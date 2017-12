Liefdesexpert tipt hoe je volgend jaar wél een lief vindt: "Daten is niet leuk, maar geef niet op!" Pepijn van den Brink

13u48

Bron: AD 1 thinkstock Seks & Relaties Zelf deed ze er 12 jaar over om haar 'eindman' te vinden. Carla Ketelaar helpt nu andere vrouwen een leuke relatie te krijgen. Ze schreef het boek 'Vind je eindman', een boek vol praktische tips dat zelfstandige vrouwen hierbij helpt. "Binnen een jaar een leuke partner vinden, moet lukken."

Alle leuke mannen zijn bezet, de liefde overkomt je (of niet) en verliefdheid is een voorwaarde voor een goede relatie: zomaar wat misvattingen die breed bestaan, zegt liefdesexpert Carla Ketelaar. Zes liefdeslessen voor vrouwen (en mannen), waardoor je, als je deze opvolgt, volgend jaar niet meer alleen hoeft te zijn met kerst.

1. Niet alle leuke mannen zijn bezet. "Vrouwen zeggen heel vaak dat alle leuke mannen bezet zijn. Onzin natuurlijk. Het is praat voor vriendinnengroepen, waarbij je het gezellig met elkaar eens kunt zijn. Maar het klopt gewoon niet. Ik zie heel veel goede, welwillende mannen. Als je zegt dat er geen leuke vrijgezelle mannen zijn, leg je daarmee bovendien de oorzaak van het niet-hebben van een relatie buiten jezelf. Dat brengt je ook niet dichterbij een leuke relatie."

2. Niet chatten, maar daten. "Als je elkaar via een datingsite of -app leert kennen, moet je vooral niet te lang blijven mailen of chatten. Als je op deze manier begint te praten, start namelijk 'de film'. Je kleurt de antwoorden in met je eigen normen en waarden, je eigen filter."

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee