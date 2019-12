Maak jij je schuldig aan cause-playing? De nieuwste geniepige datingtrend MV VW en LDC

29 december 2019

08u49 0 Seks & Relaties Je bent misschien niet meer meteen mee met alle dating/relatietermen van vandaag en dat neemt niemand je kwalijk: er duikt haast iedere dag een nieuwe op. De laatste nieuwe die aan populariteit wint: cause-playing (n iet te verwarren met cosplaying waarbij je je gaat verkleden.)

Wat is het dan wel? Je ex die denkt dat het oké is om je te sturen voor een gunst. Datingwebsite Plenty of Fish is ervan overtuigd dat de trend enorm vaak zal toegepast worden in 2020, juist omdat je het op zoveel manieren kan doen: vragen om geld te geven voor de immer populaire Facebook verjaardagdonatie, een uitnodiging voor een evenement waarvoor ze gasten warm moeten krijgen of een aanbeveling op LinkedIn aftroggelen.

En het is blijkbaar een trend die ook vorig jaar in opmars was. Uit een bevraging door de website bleek dat zo’n 47% van de singles al in aanraking kwam met cause-playing. Daarnaast zouden het vooral singles van begin 40 zijn die zich er schuldig aan maken. Moet er iemand op je hond letten? Of zoek je geld om je wereldreis te sponsoren? Doe iedereen een plezier en laat je ex met rust.

Er bestaat tegenwoordig een heel nieuw woordenboek aan datingtrends, de ene al minder onschuldig dan de andere. Wij zetten ze graag voor je op een rijtje zodat je ze op tijd kunt spotten.

1. Ghosten: Ongetwijfeld de meest bekende, ergerlijke datingtrend. Hierbij verbreekt je vlam van de ene dag op de andere elke vorm van communicatie, zonder je een woordje uitleg te geven.

2. Casperen: Ja, die van ‘Casper, het vriendelijke spookje’. Wie Caspert maakt zich voor een deel schuldig aan ghosten, maar geeft de tegenpartij op voorhand wel een deftige uitleg over waarom hij of zij alle communicatie verbreekt.

3. Submarineing: Wanneer iemand je ghost, maar plots weer uit het niets opduikt (zoals een onderzeeër) en doet alsof er nooit iets gebeurd is.

4. Negging: “Normaal val ik op sexy, slanke vrouwen, maar ik vind jou echt leuk.” Het is een typisch voorbeeld van negging. Hierbij geef je geen compliment, ook geen belediging, maar iets ertussen. Het doel: het zelfvertrouwen van de andere naar beneden halen, zodat hij of zij sneller valt voor je geflirt.”

5. Firedooring: Jij bevindt je als het ware langs één kant van een branddeur (firedoor) en moet bijgevolg altijd wachten tot je crush jou contacteert. Wanneer jij hem of haar zelf eerst belt, mailt of een bericht stuurt, wordt daar haast nooit op gereageerd.

6. Gatsbying: Een video, foto of selfie op social media posten, enkel en alleen zodat de persoon waarin je interesse hebt deze zou zien.

7. Kittenfishing: Wie kittenfisht, gebruikt foto’s van zichzelf, maar wel exemplaren die erg misleidend kunnen zijn. Denk aan bijzonder flatterende kiekjes van je jongere zelf of foto’s waarop zoveel Instagram- of snapchatfilters werden toegepast dat je nauwelijks nog herkenbaar bent. Iemand die zich hier schuldig aan maakt, is vaak ook niet helemaal eerlijk over leeftijd, lengte en interesses.

8. Lovebomben: Iemand overladen met aandacht, affectie en cadeautjes om hem of haar af te leiden van je minder goede kanten. In extreme gevallen kan lovebomben de start zijn van een gewelddadige relatie.

9. Paperclippen: Wanneer iemand af en toe weer opduikt en je aan zijn of haar bestaan herinnert, zodat je nooit de kans krijgt om volledig over jullie breuk te raken.

10. Vissen: Wanneer iemand een berichtje naar een heleboel mensen stuurt, om te zien wie er interesse heeft om iets (seksueels) te doen. Hij of zij stuurt hetzelfde bericht naar een schare potentiële partners, en kiest vervolgens voor de persoon die hem of haar op dat moment het meest aanspreekt.

