Mannen met deze gezichtskenmerken gaan vaker vreemd Nele Annemans

18 april 2019

11u23

Bron: The Guardian 0 Seks & Relaties Volgens experts is het een cliché. Mannen met typisch mannelijke gezichtskenmerken - een uitgesproken kaak, dunne lippen en zware wenkbrauwen - zouden meer geneigd zijn om hun partner te bedriegen. Maar dat cliché lijkt nu bevestigd te zijn in een nieuwe studie.

De onderzoekers wilden nagaan of masculiene gelaatstrekken evolutionair een voordeel konden bieden. Enerzijds voor vrouwen zodat zij een ontrouwe man kunnen spotten, anderzijds voor mannen zodat ze een potentiële rivaal sneller kunnen herkennen. Uit eerder onderzoek bleek namelijk al dat vrouwen ontrouwe mannen sneller herkennen op basis van hun mannelijke gezicht. Het was daarentegen wel niet duidelijk of mannen zelf ook een rokkenjager konden herkennen.

In het tijdschrift ‘Royal Society Open Science’ beschrijven de onderzoekers hoe ze heteroseksuele mensen vroegen om de foto’s van mannen en vrouwen te beoordelen. In totaal bekeken 293 mannen en 472 vrouwen de foto’s van vrouwen, en 299 mannen en 452 vrouwen het beeldmateriaal van mannen. Daarbij moesten op een schaal van 1 tot 10 beoordelen in welke mate ze dachten dat die persoon ontrouw zou zijn. De foto’s kregen eerder al een score op het vlak van aantrekkelijkheid, onbetrouwbaarheid en hoe mannelijk of vrouwelijk ze waren.

De mannen die zowel de vrouwen al mannen aanduidden als geneigd om buiten de lijntjes te kleuren, gaven zélf aan dat ze inderdaad niet zo trouw zijn geweest. Bij de foto’s van vrouwen raakten de deelnemers dan weer niets wijzer over eventuele ontrouw.

Toen het team onderzocht hoe de gezichten van de mannen aanwijzingen konden geven voor hun ontrouw, viel hen op hoe mannelijk de gezichten waren van de vreemdgangers. Verdere analyse bevestigde dat masculiene gezichten, met een sterke kaaklijn, zware wenkbrauwen en dunnen lippen, vaker gekoppeld kon worden aan ontrouw.

Uiteraard benadrukken de onderzoekers dat je niet alleen op basis van gelaatskenmerken er kan van uitgaan of je partner een scheve schaats zou rijden of niet en dat mannen met masculiene gelaatstrekken altijd bedriegers zijn.