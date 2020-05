Lieve (39) is bang dat de liefde van Bart (40) uitdooft: “Deze lockdown wordt de doodsteek voor onze latrelatie”

“Twee jaar geleden leerde ik Bart kennen. Ik zat volop in mijn echtscheidingsprocedure. We bouwden een fijne vriendschappelijke band op en hadden geen van ­beiden behoefte aan meer. Elk van ons had kinderen, elk had een huis en een co-ouderschapsregeling. ­Geleidelijk aan ontstond er meer dan vriendschap. Van samenwonen is nooit sprake geweest, we voelden ons allebei goed bij onze latrelatie.”

“Bart heeft weliswaar van in het begin geweigerd om datgene wat wij samen hebben, een echte ‘relatie’ te noemen. Naar vrienden en familie hield hij het liever op ‘een uitzonderlijke band’ die hij ‘met niemand anders’ had. Veel heeft te maken met bindingsangst, weet ik. Bart heeft een paar heel nare relatiebreuken achter de rug, waaronder ook die met zijn ex, de mama van zijn dochtertje van zes. Sinds zijn scheiding is zijn dochter voor hem dan ook prioriteit nummer een. Dat is uiteraard normaal, maar Bart ziet om die reden een nieuwe relatie als een soort van verraad ten opzichte van haar. Nochtans is het contact tussen zijn dochter en mij altijd heel goed geweest. Ook met mijn kinderen erbij hebben we al leuke momenten beleefd – van barbecues en uitstapjes tot feestjes bij vrienden. Dat hij onze relatie nooit als ‘relatie’ benoemde, stoorde me niet echt. Het riep bij mij alleen vragen op over de mate waarin hij worstelde om te moeten ‘kiezen’ tussen mij en zijn dochter: een keuze die ik uiteraard nooit zou verwachten.”

Een diepgaand gesprek hebben we al weken niet meer gevoerd

“Soms denk ik dat hij gewoon heel bang is voor wat op hem afkomt. En dat het voor hem veiliger voelt als hij zich kan terugtrekken in zijn cocon: de omgeving die hij kent en waar hij zich het meest op zijn gemak voelt. En laat de lockdown daar nu net de uitgelezen context voor gecreëerd hebben ... Sindsdien is onze situatie nog verergerd. De periodes dat zijn dochter volgens de co-ouderschapsregeling bij hem verblijft, zijn ze meer dan ooit volledig op elkaar aangewezen. Hun band is daardoor nog veel sterker geworden. En met mij is het contact nagenoeg onbestaande. Zelf neemt hij eigenlijk geen enkel initiatief, en als ik hém bel of sms, wimpelt hij me vrij snel af, met een excuus dat hij moet koken of dat zijn dochter nog huiswerk moet maken. Een diepgaand gesprek hebben we al weken niet meer gevoerd. Hij heeft me ook laten verstaan dat hij zich nog altijd strikt aan de coronaregels wil houden en dat we elkaar dus zeker nog niet kunnen zien. Nooit wordt er over ons gepraat, en al helemaal niet over wat we allemaal zullen doen als de regels versoepeld worden. Bart zegt ook nooit dat hij me mist, al denk ik wel dat hij dat doet. Mogelijk wil hij geen verwachtingen bij mij creëren?”

“In het latverhaal zag ik absoluut een toekomst en dat leek bij hem ook het geval. Maar zelfs als dat voor hem een stap te ver was, had ik nog wel andere relatieopties willen overwegen. Dat heb ik hem ook vaak gezegd. Ik wil vooral onze unieke connectie niet kwijt. Want dat is iets wat ik zelfs in elf jaar huwelijk nooit gekend heb. Hoewel ik in de beste verstandhouding uit elkaar gegaan ben met mijn ex-man, heb ik met hem nooit zo’n connectie gevoeld, en nooit de gesprekken gevoerd die ik de afgelopen twee jaar met Bart gehad heb.”

“Wat mij vooral zorgen baart, is dat we eigenlijk zo goed als niet meer praten. Over geen enkele mogelijke optie. Dat we elkaar op een of andere manier altijd graag zullen zien? Daar ben ik van overtuigd. Maar hoe we dat verder gaan invullen, is een heel groot vraagteken op dit moment. Ik ben gewoon bang dat de lockdown de doodsteek wordt voor wat er tussen ons is, was of had kunnen zijn. Wat kan ik doen om dit te voorkomen?”

De raad van Wim Slabbinck: “Durf hem realistische vragen te stellen”

“Uit jouw verhaal meen ik te begrijpen dat Bart inderdaad kampt met serieuze bindingsangst. Als mensen een heftige relatiebreuk meemaken, kunnen ze daarna moeite hebben om zich opnieuw te engageren. De angst om gekwetst te worden is groot. Dat verklaart ook waarom hij jullie relatie niet als dusdanig wil ‘benoemen’. Ik vind het knap dat jij daar geen probleem van maakt, Lieve. Ook nu, wanneer hij zich in lockdown letterlijk opsluit met zijn dochtertje, ben je begripvol. Zich veilig en comfortabel voelen is wat hij wil. Maar wat wil jij?”

“Hoe zie jij jouw toekomst met hem? Een latrelatie is in jullie geval zeker geen slecht plan. Elk kan zijn of haar eigen gezin runnen, de eigen sociale agenda bepalen en in het eigen huis blijven wonen. Alles samenvoegen is zeker geen must. Bovendien houdt deze formule het verlangen naar elkaar intact.”

“Het is vooral verwarrend dat Bart in deze coronatijden zo weinig contact met jou zoekt. Elkaar niet kunnen of willen zien door dat virus is één zaak, maar zelfs geen telefoongesprekken? ’s Avonds, na bedtijd van zijn dochter, zou er toch tijd moeten zijn? En dan vooral omdat net die goede gesprekken jullie sterke connectie verklaren. Hoe wil hij die connectie behouden?”

Mensen met bindingsangst hebben er soms baat bij dat iemand anders de zaken scherpstelt Seksuoloog en relatietherapeut Wim Slabbinck

“Stel hem gerust heel realistische vragen: hoe komt het dat hij nooit tijd heeft om te bellen met jou? Is dat echt zo, of hanteert hij de coronacrisis als een excuus? Voelt hij nog hetzelfde voor jou als jij voor hem? Met welke concrete twijfels of angsten kampt hij? Welke relatie heeft hij voor ogen? Je kan dat gesprek nu al aangaan, via de telefoon, maar beter is het om te wachten tot hij klaar is om fysiek weer af te spreken. Face to face is altijd beter, dan kan je elkaars lichaamstaal zien.”

“En wees zeker niet bang om duidelijk te zijn over je eigen gevoelens en verlangens, Lieve. Want mensen met bindingsangst hebben er soms baat bij dat iemand anders de zaken scherpstelt. Vaak komen ze dan even uit hun emotionele schulp, stellen ze zich iets kwetsbaarder op en wordt de angst om zich te binden milder.”

