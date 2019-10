Liefdeslessen: Hilde (60) vindt haar jeugdliefde terug: “Zo’n rendez-voushotel went snel”

Seks & Relaties

Je zou haar amper vijftig schatten: blonde lokken, pretlichtjes in de ogen, buik vol vlinders. Tijdens haar lunchpauze vertelt Hilde me honderduit over Guy (60). Ooit haar jeugdliefde, nu haar verboden minnaar – zo tussen de lakens in rendez-voushotels. “Ik vind het steeds moeilijker om hem elke keer te zien vertrekken.”