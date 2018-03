Lieke (26): "Hij wist precies hoe hij me wilde, een zekerheid die op mij oversloeg" Corine Koole interviewt over de raadselen van passie en affectie Corine Koole

18 maart 2018

11u28 0 Seks & Relaties De jonge verpleegster die een verhouding krijgt met de knappe en getrouwde ­dokter. Lieke (26) besefte dat dit verhaal niet goed kon aflopen, en dat deed het ook niet. Ze kon het hem niet eens kwalijk nemen.

Twee jaar geleden werden we collega’s. Hij was een jongensachtige man van 39, een van de populairste artsen in het ziekenhuis. Een aantrekkelijke combinatie van luisterend oor en bravoure, zo iemand bij wie iedereen graag in de buurt is. Dat hij aandacht voor me had, vond ik vleiend maar ook onwezenlijk. Als echtgenoot en vader van twee kinderen vertegenwoordigde hij zo’n totaal andere wereld dan de mijne met alle techno­feesten, dat ik er geen moment bij stilstond dat er iets tussen ons zou kunnen ontstaan.

