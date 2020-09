Macron verdubbelt vaderschapsverlof: “Eerste 1.000 dagen zijn cruciaal voor latere kansen van je kind”

Emmanuel Macron liet een werkgroep het belang van de eerste duizend dagen in een mensenleven onderzoeken. “In die periode worden echte ongelijkheden opgebouwd”, aldus de Franse president. “Als je niet dezelfde steun krijgt, als je minder liefde krijgt, heb je niet dezelfde emotionele en cognitieve start. Ouders hebben tijd nodig om zich over hun kinderen te ontfermen en van hen te houden. Daar gaan wij hen bij helpen.”

Voorbeeld naar Europa

‘La commission des 1.000 jours’ wilde liefst negen weken vaderschapsverlof invoeren, maar dat vond Macron dan weer te veel. “Hij geeft wel een goed voorbeeld aan de rest van Europa. Ik hoop alvast dat onze politici dit ook doen”, zegt kinderpsychiater Binu Singh. Zij is in ons land pleitbezorger van de ‘1.001 kritieke dagen’ — het kind kreeg hier wel een iets andere naam. Het concept werd gelanceerd in Groot-Brittannië en vond ook in Nederland al ingang.

Als we de mensen die nu een baby krijgen die eerste 1.001 dagen beter steunen, dan hebben we over twintig jaar een generatie die gezonder is Binu Singh

Het is al langer bekend dat de periode van de conceptie tot de leeftijd van twee jaar cruciaal is in de ontwikkeling, vertelt Singh. “Als hun basisbehoeften in die periode niet goed genoeg vervuld zijn, heeft dat een grote impact op hun lichamelijke en geestelijke gezondheid en ontwikkeling. Onderzoek bij zwangere vrouwen tijdens de hongerwinter 1944-1945 leerde al dat de kans op obesitas bij hun kind aanzienlijk vergrootte, ook in families waar dat voordien niet aanwezig was. Ook psychisch is het fundament van wie je wordt al grotendeels gelegd in die eerste duizend dagen. Tijdens de zwangerschap beïnvloedt hoge stress bij de mama de ontwikkeling van het ongeboren kind, net als alcohol of nicotine. Baby’s hebben dan na de geboorte meer kans op slaapproblemen of overmatig huilen. Als baby’s en peuters toxische stress ervaren door mishandeling, verwaarlozing of armoede, vertraagt de groei en ontwikkeling en loopt het snel ontwikkelende brein schade op. Maar langdurige stress is ook schadelijk. Een pasgeborene moet leren om de spanning bij honger en vermoeidheid te hanteren. Verloopt dat leerproces moeilijk, dan ervaart het kindje chronisch hoge stress. Dat zijn dan baby’s die veel huilen en peuters die moeilijk slapen en eten. Later worden dat hyperactieve kleutertjes, die snel kwaad worden. Dat kan een cascade-effect geven, met leerproblemen. Dat kaarten we aan in dit manifest: als we de vroege ontwikkeling goed laten verlopen, groeien kinderen veerkrachtiger op en kunnen ze later gezonder functioneren. Als we de mensen die nu een baby krijgen die eerste 1.001 dagen beter steunen, dan hebben we over twintig jaar een generatie die gezonder is.”

Ook Martijn Peters, wetenschapsexpert van News City, ziet veel argumenten om vaders meer te betrekken bij de opvoeding en opvang van hun spruit. “In de eerste levensjaren worden in de hersenen tot één miljoen nieuwe verbindingen per seconde aangemaakt. Een aanwezige vader kan daar een positieve impact op hebben. Een hechtere relatie tussen vader en kind is ook van groot belang voor de sociale en emotionele groei.”

Ik moest mijn vrouw te vroeg alleen laten met alle vragen die opduiken bij een eerste kindje: een gevoel van tekortkoming Martijn Peters

Zelf vond Martijn dat de tien dagen vaderschapsverlof na de geboorte van zijn zoon Maurits véél te snel voorbij waren. “Dat gaf mij een gevoel van tekortkoming. Ik moest mijn vrouw te vroeg alleen laten met alle vragen die opduiken bij een eerste kindje. Ik heb wel bewust meteen mijn vaderrol opgenomen. Ik merkte dat de baby alleen rustig werd als hij bij ons kon zijn, maar mijn vrouw had vlak na de bevalling een goede nacht nodig. Ik heb ons kindje die eerste nacht op mijn borstkas gelegd. Zo kon mijn zoon alvast mijn geur leren kennen. Ook het verluieren en wassen van de baby heb ik niet aan de mama overgelaten. Als je je ouderschapskills meteen mee ontwikkelt, ben je als vader meer zelfverzekerd.”

In ons land hebben vaders en mee-moeders recht op 10 dagen geboorteverlof. De meeste partijen vragen een verdubbeling, Groen wil dat optrekken tot 25 dagen.