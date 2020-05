Mannen in ‘Temptation Island’ hebben altijd seks in missionarishouding: seksuoloog verklaart waarom het standje zo populair is

Seks & Relaties Eerst Arda met Eline, daarna Zach met Romee. Er zijn al twee mannen gezwicht in ‘Temptation Island’ en wat sommige kijkers opviel: ze kiezen altijd voor de missionarishouding wanneer ze tot de daad overgaan. Waarom is dat standje de ‘default’-optie voor zo veel mensen? Seksuoloog Filip Geelen licht toe.

Florence Windey, die in Studio Brussels YouTube-reeks ‘Flowjob’ over seks praat, gooide de prikkelende vraag op Twitter. “Ik vraag me oprecht af of ze op ‘Temptation’ enkel missionarisseks hebben.” Gisteren legde James Cook in Gert Late Night de vraag voor aan presentatrice Annelien Coorevits. Zij verklaarde dat op het eiland de regel geldt dat “alles wat boven de lakens gebeurt, niet uitgezonden kan worden”. En ze voegde toe: “ik denk dat, als je dan toch van bil wil gaan op ‘Temptation’, je het waarschijnlijk graag een beetje deftig houdt.”

(Lees verder onder de foto.)

IK VRAAG MIJ OPRECHT AF OF ZE OP TEMPTATION ECHT ENKEL MISSIONARIS SEKS HEBBEN @ PRODUCTIE GEEF ANTWOORD Flo(@ flowindey) link

Natuurlijk krijgen we op tv niet alles te zien. Annelien bevestigde in Gert Late Night dat de productie sommige beelden niet kán uitzenden, wegens te expliciet. De mannen in ‘Temptation Island’ zullen dus niet altijd voor missionaris kiezen, maar het lijkt toch veruit het populairste standje te zijn in het programma. En seksuoloog Filip Geelen bevestigt dat dat ook in het echte leven een wetenschappelijk bevestigd fenomeen is. Onlangs nog toonde onderzoek aan dat negentig procent van de vrouwen aangeeft dat het missionarisstandje inderdaad de ‘default’-optie is. Voor het overgrote deel van de bevolking is het duidelijk de favoriete positie en dient het als een soort ‘back to basics’-optie.

De man regeert

Maar waarom is dat zo? Geelen ziet twee mogelijke verklaringen. “Het is een van de standjes waarbij de man het meest in controle is. En dat lijkt me voor veel mannen, en zeker die in ‘Temptation Island’, een belangrijk argument. Ze willen het gevoel hebben dat ze een ‘prooi’ veroverd hebben en hun mannelijkheid doen gelden. In missionarishouding zit de man letterlijk én figuurlijk bovenaan en kan hij het tempo, de diepte en de bewegingen controleren. En hij krijgt er een mooi zicht op de vrouw bovenop. De mannen in ‘Temptation’ hebben ook vaak een afgetraind lijf en in missionaris, zo steunend op hun armen, kunnen ze dat perfect laten zien. In dat standje kan de vrouw daar als het ware niet naast kijken.”

Dat controleaspect zou ook kunnen doorgetrokken worden naar een historische verklaring voor de populariteit van missionaris, bedenkt Geelen. “Mogelijks is het ook een restant van het tijdperk waarin vrouwen minder seksueel vrijgevochten waren en niet konden opkomen voor wat zij wilden in bed. Dan zou het logisch geweest zijn dat de man niet alleen in de relatie, maar ook tussen de lakens de controle had.”

Lekker dichtbij

Maar dat betekent niet dat een vrouw geen genot kan beleven aan missionaris. Integendeel. Dat is volgens Geelen ook een verklaring voor de populariteit: het standje laat de vrouw toe om optimaal te genieten. “Als de man niet te breedgebouwd is, kan de vrouw zichzelf in de missionarishouding clitoraal stimuleren. En soms wil een vrouw ook gewoon eens niet al het werk doen. Missionaris laat hen toe om zorgeloos samen met hun partner van het moment te genieten.”

Daarnaast is het ook een standje dat veel intimiteit toelaat. Wellicht minder van toepassing op ‘Temptation Island’, maar wel een belangrijke verklaring voor gewone koppels. “Het is een van de weinige standjes die de mens als zoogdier gebruikt waarbij oogcontact mogelijk is”, verklaart Geelen. “De houding laat veel non-verbale communicatie toe. Je bevindt je dicht bij het gezicht van de ander. Je kan elkaar kussen. Je kan in elkaars oor fluisteren. Je kan elkaars mimiek zien en elkaar zien genieten en voor veel mensen is dat heel opwindend. Je voelt je gewoon in het algemeen dicht bij je partner.”

Lees ook:

Meer echtscheidingen en minder onenightstands? Seksperte voorspelt ons liefdesleven na corona (+)

‘Temptation’-verleidster Eline verrast: “Vriendinnen met Elke, géén contact meer met Arda”

Mag het wat pikanter? Organiseer een virtuele erotische upperdare-avond