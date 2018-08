Lovebirds opgelet: trouwen is goed voor je hart Valérie Wauters

28 augustus 2018

13u59

Bron: Goed Gevoel 1 Seks & Relaties Het is geen geheim dat een goede relatie ook voordelen heeft voor je gezondheid. Zo werd het in het verleden al meermaals wetenschappelijk bewezen dat koppels in een gelukkige relatie langer leven. Nu blijkt uit een nieuwe studie ook dat wie getrouwd is minder risico loopt op het ontwikkelen van een hartziekte.

Voor deze specifieke studie werden meer dan 30 onderzoeken doorspit, waarbij de gezondheidsgegevens van meer dan twee miljoen mensen onder de loep werden genomen. Hieruit kwam om te beginnen de conclusie dat het risico op het ontwikkelen van een hartziekte voor 80% afhankelijk is van pure genetica. De overige 20% wordt bepaald door je sociale netwerk en relatie.

Wat belangrijker is echter, is dat uit het onderzoek bleek dat ongehuwden 42% meer kans maakten op het ontwikkelen van een hartziekte dan wie gehuwd is. Ongetrouwden liepen daarenboven ook nog een hoger risico om te sterven van een hartaandoening.

Over de exacte reden waarom een huwelijk beter is voor je cardiovasculaire gezondheid blijft het echter gissen. Eén van de redenen zou kunnen zijn dat wie in een stabiele relatie is hoogstwaarschijnlijk een partner heeft die kleine veranderingen in de gezondheid van de ander snel opmerkt. Daardoor kan er sneller gereageerd worden in het geval er iets misloopt.

