Maaike houdt van BDSM: “Etentje met vrienden, denkt de babysit. Maar ik neem mijn tepelklemmen mee”

Geheimen. Iedereen heeft er één. Diep weggestoken, nooit verteld, altijd verborgen gehouden. Desnoods nemen we het onze doodskist mee in. Redactrice Sabine Vermeiren luisterde naar Vlamingen die wél praten . Over iets dat al jaren borrelt in hun binnenste en hen elke dag bezig houdt. Eén keer vertellen. En dan nooit meer. Vandaag: Maaike houdt van BDSM. “Als dit uitkomt, ben ik alles kwijt.”

Eén keer per maand laat hr-verantwoordelijke Maaike de babysit komen. ‘Etentje met vrienden’, zegt ze dan. Maar als ze wegrijdt van huis is dat met, in haar kofferbak, een gereedschapskist waar een groot slot op zit. En de enige honger die ze zal stillen, is die naar ruwe, onderdanige seks. Welkom in de donkere wereld van handboeien, kettingen en tepelklemmen. (Of in de huis-tuin- en keukenversie: touwen, plakband en ­was­knijpers.) De wereld van Maaike.

BDSM. Bondage. Discipline. Dominance. Submission. Of volgens Wikipedia: ‘een seksuele voorkeur die ­gebruikmaakt van elkaar opgelegde fysieke beperkingen, ­intense zenuwprikkels en het spelen van een machtsrollenspel’. U denkt aan latex en leder? Schrap maar al. Maaike haat latex en leder. Vooroordeel één: overboord.

We spreken af in de provinciestad waar ze werkt.

Op voorhand hebben we gemaild. “Ik schrijf je met ­zweethandjes”, had ze gezegd. “Stel dat dit uitkomt. Niemand mag weten dat ik het ben. Ik zou alles ­ver­liezen. Mijn job. Mijn vrienden. Er staat veel op het spel.” Toch wil ze praten. Want BDSM is niet zomaar iets dat ze af en toe wel eens doet tussen de vier muren van haar of andermans slaapkamer. Het is een manier van leven. Iets waar ze 7 op 7, 24 op 24 mee bezig is.

Aan haar buitenkant, op een doordeweekse dag in een gewone setting als vandaag, is daar nochtans niks van te merken: voor mij zit een mooie, verzorgde vrouw in een keurig rokje met een shirt in dezelfde tint. Haar lange donkere haren los, welvend over haar rug. ­Bovengemiddeld intelligent. Ad rem. Maaike — dat is niet haar echte naam, maar de naam waarmee ze ­weleens iets post op gespecialiseerde sites — komt recht van haar werk. Ze is gediplomeerd verpleegster en heeft een hr-functie in de zachte sector. Ze is een bewust single mama van twee kinderen. Sinds zij in haar leven zijn, was er nog één relatie. Nu is ze weer alleen, maar een man zou welkom zijn. Op voorwaarde dan dat die, net als zij, ‘into’ BDSM is. En vind dát maar eens.

Onderdanig

Het verhaal van Maaike begint al op haar achttien. Van die vier letters was toen nog geen sprake. Maar haar seksleven stond nog maar in de startblokken toen Maaike al voelde dat haar voorkeuren — laat ons ­zeggen — ‘ongewoon’ waren. “Je kan stellen dat ik een laatbloeier was. Ik was twintig toen ik voor het eerst seks had en was ervoor altijd geprikkeld geweest door ongelijke verhoudingen in het liefdesspel. Toen dan eindelijk de wereld van de seksualiteit zich voor mij opende, merkte ik dat ik het prettig vond als mijn ­partner tijdens het vrijen de touwtjes in handen nam. Aanvankelijk schreef ik dat nog toe aan m’n on­ervarenheid. Wie de eerste keer gaat skydiven, luistert óók blindelings naar z’n instructeur.”

