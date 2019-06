Maak jij je schuldig aan “emotionele masturbatie?” Margo Verhasselt

19 juni 2019

16u11 0 Seks & Relaties Vooruit denken en een verwachting creëren voor de toekomst aan het prille begin van een relatie: we maken ons er allemaal schuldig aan. Podcast co-host Jordana Abraham bedacht er zelfs een naam voor: ‘emotional masturbation’, het betekent eigenlijk evenveel als je gedachten de vrije loop laten gaan en een ‘eind goed, al goed’-verhaaltje verzinnen voor je eigen liefdesleven, maar waarom doen we dat eigenlijk, en is dat wel een goed idee?

Allesbehalve, steekt Abraham van wal in haar podcast. Een toekomst uitbouwen in je hoofd met iemand die je amper kent, is een risico. “Het is gevaarlijk om je gedachten de vrije loop te laten gaan voordat je iemand goed kent omdat je de realiteit niet kent”, legt ze uit. “Je plaatst die persoon - vaak onterecht - op een piëdestal.” Als de relatie dan niet afloopt zoals jij het hoopte - met al dan niet een huis vol katten of koters - dan ben je hoogstwaarschijnlijk teleurgesteld.

Niet altijd negatief

Klinisch seksuoloog Wim Slabbinck bekijkt de situatie anders en is van mening dat verwachtingen niet altijd negatief zijn. “We maken verwachtingen omdat we zo een grip proberen te krijgen op de toekomst, omdat dit de voorspelbaarheid ervan vergroot, wat ons een veiliger gevoel geeft. Er is volgens mij niets mis met verwachtingen: we hebben verwachtingen over alles in ons leven. Dat geeft ons controle over onze leefomgeving. Ik denk dat je als mens moeilijk anders kan dan iets verwachten. Of we het willen of niet, we scheppen een beeld van onze date op basis van de info die we voorhanden hebben.”

“Je kan natuurlijk wel enigszins kiezen in welke mate je dat in detail op voorhand uitwerkt. Ik denk dat de sleutel vooral daar ligt. Vergelijk het met een reis. Daar dromen/fantaseren we ook over. Een reis die helemaal moet voldoen aan onze vooraf gemaakte check-list is niet de beste reis die je kan maken. Ook bij dates zijn vaak de onverwachte dingen, de dingen die je niet had kunnen verwachten, bepalend. Conclusie: verwachtingen zijn menselijk, maar laat je er ook niet teveel door leiden en sta open voor wat je niet kent.”