Locdating: de nieuwste datingtrend zoekt de liefde niet te ver

09 juli 2020

12u39 2 Seks & Relaties Daten voor de lockdown was gemakkelijk. We swipeten erop los om vervolgens gezellig af te spreken op café. Het coronavirus maakte alles minder evident en een verre reis maken om je partner te zien? Forget it. Dat heeft een effect gehad op hoe we daten. Sterker nog: het zorgde voor een nieuwe datingtrend; locdating.

Herinner je je nog hoe ons leven er enkele maanden geleden uitzag? Vluchten waren een no-go, verplaatsingen moesten essentieel zijn en zoenen was al helemaal uit den boze. Sommigen raakten daardoor nog meer gehecht aan hun partners, anderen brachten al hun tijd door achter de computer om hun langeafstandsrelaties te doen slagen. Maar uiteraard zijn er ook die hun lesje geleerd hebben tijdens de lockdown. Daardoor ontstond een nieuwe datingtechniek: locdating.

Datingapp Bumble deed een studie bij zijn gebruikers en ontdekte dat 25% niet buiten zijn eigen omgeving wil daten. Zo’n 48% is nu meer geneigd om een partner te zoeken in de nabije omgeving dan voor de coronacrisis. Hoe gaat de trend concreet in zijn werk? Locdaters stellen de straal waarin ze een partner zoeken zo klein mogelijk in, zodat ze naar hun nieuwe geliefde kunnen wandelen of fietsen. Geen gedoe dus, mocht er een nieuwe lockdown komen.

Onderzoek toonde al aan dat vroeger meer op deze manier gedatet werd. Maar door de toenemende populariteit van datingapps gaan we vaker op zoek naar de pérfecte partner. Deze trend zou er wel eens opnieuw voor kunnen zorgen dat mensen de lat een tikkeltje minder hoog leggen.

