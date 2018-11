Love bombing is de nieuwste datingtrend: 3 vrouwen vertellen over hun ervaring ermee Timon Van Mechelen

13 november 2018

08u20 0 Seks & Relaties Iemand al vanaf de eerste date overladen met complimenten, aandacht en liefde, maar het na enkele weken uit het niets voor bekeken houden. Dat wordt love bombing genoemd, een datingtrend die steeds meer aan populariteit wint. Wij spraken met een paar vrouwen die ermee te maken kregen.

“Ik was de mooiste vrouw die hij ooit al had gezien, slimmer dan al zijn exen en exact wat hij nodig had. Daar was hij na onze eerste date al achter. Elke keer kreeg ik bloemen of een ander cadeautje en trakteerde hij mij op drankjes. Hij was lief, galant en anders dan andere mannen van zijn leeftijd. Serieuzer, hij wou niet enkel casual seks, maar een vaste relatie. En liefst met mij, want hij kon naar eigen zeggen niet stoppen met aan mij te denken. Ik had zelf net een lange relatie achter de rug en was niet op zoek naar iets serieus, maar die aandacht en mooie praatjes deden mij wel iets natuurlijk. Na een maand zaten we bijna elke dag bij elkaar. Het leek wel te mooi om waar te zijn en dat was het ook. Toen ik een week op vakantie was met mijn zus, viel al het contact plots weg. Ook toen ik terug thuis was, had hij het te druk op het werk en lukte het maar niet om af te spreken. Uiteindelijk stuurde hij mij een bericht dat hij het toch niet ‘voelde’, en daarmee was de kous af,” vertelt A. (32) ons over haar ervaring met love bombing.

Na andere nare datingtrends als stashing, submarineing of breezing wint nu dus love bombing aan populariteit. Volgens psychiater Dale Archer komt deze datingvorm vooral voor bij wervelwind romances waarbij de ene partner de andere probeert te beïnvloeden met affectie, aandacht, cadeautjes en beloftes over de toekomst. Zoals ook A. ons vertelt, gaat het meestal heel snel omdat de slachtoffers zo onder de indruk zijn en hun twijfels en zorgen als sneeuw voor de zon verdwijnen doordat ze zo overladen worden door liefde. Door die veelheid aan aandacht, bezoekjes, berichtjes en telefoontjes hebben slachtoffers volgens Archer geen ruimte om er bij stil te staan of ze worden gemanipuleerd en of de ander oprecht is of niet.

Narcist of sociopaat

Volgens hem is de dader meestal een narcist of sociopaat die het liefst van al totale controle wil over een ander persoon. Ook pooiers en bendeleden passen deze techniek toe, al zijn dat natuurlijke extreme voorbeelden die vaak helemaal verkeerd aflopen. In het normale leven zal de dader uiteindelijk gewoon zijn aandacht voor jou verliezen als jij je niet gedraagt zoals hij of zij dat wil. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een avond iets gaan drinken met een oude klasgenoot of een weekendje weg met vrienden. De dader zal zich hierdoor aan de kant geschoven voelen en van jou verwachten dat je je plannen afzegt. Doe je dat niet, dan gaat de love bomber in kwestie wel gewoon op zoek naar een ander slachtoffer.

Ook N. (29) maakte het mee. Zij leerde hem kennen via vrienden en raakte in de ban van zijn beloftes en aandacht. “Eerst lachte ik ermee, want wie begint nu een week na de eerste ontmoeting al over pakweg een verre reis maken samen. Ik vond het vooral hilarisch, maar anderzijds had ik zoiets van ‘waarom niet?’. Ik was single en hij was knap en de seks was goed. Dus zagen we elkaar steeds vaker. Gelukkig was ik wel nuchter genoeg om mijn vrienden niet zomaar te laten vallen en daar kon hij duidelijk niet mee om. Ik hoorde hem na verloop van tijd steeds minder en dat stak hij uiteindelijk op het feit dat ik niet genoeg aandacht voor hem had. Terwijl ik hem verschillende keren per week zag en elke dag hoorde. Op een gegeven moment antwoordde hij simpelweg niet meer op mijn berichten en dat was het dan.”

C. (27) had aanvankelijk niet eens interesse in haar love bomber en hij moest maanden achter haar lopen voor ze met hem op date wou. Toen ze de tweede keer afspraken, deed zijn moeder open. “Creepy denk je dan, maar zijn ouders waren zo’n hartelijke mensen dat ik eigenlijk niet eens besefte hoe raar die situatie was. Toen ik eenmaal verliefd was, begon hij te twijfelen en moest het voor hem toch niet meer.”

Té snel

Als buitenstaander denk je al snel dat zoiets jou nooit kan overkomen, want zo’n love bomber valt toch direct door de mand? Volgens Archer is het lang niet zo simpel. Aan Business Insider vertelt hij dat het begin van elke relatie spannend is. “Je emoties begeven zich in een rollercoaster, je voelt vlinders en iedereen vindt het leuk om aandacht en complimentjes te krijgen. En als het goed klikt en je wat ouder bent, kan het snel gaan. Dat hoeft daarom geen slecht teken te zijn. Maar als hij of zij na een tweede date al over trouwen begint of je krijgt direct de sleutels van zijn of haar huis, dan is dat wel degelijk té snel. Ook sociale media dragen hier niet aan bij, omdat ze de love bomber in staat stellen om 24/7 contact te hebben met het slachtoffer.” Archer geeft als voornaamste tip dan ook mee om het rustig aan te doen. Ook laat hij nog vallen dat als iets te mooi lijkt om waar te zijn, het dat ook is.