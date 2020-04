Mag het wat pikanter? Organiseer een virtuele erotische upperdare-avond Liesbeth De Corte

26 april 2020

15u39 2 Seks & Relaties Homeparty’s zijn booming business. Vooral de upperdarefeestjes met massage-olie, vibrators en dildo’s vallen in de smaak. Gegarandeerd een gibberavond met vriendinnen. In deze quarantaine is dat not done, dus organiseert seksspeeltjesfabrikant We-Vibe een online variant.

Een upperdare-avond is eigenlijk een tupperware-avond, maar dan iets pikanter. Jij nodigt enkele vrienden uit bij je thuis, en een verkoper komt langs om z’n producten aan de man te brengen. In dit geval gaat het om seksspeeltjes, maar ook massage-olie, zweepjes en andere attributen.

Dezer dagen zijn zulke feestjes uiteraard uit den boze. We-Vibe, een fabrikant van seksspeeltjes, heeft daarom een oplossing bedacht. Het bedrijf organiseert online upperdareparty’s via Zoom. Zo kan jij chatten met enkele vriendinnen en een professional.

Geïnteresseerden kunnen een avondje boeken via de website van We-Vibe. Elke party duurt een uur, en het is mogelijk in het Nederlands, Engels, Frans en Duits. Het is bovendien gratis, en de organisator krijgt een seksspeeltje ter waarde van 129 euro. Boeken kan tot en met midden mei.