Maartje Van Neygen trouwde na verloving van 3 weken met haar ‘ware liefde’: “Verliefdheid zorgt ervoor dat we irrationele beslissingen nemen”

Na enkele teleurstellingen in de liefde lijkt Maartje Van Neygen haar prins op het witte paard gevonden te hebben. Vorig jaar leerde ze in het jeugdhuis van Hamme, waar ze werkte, Senne kennen. Die was er aan de slag als vrijwilliger en hielp haar tijdens een poëzieavond uit de nood omdat een tapper had afgebeld. De vonk sloeg meteen over. “Sindsdien zijn we beginnen te daten en niet veel later werden we een koppel. Intussen zijn we een jaar samen en dolgelukkig”, vertelt Maartje.

“We leven nu in een roes, maar alles gaat vlot. Als je de ware hebt gevonden, weet je dat gewoon. Ik heb al geproefd van wat er op de markt is en heb enkele moeizame relaties achter de rug. Dan voel je onmiddellijk aan wanneer het juist zit. Senne brengt me waar ik moet zijn. Het is mijn eerste relatie die rustig verloopt. Er kan altijd iets gebeuren, maar we weten dat we er altijd voor elkaar zullen zijn, wat er ook gebeurt. Dat geeft rust en een veilig gevoel. Ik twijfel niet: Senne is de man van mijn leven”, ging ze verder.

“Als je denkt de ware gevonden te hebben, ben je gewoon verliefd” Seksuoloog en relatietherapeut Wim Slabbinck

Maar kan je ook écht zo vroeg in een relatie spreken over de ware? Volgens relatie-experten speelt de verliefdheid hier een allesbepalende rol. “Na zo’n korte periode zit je nog volop in de verliefdheidsfase die alles een gouden randje geeft”, steekt relatietherapeut en seksuoloog Filip Geelen van wal. “Alles aan je partner is dan fantastisch. Je leert elkaar ontdekken en dat is zowel een spannende als een heel fijne periode. Je wordt als het ware naar elkaar toegezogen. Dat je dan zegt dat je partner de ware is, is begrijpelijk.” Dat beaamt ook seksuoloog en relatietherapeut Wim Slabbinck. “Zulke verliefdheid kan heel overdonderend zijn, zo erg zelfs dat je heel snel grote beslissingen neemt en iemand bestempelt als de ware. Dat verliefdheidsgevoel dringt dan zo sterk naar voren, dat je daardoor ook denkt dat het dieper gaat. Als je denkt de ware gevonden te hebben, ben je volgens mij dus gewoon verliefd.”

En die verliefdheid verdwijnt ook weer volgens de experts. “Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat verliefdheid na een periode van maximum 1,5 jaar weer over gaat. Dan zie je hoe je partner echt is, en word je niet meer gedreven door die initiële hormonenrush die je op een roze wolk zet. De kleine kantjes die je aan het begin schattig vond, kunnen nu ergernissen worden. Dan is het kwestie om daaraan te werken en ervoor te zorgen dat je partner de ware blijft; dat die allesverterende verliefdheid overgaat in verdraagzame liefde. Liefde op het eerste gezicht bestaat immers niet, een instant aantrekking wel”, aldus Geelen.

Meerdere prinsen op het witte paard

Slabbinck bevestigt dat. “Uit onderzoek blijkt dat liefde op het eerste gezicht niet voorkomt. Wat je op zo’n moment voelt is lust, en uit die lust kan liefde voortvloeien. Er bestaat dan ook niet zoiets als één ware liefde. Je kan niet heel je leven verliefd zijn, zeker niet op dezelfde persoon. Er zijn meerdere prinsen op het witte paard waarbij de goede relatie initieel voorkomt uit lust en verliefdheid. Daarom dat we meerdere ware liefdes kunnen tegenkomen in ons leven. We zien ook steeds meer mensen die serieel monogaam zijn of meerdere partners hebben.”

Slabbinck is dan ook geen voorstander om iemand zo snel om te dopen tot je ware. “Verliefdheid is niet de beste raadgever, integendeel. Door verliefdheid is de kans groot dat je geen rationele beslissingen, zeker niet naar de toekomst toe. Je bent dus beter om wat voorzichtiger te zijn in zulke uitspraken en je wacht het best af tot de grootste emoties een beetje zijn gaan liggen om belangrijke keuzes te maken.”

Mindere kantjes

Toch kan een soort van geloof in de ware liefde, wel belangrijk zijn om een langdurige en goede relatie uit te bouwen. “Je hebt het geloof in die prins op het witte paard nodig zodat je voldoende tijd en aandacht schenkt aan de relatie. Daardoor wordt de kans op slagen ook groter”, vertelt Geelen. “Die ene ware die op je pad komt en met wie je zonder moeite bij blijft omdat het in de sterren zou staan, dat is veel te mooi om waar te zijn. De ware is daarentegen wel maakbaar als je durft te kijken naar jezelf en de ander. Wat gaat er goed? Waar lopen we op vast? Wat hebben we elk nodig in een relatie? Waarom kozen we voor elkaar? Hoe is dat veranderd en wat hebben we nog altijd als koppel in de hand? Hoe gaan we als koppel om met moeilijkere gebeurtenissen? Dat zijn vragen die je niet meteen aan het begin van een relatie kan beantwoorden. De eerste aanzet van Maartje en Senne zit dus goed, maar nu is het aan hen om het ook waar te maken”, zegt Geelen.

Daar is Slabbinck het mee eens. “De motivatie om iets te doen slagen en er helemaal voor te gaan is een heel belangrijke factor om je relatie te doen slagen.” Al is die persoon volgens de relatietherapeut daarom nog niet je ware liefde. “Als iemand je ware is, dan betekent dat dat je ook de mindere kantjes aanvaardt die je pas leert kennen nadat de verliefdheid overwaait en daar een evenwicht in vindt. Pas dan kan je erin slagen om een langdurige, goede relatie uit te bouwen.”

