Mannen en vrouwen denken écht verschillend Grootste onderzoek naar sekseverschillen in de hersenen bevestigen torenhoge cliché Bieke Cornillie

13 november 2018

17u40 0 Seks & Relaties Zij denkt in emoties en mensen. Hij in zaken en systemen. Het torenhoge cliché klopt wel degelijk: mannen en vrouwen denken écht verschillend. Dat blijkt uit de grootste studie in zijn soort van de universiteit van Cambridge. “Men wil iedereen als gelijk beschouwen, maar dat gaat niet op.”

Als mevrouw straks zucht omdat hij haar gevoelens niet begrijpt. En meneer niet snapt waarom vrouwlief niet enthousiast wordt van die nieuwe wagen: vergeef het elkaar dan. Vrouwen en mannen denken compleet verschillend. Dat dat cliché klopt, is nog maar eens wetenschappelijk bevestigd, in het grootste onderzoek naar sekseverschillen in de hersenen tot nog toe.

