Hij ziet mij doodgraag. Daar mag je twintig mannequins voor zetten, en nog zal hij kiezen voor mij, voor dat klein dingske dat ik ben. Bij Chris ben ik daar nog niet zo zeker van. Ik ben zijn tweede vrouw, voor hetzelfde geld wordt hij morgen verliefd en is hij weg. Bij Eddy, dat is sidderen, voelen. De momenten met hem geven mij de energie om de rest van de week door te komen. Soms sms’t hij: ‘Kom maar eens gewoon hier in mijn armen liggen.’ En dan babbelen wij zoals we vroeger als man en vrouw nooit hebben gekund. Daarna terug naar huis moeten vertrekken, dat is... wreed. En dan vraag ik me onderweg dikwijls af: ‘Een man die én het gazon perfect knipt en die je van tijd eens goed tegen de muur zet, zou die bestaan?’ Ik denk het niet.”

