Mannen overdrijven vaker over hun aantal bedpartners mv

27 juli 2018

08u00

Bron: The Independent 0 Seks & Relaties Op een bepaald punt in elke relatie stelt de vraag zich: met hoeveel partners deelde jij het bed al? Geen leuke conversatie om te hebben en vaak is het ook heel ongemakkelijk. Zeker wanneer je weet dat een van de twee partners sneller de gewoonte heeft om te liegen over zijn of haar cijfer.

Over het algemeen hebben heteromannen met meer mensen het bed gedeeld dan vrouwen. Toch blijken ze nog steeds meer te overdrijven dan de dames. Een nieuwe studie toont aan dat mannen vaker het aantal bedpartners gaan overschatten, dat zou ook meteen de reden zijn waarom ze vrouwen overtreffen in het noemen van foute aantallen. Vrouwen onthouden daarentegen wel het exacte aantal bedpartners.

Onderzoekers van de universiteit van Glasgow namen het verschil tussen het aantal bedpartners onder de loep. Het team kreeg informatie van the National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles. Zij deden onderzoek bij 15.162 Britten. Die informatie toonde aan dat mannen over het algemeen met 14 vrouwen naar bed waren geweest en vrouwen een gemiddelde hadden van 7 bedpartners.

De studie achterhaalde drie redenen waarom mannen overdrijven over het aantal mensen waarmee ze sliepen.

- Mannen hebben meer de neiging een 'extreme waarde' mee te delen. Wat zoveel wil zeggen als dat ze graag overdrijven met cijfers en liever niet specifiek zijn. Zo zouden ze ook sneller een rond getal aangeven.

- Ze tellen niet zoals vrouwen het exacte aantal bedpartners.

- Ze nemen een ander standpunt in wanneer het op casual seks aankomt.

Vrouwen hadden minder de neiging om een onenightstand te beschrijven als 'helemaal niet fout', wat ertoe kan lijden dat zij soms zelfs een persoon uit hun lijstje durven laten. Onderzoeker Kristin Mitchell stelt dat bewust zijn van het aantal sekspartners belangrijk is voor de gezondheid. "Een accuraat beeld van partners is cruciaal voor heel wat onderzoek naar seksueel gedrag. Zo krijgen we inzichten op het gebied van overdraagbare aandoeningen etc."