Mannen misbruiken vaker intieme gegevens van hun ex dan vrouwen Charlotte Dierckx

02 maart 2018

18u09 0 Seks & Relaties Sociale media maken het voor koppels steeds moeilijker om de grenzen van hun privacy te bepalen. Wat gebeurt er namelijk met die persoonlijke - en vaak intieme - gegevens wanneer ze uit elkaar gaan? Uit wereldwijd onderzoek blijkt dat 21 procent van de ondervraagden hun ex-partner bespioneert via sociale media, maar dit is slechts het topje van de ijsberg.

Wraak is een belangrijke motivator voor verlatenen, maar dit is slechts het topje van de ijsberg als we het hebben over privacyrisico's na een breuk.

In een wereld van sociale media wordt privacy een steeds ongrijpbaarder concept, en relaties vormen hierop geen uitzondering. Volgens wereldwijd onderzoek van cybersecuritybedrijf Kaspersky Lab en onderzoeksbureau Toluna deelt 70 procent van de stellen wachtwoorden, pincodes of vingerafdrukken om toegang te krijgen tot persoonlijke apparaten, en bewaart 26 procent intieme data van zijn partner; denk aan intieme inkomende of uitgaande berichten (14 procent), intieme foto's van zichzelf (12 procent) en intieme video’s waarop ze samen te zien zijn (11 procent). Ook beheren ze gevoelige gegevens op accounts en apparaten die ze met hun partner delen, zoals financiële informatie (11 procent) en werkgerelateerde data (11 procent).

Allemaal goed en wel als de relatie gezond is en de data in vertrouwde handen vertoeft, maar in geval van een breuk steken een aantal problemen de kop op. Als de relatie in elkaar dreigt te storten, ondergaat het delen van intieme herinneringen op apparaten of accounts soms een grimmige transformatie: het verandert van een volkomen vanzelfsprekend onderdeel van een liefdevolle relatie in een potentiële privacynachtmerrie.

Wraak is een belangrijke motivator

Van de respondenten die zo’n relatiebreuk aan den lijve hebben ondervonden, heeft 12 procent de privé-informatie van de ex-partner gedeeld of openbaar gemaakt, of dit in ieder geval overwogen, bij wijze van wraak. 12 procent is serieus van plan geweest het toestel van de ex te beschadigen of heeft dit ook daadwerkelijk gedaan. 21 procent erkent zijn ex te hebben bespioneerd via accounts waartoe ze toegang hadden. En er is ook een mogelijke financiële consequentie: 10 procent van de deelnemers geeft toe online geld van de ex te hebben uitgegeven.

Mannen vs. vrouwen

Interessant genoeg zijn er een paar opvallende verschillen tussen de geslachten. Want hoewel vrouwen dikwijls als wraakzuchtig omschreven worden, zijn het vaker mannen die wraak nemen door privé-informatie over hun ex openbaar te maken (17 procent, tegenover 7 procent van de vrouwen) en gebruiken ze opmerkelijk vaker informatie van hun ex voor eigen gewin (17 procent versus 8 procent). Vrouwen tonen zich dikwijls de verstandigste, bijvoorbeeld door hun grotere bereidheid om na de breuk alle informatie over hun partner van hun smartphone te verwijderen (55 procent, tegenover 49 procent van de mannen) en ook alle foto’s en video’s waarop ze samen staan te deleten (56 tegenover 48 procent).

Vrouwen zijn echter ook niet ongevoelig voor een aantal stiekeme tactieken: 33 procent erkent de ex-partner te bespioneren via sociale media, terwijl ‘slechts’ 28 procent van de mannen dit doet.

Bron van privacyrisico's

"De digitale wereld biedt voor stellen geweldige mogelijkheden om contact te maken, maar is tegelijkertijd een bron van aanzienlijke privacyrisico's als voormalige geliefden besluiten hun eigen weg te gaan," zegt Martijn van Lom, General Manager van Kaspersky Lab Benelux. "Aangezien een groot deel van de mensen bereid lijkt te zijn om vertrouwelijke informatie over hun ex-partner schaamteloos te misbruiken, moeten individuen te allen tijde voorzichtig zijn bij het delen van iets intiems en precies weten waar deze informatie is opgeslagen. Bovendien is er altijd de mogelijkheid om digitale huwelijkse voorwaarden op te stellen, om de 'voogdij' van data vast te leggen vóórdat het een privacyprobleem wordt.”