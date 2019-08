Exclusief voor abonnees Luxeprostitutie in België (deel 1): “700 euro, dat noem ik een slechte dag” Annick Grobben

23 augustus 2019

10u30

Bron: Content redactie 2 Seks & Relaties 870 miljoen euro: zo veel gaat er jaarlijks ongeveer om in de Belgische prostitutie. Bijna de helft daarvan vloeit naar luxe-escorts. Maar wie zijn deze exclusieve callgirls? Hoeveel verdienen ze? Wat maken ze mee met hun - veelal getrouwde - klanten? HLN dook onder in de mysterieuze wereld van de klasseprostitutie in België en kwam boven water met een vat vol pikante geheimen. Lees de hele reeks hier .

Nee, ze zijn niet makkelijk te strikken, de Belgische luxe-escorts. Want hun job is clandestien, het taboe groot. Maar als ze praten, praten ze honderduit. Over de fortuintjes die ze verdienen. “Een goeie dag is er één van minstens 1.000 euro.” En over hoe makkelijk dat geld vaak te vangen is. “Hoe minder seks ik moet hebben, hoe liever.” Welkom in het universum van 's lands duurste courtisanes.

