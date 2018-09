Liefde in tijden van Tinder: ruïneert de datingapp ons liefdesleven? Nele Annemans

21 september 2018

08u30

Bron: NINA 0 Seks & Relaties Nog nooit was het zo makkelijk om een man of vrouw te ontmoeten. Snel een appje installeren, naar rechts swipen, hopen dat je ook een like krijgt en hup: je hebt je ideale match gevonden. Toch blijkt dat vele Tinderaars niet zozeer op zoek zijn naar de ware liefde, maar enkel en alleen naar een vluggertje op tijd en stond. Wat doet dat met ons? En welk effect heeft de populaire datingapp nu écht op ons liefdesleven?

Tinder is populairder dan ooit. Onlangs raakte bekend dat de datingapp de strijd op de onlinedatingmarkt gewonnen heeft en ondanks de vele frustraties erg geliefd is bij menig vrijgezel. En laat ons eerlijk zijn, de app maakt het voor singles erg makkelijk om andere lotgenoten te ontmoeten. Zelfs in de rij aan de kassa van de supermarkt kan je nu zelfs op zoek gaan naar je ware liefde.

De eeuwige zoektocht naar bevestiging

Helaas, iedereen die de app ooit installeerde, kent het fenomeen: hoewel jij op zoek bent naar je ideale levensgezel, denkt je match daar anders over. Die dacht eerder aan een eenmalige hete nacht. Uit onderzoek blijkt dat het vooral mannen zijn die de app als een makkelijk poortje zien voor een onenightstand, terwijl vrouwen hun matches meer zien als een emotionele bevestiging. Eric Hegman, singlecoach bij Parship legt uit: "In de praktijk zijn de meeste mensen op zoek naar liefde en een vertrouwenspartner. Hier zit echter het dilemma van apps zoals Tinder: mensen nemen afwijzingen erg persoonlijk en beslissen dan om na enkele slechte ervaringen hun zoektocht te staken. Daarom moeten singles al van bij het begin met het juiste idee aan onlinedating beginnen. Wie op zoek is naar een serieuze relatie moet apps zoals Tinder namelijk vooral zien als een leuke aanvulling op de 'serieuzere' datingsites met persoonlijkheidstest."

De meeste verleiders verraden zichzelf

Om erachter te komen hoe serieus de match is, is het belangrijk om een paar dagen lang berichtjes naar elkaar te sturen. Aan versierders die alleen op zoek zijn naar een snelle onenightstand, zijn meestal geen grote dichters of praters verloren gegaan. Daarna kan je nog altijd beslissen of je er een hete nacht mee beleeft of dat je je tijd investeert in het vinden van je droomprins. Want zij hangen ook rond op Tinder, je moet er alleen iets intensiever naar zoeker. Welk effect hebben datingapps op jouw leven? Wij zijn benieuwd naar jouw ervaringen! Neem hieronder deel aan ons onderzoek.

