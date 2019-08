Maakt liefde dik(ker)? Waarom sommige mensen bijkomen in een relatie TVM

13 augustus 2019

14u41 8 Seks & Relaties “We zijn allebei flink wat kilo’s aangekomen”, vertellen Jan (31) en Romina (28) uit het VTM-programma ‘Boer zkt Vrouw - De Wereld Rond’ deze week in Story. Zij steken het op ‘het goede leven’ dat ze leiden nu ze hier samenwonen. Klinkt misschien wel herkenbaar, maar is het ook écht een gekend fenomeen? Wij vroegen het aan diëtiste en sportvoedingskundige Lieve Pensaert.

“Een jaar geleden woog ik exact tien kilo minder dan nu”, aldus Romina. “Maar toen was ik misschien extreem mager. Ach, ik ben ­gelukkig en we genieten van het goede leven: een aperitiefje thuis, de lekkere Belgische keuken… (lacht) Ook bij Jan kwamen de kilo’s erbij. “Ik weeg intussen meer dan het dubbele van Romina. De voorbije maanden heb ik hier dan ook stilgezeten, terwijl ik in Australië zware fysieke arbeid deed. Nu ik opnieuw aan het werk ben, ga ik ervan uit dat de kilo’s er ook wel opnieuw af zullen gaan”, aldus de tortelduifjes uit het VTM-programma in Story deze week.

Verschillende wetenschappelijke onderzoeken bevestigen inderdaad dat heel wat mensen flink wat kilo’s bijkomen vanaf het moment dat ze een relatie aangaan. Zo bleek uit een onderzoek dat in 2017 verscheen op de website van het National Center for Biotechnology Information, dat stellen die samen waren gaan wonen inderdaad zwaarder wogen dan voor ze bij elkaar introkken. Bij mensen zonder vaste relatie stelde men in veel mindere mate een toename in gewicht vast.

Uit een onderzoek van OnePoll in opdracht van Jenny Craig (een middel om af te vallen, nvdr.) bleek vorig jaar nog dat 79% van de 2.000 ondervraagde mensen zwaarder was geworden nadat ze een relatie kregen. Een studie van het Britse bedrijf ‘Diet Chef’ uit 2013 had ook al gelijklopende resultaten. Vooral grotere porties opscheppen, meer op de bank hangen en anderzijds ook meer buitenshuis gaan eten, worden als grootste oorzaken aangeduid.

Gekend fenomeen

Diëtiste en sportvoedingskundige Lieve Pensaert bevestigt dat ook zij regelmatig mensen over de vloer krijgt die flink wat kilo’s zijn aangekomen sinds ze een relatie hebben. Het fenomeen is volgens haar makkelijk te verklaren: “Meestal zijn het mensen die voor het eerst onder moeders vleugels vandaan komen. Ze kunnen plots zelfstandige keuzes maken en van de vrijheid proeven die daarmee gepaard gaat. Ze hebben vaak nog maar net een vast inkomen, waardoor ze ook meer kunnen kopen dan nodig is. Die nieuwe smaak chips én nog wat pizza’s, want niemand kan er commentaar op geven. Ook afhaalmaaltijden en eten bestellen spelen daarbij een belangrijke rol.”

“De mensen die naar mij toekomen, zijn gemiddeld zo’n 10 kilo op een jaar aangekomen”, aldus Pensaert. Ook dat ligt overigens in lijn met de verschillende onderzoeken die stellen dat vrouwen en mannen gemiddeld tussen de 5 en 10 kilo aan ‘liefdesgewicht’ bijkomen in het eerste jaar van hun relatie. “Dat klinkt misschien veel, maar als je het uitrekent, komt dat neer op zo’n 200 calorieën per dag te veel eten. Daar moet je niet eens al te zot voor doen.”

De verklaring dat mensen in een relatie minder druk voelen om er goed gezond uit te zien omdat ze toch niemand meer moeten versieren, schrijft ze overigens meteen af als een fabeltje. “Als je zou weten hoe moeilijk veel mensen het hebben om hun lijf te tonen aan hun partner nadat ze zijn bijgekomen, dan snap je direct dat daar niets van aan is.”

Hoe voorkom je gewichtstoename

“Door simpelweg slimmere keuzes te maken, vermijd je overtollige kilo's. In eerste instantie is het vooral belangrijk om boodschappen te doen, zodat je ook daadwerkelijk zelf gaat koken. Anders verval je heel snel in het patroon van toch maar weer iets bestellen of afhalen. Samen uit eten gaan en in de zetel ploffen met zo’n klaargemaakte maaltijd is natuurlijk ook gewoon gezellig, maar het brengt helaas ook extra calorieën met zich mee. Daarnaast moet je de juiste keuzes maken. Want je kan natuurlijk ook elke dag ongezonde maaltijden koken.”