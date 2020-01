Maakt een baard mannen aantrekkelijker? Niet altijd Margo Verhasselt

16 januari 2020

07u41

Bron: The Guardian 0 Seks & Relaties ‘Al die willen te kaap’ren varen, moeten mannen met baarden zijn’, en al die succes willen in de liefde ook? Toch niet altijd, zo blijkt. Vinden vrouwen baarden aantrekkelijk? Het is een kwestie waar al veel over gediscussieerd werd. Een nieuwe studie toont aan dat nog een andere factor dan persoonlijke smaak parten speelt.

Vinden vrouwen mannenbaarden aantrekkelijk? Er weerklinkt al eeuwen een oud Engels spreekwoord: “Depends on the man, depends on the beard.” Maar eigenlijk zou het vooral van de dame in kwestie afhangen. Dat toont een nieuw onderzoek aan. Onderzoekers ontdekten dat wanneer vrouwen een afkeer hebben van luizen, vlooien, teken en andere ectoparasieten, ze minder geneigd zijn om een baard aantrekkelijk te vinden.

“Dit heeft waarschijnlijk te maken met ons evolutionair verleden”, staaft Anthony Lee, co-auteur van de studie van de University of Stirling. “Deze link wordt in moderne tijden, waarin hygiëne beter is, minder gemakkelijk gemaakt, maar de gevolgen bestaan wel nog steeds.” Er werd in het verleden al vaak gekeken naar of een baard een man nu aantrekkelijker maakt of niet. Onderzoek van hetzelfde team toonde al aan dat vrouwen mannen met baarden als betere partners voor lange relaties zien.

Het onderzoek werd neergepend in the journal Royal Society Open Science. Onderzoekers van de University of Queensland en de University of Stirling namen 919 heteroseksuele vrouwen onder de loep. Zij kregen stuk voor stuk foto’s van drie verschillende mannen te zien. Elk gezicht werd getoond met en zonder baard, daarnaast werd een score van vijf niveau’s ‘mannelijkheid’ gegeven. De vrouwen moesten naast het beoordelen van die foto’s ook een vragenlijst invullen die ging over parasieten en hun kinderwens.

Over het algemeen werden de ‘mannelijke’ karaktereigenschappen als aantrekkelijker beschouwd. Dezelfde trend kwam terug bij wie de dames aanduiden voor een lange of korte relatie. Wel werd een verschil opgemerkt bij hoe aantrekkelijk gezichtsbeharing bevonden wordt. Mannen met baarden vonden de vrouwen over het algemeen knapper. Al was niet iedereen overtuigd. Het team ontdekte ook dat wanneer vrouwen ectoparasieten vies vonden, ze mannen met baarden vaak ook minder aantrekkelijk vonden. Bij vrouwen die aangaven dat ze bang waren voor bacteriën was dat daarentegen niet het geval.