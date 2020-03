Liefde (in tijden van corona) is... vindingrijk zijn: “Nu merk je pas wie de échte optimisten zijn”

Seks & Relaties Hoe moet het met de liefde, in tijden van corona? Nu Tinder nog kan, maar géén verkennend wijntje op café? Je schakelt dan maar de videocamera in, weten de singles, die blijven speeddaten en de moed erin houden. "Eigenlijk zorgt corona voor een goede schifting. Nu merk je wie de échte optimisten zijn." Door het inreisverbod kent ons land ook veel moderne Romeo en Julia's: "Ik verheugde me zo mijn Amerikaans lief terug te zien..."

Hoe liefde in tijden van cholera verliep, kunnen we lezen bij Gabriel García Márquez. Maar in tijden van corona zijn we zélf de pioniers. "Reken maar dat de datingsector hard getroffen is", weet Frederic De Schryver, zaakvoerder van SmartVibes, dat overal in ons land speeddates organiseert en komende maand liefst 22 van zulke evenementen had gepland. "In bekende horecazaken als Pelgrom in Antwerpen of 't Wit Kasteel in Kortrijk. Maar die zijn nu allemaal toe, natuurlijk."

Aftelklok op computer

Om bijna 500 mensen niet teleur te stellen, laat De Schryver de speeddates doorgaan vanachter de computer. Zes minuten praten op scherm, tot de aftelklok begint te tikken en je nog snel kan roepen van 'hou je goed en misschien tot ziens!', om dan op de knop te drukken: weerhouden of niet. Ieder mocht zelf beslissen of hij of zij te vinden was voor de online versie, zegt De Schryver. "Een meerderheid zei ja." Zodoende is er vorige week al één sessie doorgegaan. "Ik heb weet van één koppel dat intussen in het bos is gaan wandelen, als alternatief voor een date. Maar niet te dicht, en voorlopig wordt er niet gekust, zeggen ze."

Wie echte ontmoetingen tussen singles organiseerde, past zich dus aan. Maar hoe zit het met de apps, zoals Tinder, die virtueel werken maar waar een ontmoeting toch ook de volgende, logische stap is? Het bedrijf zelf grijpt niet in, zo blijkt: op 6 maart verspreidde Tinder een bericht waarin het aanraadde de handen te wassen, maar zonder richtlijnen over eventuele contacten. Alleszins blijft de wereld van vlees en bloed, weten ze bij Pornhub, waar ze de Italianen een maand lang gratis toegang gaven tot het premium-gedeelte van hun blotemensentempel. Het magazine Forbes schrijft ook dat 'coronavirus' de voorbije 30 dagen 6,8 miljoen keer op Pornhub is ingetikt, door mensen die zich even van site of onderwerp vergisten, of die nogal speciale voorkeuren hebben.

Hoek zonder rommel

Terug naar Vlaanderen, waar Noemie Weytens (28) uit Waregem één van de singles is die nu met SmartVibes zal daten via de computer. "Eigenlijk een fijne ervaring. Je hoeft geen opvang te regelen voor de kinderen, je speeddatet gewoon als ze slapen en zoekt een hoekje in je living, met goed licht en zonder rommel of wasmand (lacht). Natuurlijk zit ik liever aan een tafeltje, maar met een beetje levenservaring kan je mensen ook vanachter de computer inschatten, merk ik. Bovendien vindt er in deze periode als vanzelf een schifting plaats: je merkt nu wie die échte optimisten zijn, wie de singles zijn die ook in moeilijke momenten open staan voor nieuwe ervaringen en contacten. Bovendien hangt er in de wereld toch een beetje een andere sfeer: het besef dat het leven broos is en dat we mekaar moeten koesteren. Ook al zitten mensen binnen, ik heb het gevoel dat de nood aan verbinding eigenlijk nog groter is dan daarvoor. Alleen leren we mekaar nu een tijd lang op afstand kennen."

Wie al langer afstand houdt, zijn natuurlijk de vele Vlamingen met een lief in het buitenland. Door de inreisverboden moeten zij nu nóg langer wachten (en smachten) dan anders. Zoals Heleen Wirix (26) uit Tongeren: "Een jaar geleden heb ik in Den Haag mijn Amerikaanse vriend Shaun leren kennen", vertelt zij. "Begin april zou ik naar Californië vliegen om daar '1 jaar samen' te vieren. Door het Amerikaanse vliegverbod is dat geschrapt, en de volgende datum is nog onzeker..."

Dinertje op afstand

Maar of je lief nu in Californië zit, of gewoon in quarantaine in hetzelfde huis, je kan er altijd het beste van maken, weet Heleen: "Soms gaan wij allebei sushi kopen of McDonald's en dan eten we dat samen voor de computer op, zodat het lijkt alsof we toch een dinertje houden. Of we zetten dezelfde film op en geven dan via de smartphone commentaar, alsof we samen op de zetel zitten... Veel Vlamingen gaan nu ervaren wat 'long distance lovers' al langer weten: liefde is heel vindingrijk!"