Liefde in tijden van corona: zo pak je lockdownseks aan

Safety first. Het is de gouden regel in tijden van corona. Dat betekent dat we altijd een meter afstand moeten houden van elkaar, niet aan ons gezicht mogen prutsen én dus ook niet aan ons lief. Geen paniek: we hoeven niet per se enkele weken celibatair door het leven te gaan. “Je kan elkaar ook op andere manieren opwinden, het moet gewoon vanop een afstand.” Klinisch seksuoloog Chloé de Bie legt uit hoe je dat precies doet.

Seks & Relaties Safety first. Het is de gouden regel in tijden van corona. Dat betekent dat we altijd een meter afstand moeten houden van elkaar, niet aan ons gezicht mogen prutsen én dus ook niet aan ons lief. Geen paniek: we hoeven niet per se enkele weken celibatair door het leven te gaan. “Je kan elkaar ook op andere manieren opwinden, het moet gewoon vanop een afstand.” Klinisch seksuoloog Chloé de Bie legt uit hoe je dat precies doet.

We kunnen het advies omtrent corona al uit het hoofd opdreunen. Nies in je elleboog. Hou een meter afstand van andere mensen, of meer als dat gaat. Geef geen hand en probeer andere vormen van lichamelijk contact te vermijden. Met andere woorden: het is dus ook beter om eventjes niet te kussen en te knuffelen.

De corona-sutra

Beginnen de zweetdruppels lichtjes te parelen op je voorhoofd? Enkele. weken. niet. kussen? Hoe zit het dan met ... seks? “Als je echt veilig wil zijn, is het beter om eventjes niet te vrijen. De kans op besmetting is dan zeer groot”, waarschuwt relatietherapeute en klinisch seksuologe Chloé De Bie. Er zijn namelijk geen aanwijzingen dat het coronavirus overgedragen kan worden via sperma, maar door te kussen en elkaar goed vast te pakken, kan dat wél.

Laat je dus niet vangen door de corona-sutra poster die momenteel viraal gaat. Op die poster staan enkele standjes opgesomd die zogezegd veilig zijn in deze coronatijden. Op z’n hondjes staat er bijvoorbeeld tussen, omdat de gezichten dan niet naar elkaar gericht zijn. Niets van aan dus, benadrukt De Bie. “Dat is gevaarlijk. Mensen zien dat en denken: ‘Aha, we hebben nog opties’! Terwijl dat absoluut niet zo is. Om het even cru te zeggen: die poster is bullshit. Fake news."

Kortom, we mogen geen seks hebben in de klassieke zin. Maar dat wil niet zeggen dat we alle intimiteit moeten mijden. De Bie: “Het is niet omdat je elkaar niet mag aanraken, dat je geen seksualiteit kunt beleven. Laat staan een climax. Je kan elkaar ook op andere manieren opwinden, het moet gewoon vanop een afstand. Lockdownseks, dus. Op voorwaarde dat geen van de twee ziektesymptomen heeft, natuurlijk.”

Van webcamseks tot speeltjes op afstandsbediening

“Bekijk het als een spannende, nieuwe belevenis. Het kan een kans zijn om als koppel even uit de comfortzone te treden”, zo gaat de seksuologe verder. “Trakteer je partner op een striptease, kijk samen een erotische film of masturbeer op enkele meters van elkaar in de zetel. Dat kan ook heel sexy zijn. Het is wel belangrijk dat je op voorhand afspreekt om écht van elkaars lijf te blijven. Ken jezelf. Kan je opgewonden geraken en tegelijk volharden om je partner niet aan te raken: ja of nee?”

Als het antwoord negatief is, kan je beter de kuisheidsgordel aansnoeren. Of verschillende ruimtes opzoeken. Want webcamseks of sexting zijn ook een ding. “Als je dat nog nooit gedaan hebt, bestaat de kans dat je een beetje nerveus bent. Die zenuwen zijn nergens voor nodig. Probeer de juiste mood te creëren zodat je zelf comfortabel bent en goed loskomt. Begin bijvoorbeeld met je sensueel uit te kleden. Of ga voor een speelse aanpak en gebruik een dobbelsteen: je moet allebei dobbelen en wie het laagste cijfer heeft, trekt een kledingstuk uit.”

“Mensen vinden het ook geil als de partner z’n verlangens uitspreekt. Bijvoorbeeld: ‘Ik zou het fijn vinden als je mijn borsten kust.’ Of: ‘Ik heb zin om je een pets op je billen te geven, of mijn vingers in jou te steken.’” Hierbij is wel de gouden regel: doe niets waar je je niet goed bij voelt. “Instemming is altijd een must. En zeker als de relatie nog pril is, maak je het best duidelijke afspraken. Wees zeker dat je jouw lief vertrouwt.”

Volgens de expert kunnen ook seksspeeltjes soelaas bieden. “Er zijn tal van speeltjes op de markt die werken met een afstandsbediening. Een hele fijne manier om je partner te laten genieten, en je hebt zelf het gevoel dat je iets in de hand hebt. De ideale manier om je wederhelft zó gek te maken, dat jullie niet kunnen wachten tot de coronamaatregelen opgeheven worden, als je ‘t mij vraagt.”

Lees ook:

Dankzij internet bestellen we onze seksspeeltjes anoniem: “Net dat zorgt voor meer ongelukken” (+)

Thuiswerken vanwege corona? Zo pak je het aan (+)

Belangrijk: neem geen ibuprofen, maar wel paracetamol bij coronasymptomen