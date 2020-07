Liefde is blind: Belgische datingapp Blindlee matcht koppels via wazige videogesprekken Margo Verhasselt

01 juli 2020

11u03 3 Seks & Relaties Van ‘Blind Getrouwd’ tot de Netflix-hitserie ‘Love Is Blind’. We zijn verknocht aan liefdesverhalen met partners die elkaar volledig onbekend zijn. Single, ready to mingle en klaar om een soortgelijk datingparcours uit te proberen? Enter datingapp Blindlee.

Netflix’ ‘Love Is Blind’ werd in een mum van tijd razend populair. In de datingshow verloofden koppels zich zonder elkaar eerst te zien. Drama alom, maar bij sommigen lukte het wel écht. Een concept dat datingapp Blindlee ook toepast.

Sacha Nasan (23) en Glenn Keller (21), twee jonge ondernemers uit Antwerpen, kwamen met de nieuwe app op de proppen: ‘Tinder meets Zoom’. Blindlee koppelt singles willekeurig aan een andere gebruiker die voldoet aan enkele basiscriteria zoals leeftijd en locatie. De twee worden aan elkaar voorgesteld tijdens een videogesprek met blur-effect voor een virtuele blind date van drie minuten. Bij Blindlee hebben vrouwen de controle: zij bepalen hoeveel getoond wordt en hoe sterk de waas op het scherm is.

De twee kwamen op het idee nadat hun nicht een slechte date-ervaring had via een app. “De man die kwam opdagen was ongeveer 15 jaar ouder dan zijn profiel aangaf”, vertelt Glenn. “Dat bleek helaas een veelvoorkomende situatie te zijn. Daarom besloten Sacha en ik om Blindlee te ontwikkelen. We willen het proces transparanter en veiliger maken én tegelijkertijd een verfrissend element aanbrengen door mensen niet alleen te laten oordelen op afbeeldingen.”

En dat lijkt te werken: de jongste maanden stegen de aanmeldingen enorm: van 6.000 gebruikers in maart tot nu meer dan 25.000 gebruikers. De wazige videogesprekken van Blindlee fungeren als leuke ijsbreker vooraleer singles besluiten om elkaar te ontmoeten.