“Hoe meer en hoe vaker we het deden, hoe harder het me opviel dat ik graag plezierde. Aan ‘BDSM’ dacht ik toen nog niet. Wist ik veel wat dat was. De enige ­computer waarop ik die term had kunnen vinden, stond bij mijn ouders in de woonkamer. Dus tja. Mijn vriend — we bleven uiteindelijk twee jaar samen — vond die nederige houding van mij natuurlijk geweldig. Hij hoefde nog maar voor te stellen iets nieuws te proberen en ik stond al te springen. ‘En als jij nu eens...’. Oh ja, graag! Als ik maar onderdanig kon zijn.”

Net ‘Vijftig Tinten Grijs’

“’Vijftig Tinten Grijs’ bestond nog niet. Maar ik denk dat je ons seksleven van toen nog het best daarmee kan vergelijken. Blinddoeken. Handen vastbinden. Dat soort dingen. Om een andere reden dan seks sprong de relatie uiteindelijk af. Daarna ben ik lang alleen ­gebleven. Zes jaar, met hoop en al twee keer seks. Miste ik dat? Niet eens zo hard. Seks gaf me natuurlijk ­bevrediging, dat wel. Maar als ik het zelf deed, haalde ik er meer uit. Ik heb in die zes jaar veel gelezen, veel online gezocht. Dat gaf me duidelijkheid. Tegen de tijd dat er weer een man in m’n leven kwam, was ik er voor mezelf uit dat ik ‘zo’ was. Ik plakte er nog niet die vier letters op, maar wat ik voelde, hoorde bij mij, wist ik. Met die man heeft het uiteindelijk niet zo lang ­geduurd. Hij heeft van mijn uitgesproken voorkeur nooit iets geweten. Maar ik wist intussen perfect hoe ik het liefdesspel naar m’n hand kon zetten ­zonder dat het opviel dat ik onderdanig was en dat hij de leiding nam.”

“Toen die relatie afliep, wist ik dat ik klaar was voor het betere werk. Ik zou ab-so-luut niet teruggaan naar een periode van zes jaar zonder seks. In een goeie ­kameraad vond ik een ‘friend with benefits’. Hij wou seks, ik wou seks. We zouden het eens ­proberen en was het niet fijn, dan was er weinig aan verloren. ­Achteraf bekeken was dat de eerste keer waarop ik m’n verlangens onder woorden bracht. We maakten afspraken over wat er kon en wat niet. ‘Ik wil wel eens geslagen worden’, zei ik. Op zich was dat niets voor hem, hij had niks met dat soort van seks. Maar hij wilde het best wel eens proberen. Dat experimenteren heeft alles bijeen een paar ­maanden geduurd. Een ­geweldige periode was dat. Een wereld ging open voor mij. Dat was ook de ­periode waarin voor het eerst wél die vier letters bleven hangen bij me. Ik was eruit. Ik hield van BDSM.”

“Ik had intussen een profiel aangemaakt op een ­gespecialiseerde site. Ik had al te lang gelogen, te lang gezwegen. Ik nam me voor: ‘Hier ga ik volstrekt eerlijk zijn’. Over hoe ik eruit zie, m’n gewicht, m’n verlangens. Op een dag zat er een bericht in de ­inbox. Dat was al wel vaker gebeurd, maar ervoor was dat altijd iets in de stijl geweest van ‘Ik sta geil, heb je zin?’. Want zo zijn veel mannen op dat soort van sites. Ze denken: vrouwtje versieren, benen open, kwakje spuiten, klaar. Maar niet dié man. Hij had geduld, zei hij. Was gescheiden, had kindjes. Hij was anders, ­voelde ik. Iemand met wie ik best wel eens wilde ­afspreken.”

“De eerste ontmoeting was meteen heel oké. Dat klikte. Ik voelde dat ik hem kon vertrouwen. Op die eerste date is niks ­gebeurd. In de week die volgde, heb ik ­misschien ­alles samen tien uur geslapen: hele dagen en ­nachten stuurden wij elkaar berichtjes. Op onze tweede date hebben we afspraken gemaakt. Je zal nu denken ‘afspraken?’ Maar BDSM begint altijd met ­afspraken. Je hebt allebei kinky fantasieën en het is belangrijk dat je die uitspreekt en grenzen stelt. Er mogen alleen maar dingen gebeuren die je allebei wil. Je moet daar op voorhand woorden aan geven. Want dat is nu net de clou: eenmaal het spel is begonnen, heb je als onderdanige niks meer in de pap te brokken. Dan kan je dus maar best op voorhand goeie afspraken hebben gemaakt.”

“Op onze derde date is het gebeurd. Hij had me de coördinaten gegeven van een voor mij onbekende plek. Het bleek een oude hoeve. Goed gekozen, vond ik. Veel balken aan het plafond. Daar kan je wel wat mee. ‘Kleed je maar uit’, zei hij. ‘Zet je tegen de muur’. Geen voorspel, geen kus. Onze eerste keer seks moest nog beginnen en ik stond al spiernaakt voor hem, vastgebonden, met een ‘gag bal’ in m’n mond. Dan kan je geen kant meer uit. Alleen nog ­ondergaan. En in ­uiterste geval van nood je vooraf afgesproken ‘stopwoord’ roepen: een teken dat het niet meer gaat of ­onveilig wordt.”

Veel verder dan seks

“In de dagen en weken die volgden, bouwden we het spel op. Dat ging voor ons veel verder dan louter seks. De BDSM trok zich door in ons dagelijks leven omdat we dat zo wilden. Ik de onderdanige, hij de dominante. Hij legde me bijvoorbeeld op dat ik ­overdag anderhalve liter water moest drinken. Of dat ik elke drie uur, met slechts vijf minuten speling, moest laten weten hoe ik me voelde. Als we gingen eten, koos híj wat ik at. De machtsverhoudingen van bij de seks trokken we ook door buiten de slaapkamer. Dat hoor je vaak bij BDSM. Het is een levenswijze. Een permanente bevestiging van je positie. Je zal nu zeggen: ‘Jij lag onder de sloef.’ Maar zo was het helemaal niet. Het was wat ik zelf wilde. Hij ­bepaalde. Maar ik bepaalde waaróver. Waar hij wel en geen inspraak in kreeg en hoe ver ik wilde gaan: dat bepaalde er maar één en dat was ik. Er waren momenten dat ik zei ‘nu niet’. Waarna we weer als perfect gelijken in de relatie stonden. Voor als er ­belangrijke beslissingen genomen moesten ­worden. Of voor als er iets was met de kinderen. Dan deden de ongelijke verhoudingen niet mee. Naar de buitenwereld toe heb ik er trouwens altijd over ­gewaakt dat niemand die rolverdeling zag. Niemand hoefde dat te weten, dat ik de onderdanige was en hij de dominante.”

“Regelmatig gingen we naar ‘munches’. Dat zijn bijeenkomsten voor mensen die bezig zijn met BDSM. Je hebt ze in Antwerpen, Mechelen, Brussel, Aalst en Gent. Stel je daar geen ­seksparty’s bij voor. Het zijn open gespreksavonden over dingen waar BDSM-liefhebbers mee zitten. Uiteindelijk maken we allemaal dezelfde worsteling door. Vertel je het tegen je kinderen? Zo niet, waar verberg je al je spullen? Ik dus in een gereedschapskist. Natuurlijk wil niemand z’n kind beladen met zo’n gespreksonderwerp. Langs de andere kant: we willen de dingen ­alleen maar bespreekbaar ­maken. En zeggen ‘het is oké als je zo bent’. Kijk naar mij. Naar hoe mijn situatie me soms dwingt om te liegen. Ik kan tegen de babysit toch niet zeggen waar ik écht naartoe ga? Ze zal wel denken: ‘Dat is me daar nogal een vriendenclub, als ze daar elke maand mee gaat eten’ (lacht). Op één zo’n ‘munch’ werden er eens voorwerpen getoond die je in een gewoon huis ­normaliter niet kan hebben. Een Andreaskruis ­bijvoorbeeld. Een bok. Met wat creativiteit kan je ze zelf maken. Je vindt de handleidingen op het internet. Onze vacuümzak, bijvoorbeeld, bricoleerden we gewoon zelf: een groot frame met een plastic hoes errond. Je gaat erin liggen, laat de boel door de dominant vacuüm trekken met een stofzuiger en ademt via een luchtpijpje. Best extreem, omdat je als onderdanige het gevoel krijgt dat je gemummificeerd bent. Maar als je ­elkaar voldoende vertrouwt: de max.”

Workshop over slaan

“Soms ga ik ook weleens naar speelfeestjes. Het woord zegt het. Je loopt er naakt, speelt met elkaar, maar stimulatie van de geslachtsdelen is niet ­toegestaan, laat staan penetratie. Toch heb ik met speelfeestjes niet zoveel. Eén van de eerste keren kwam er een man op me afgestapt. ‘Mag ik je slaan?’ Euh. Nee-hee. Ik kan het spel alleen maar spelen met mensen die ik echt vertrouw. En dan nog: pijn­prikkels op zich is niet wat mij het hardst stimuleert. Ik heb meer met de twee laatste letters in BDSM: ­dominance, submission. ­Onderdanigheid, dominantie. Iedereen ervaart BDSM op een andere ­manier. Het ene is niet beter dan het ­andere. Er zijn er die kicken op leder en latex. Ik haat leder en ik sta niet eens met latex. Ik ben gek op tepelklemmen, anderen niet. Slaan hoéft voor mij niet, voor ­anderen is het net de essentie. Onlangs ging ik eens naar een workshop over slaan. Veel bijgeleerd daar. Over soorten zwepen en zo.”

“Pijn hebben hoort er voor een stuk bij. Maar ik zie het als ‘lekkere’ pijn. Ken je dat gevoel nog van toen je kind was en je tand losstond? Pijnlijk. Maar je duwde ertegen met je tong, toch? Het is dat soort van pijn waar ik het over heb. ‘Auw.’ Maar toch ook niet. Het gaat voor mij alleen maar te ver als je er ­dagen later de sporen nog van ziet. Ik zou niet willen dat mijn kind op een dag de blauwe plekken ­ontwaart. Maar nogmaals: dat is bij iedereen ­anders. Ik ken mensen die dat net ­heerlijk vinden.”

Ingewikkeld leven

“Er waren periodes dat ik het in mijn hoofd weleens verwarrend heb gevonden. Als klein meisje wordt je met de paplepel ingegeven: lieve man zoeken, kindjes krijgen. Maar dan blijk je iemand die er ­gelukkig van wordt om... te worden geslágen door een man? Dat vraagt een grote reset. Je beseft dat je nooit aan dat ideaalbeeld zal voldoen. En dat je altijd een ingewikkeld leven zal hebben. Toch accepteer ik nu dat het zo is. Al vind ik het moeilijk dat ik de dingen nooit eens gewoon met naam en toenaam kan benoemen. Langs de andere kant kan je je ­afvragen of dat ook nodig is. Als jij straks seks hebt met je man, ga je de wereld daar ook geen details over vertellen, toch? Mijn vrienden op de ‘munches’ weten natuurlijk hoe ik ben. Maar daarbuiten ­niemand. Ik heb het ooit tegen één vriendin verteld. Ze heeft geluisterd, maar ­begreep er eigenlijk niets van. Soms leverde dat ­weleens grappige gesprekken op. ‘Dus jij laat je troosten door de man die je net voordien geslagen heeft?’”

“Met de man in kwestie is de relatie intussen ­afgesprongen. Ik denk dat we te hongerig waren. We wilden te snel te veel. De regels volgden elkaar op in een te hoog tempo. De laatste tijd hebben we ­opnieuw meer contact. We kunnen moeilijk zonder elkaar. ­Sowieso zal elke volgende relatie echt ­moeten zijn wat ik zoek. Daten met een ‘gewone’ man doe ik niet meer. Ik wil mijn leven delen met een man met wie ik naar een familiefeestje kan gaan, die niet te schoon is om de afwas te doen én die van BDSM houdt. Ik weet heel goed wat ik wil en wat niet. Ik ben bereid om concessies te doen. Maar een gewoon gemiddeld seksleven? Nooit meer.”

